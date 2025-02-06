Кто обменял Дончича в «Лейкерс» и лишил его $ 116 млн? Знакомимся с серым кардиналом НБА

Как говаривал Стивен Кинг, танец — это жизнь. Но когда искусство хореографии плавно перетекает в неконтролируемые пляски с бубном, то впору говорить о танце злобного гения. Или не злобного и совсем не гения? Обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса взорвал НБА и кардинально поменял ландшафт лиги. Такой трейд никогда не случился бы без чуткого руководства своего серого кардинала. Нико Харрисон — главный ответственный за судьбоносное решение. Хм, а кто это, собственно, такой?

Харрисон облажался с Карри

Стефен Карри, сезон-2024/2025 Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Игровая карьера Харрисона в баскетболе вышла такой себе. Бельгия, Япония и Ливан — явно не самые популярные направления для развития профессиональных навыков. Однако Нико хватило ума и смелости признать несостоятельность в качестве спортсмена, но баскетбол он не бросил. Соверши он тогда другой выбор, возможно, в Далласе было бы на одну персону нон грата меньше.

Перед тем как стать генменеджером «Далласа», Нико 19 лет работал в Nike, где занимался спортивным маркетингом. В 2013 году гигант индустрии задался целью подписать контракт с восходящей звездой Стефом Карри. Ключевую роль в одной из самых печально известных ошибок в истории спортивного маркетинга сыграл именно наш герой.

В то время Стеф ещё не был MVP, лучшим снайпером всех времён, многократным чемпионом НБА и краеугольным камнем династии «Уорриорз». Тем не менее Харрисону пришлось работать на конкурентном рынке, ведь потенциал Карри разглядели соперники из Under Armour, предложившие разыгрывающему соглашение на $ 4 млн в год и создание именной линейки кроссовок. Nike был готов отстегнуть $ 2,5 млн, но вся затея обернулась форменной катастрофой.

Стефен Карри в кроссовках Nike и Дерон Уильямс, сезон-2012/2013 Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Не стоит думать, что позиции Харрисона были обречены с самого начала только из-за денег. Здесь дело в банальном непрофессионализме. На встрече с семьёй игрока Нико неправильно произнёс имя баскетболиста, назвав его «Стефáном» и даже не поправив себя. Что ещё хуже, на слайдах презентации, используемой на митинге, красовалось имя Кевина Дюранта. Харрисон просто взял предыдущий файл и не стал ничего менять.

Стеф почувствовал отсутствие искреннего интереса к своей персоне. Его отца Делла настолько взбесил столь небрежный подход, что он перестал серьёзно воспринимать происходящее и посоветовал сыну подписать контракт с Under Armour. Решение обернулось крупнейшей маркетинговой победой менее известного бренда и со временем вывело его на ведущие позиции в сфере спортивной обуви. Так что, когда в следующий раз ошибётесь на работе, просто вспомните Нико Харрисона. Хотя он опровергал эти истории. Казалось бы, после таких провалов не встают, но непотопляемость персонажа имеет поистине вселенские масштабы.

Нико слил Брансона и Порзингиса

Кристапс Порзингис (центр) и Джейлен Брансон (справа), сезон-2021/2022 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

В июне 2021 года Харрисон получил назначение на пост генерального менеджера и президента по баскетбольным операциям в «Маверикс». Это совпало с приходом в команду главного тренера Джейсона Кидда. Новому управленцу достался костяк из Брансона, Порзингиса и Дончича. Кстати, на момент дебюта в должности у Нико вообще не было соответствующего опыта. Спустя менее четырёх лет в «Далласе» не осталось никого из звёздного трио. Быть может, отсутствие опыта и генменеджера и последовавшая перетасовка состава напрямую связаны.

В первом же сезоне Харрисона у руля «Даллас» пробился в финал Западной конференции, чего не бывало со времён чемпионского сезона имени Дирка Новицки в 2011-м. Воодушевлённый подъёмом Нико поверил в свои таланты и обменял и Порзингиса, и Брансона. Кристапс часто травмировался и так и не стал полноценным помощником для Дончича. Однако за годы в «Маверикс» набирал в среднем по 20 очков за матч. Очевидно, что за такой актив можно было получить больше, чем защищённый выбор во втором раунде драфта Спенсера Динвидди и Дависа Бертанса.

Лука Дончич и Кристапс Порзингис, сезон-2021/2022 Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Брансон стал точечным попаданием «Далласа» на драфте-2018. Выбранный под 33-м номером защитник прогрессировал с каждым сезоном, а в плей-офф-2022 приносил по 21,6 очка за игру. Однако горит сарай — гори и хата. Харрисон отказался и от его услуг. Стороны не договорились по деньгам, да и конфликт отца Джейлена с руководством сыграл свою роль. Так или иначе, «Даллас» лишился сразу двух топов. Впоследствии Порзингис возьмёт титул с «Селтикс», обыграв в финале именно «Маверикс». Брансон станет лидером «Никс» и завершит прошлый сезон в топ-5 голосования MVP.

Тем не менее у Нико есть козыри, которыми он может бить все карты хейтеров. С ним на позиции генменеджера «Даллас» вышел и в решающую серию Запада, и в большой финал. К тому же ему удалось завербовать Кайри Ирвинга, ставшего второй звездой команды в прошлогоднем титульном забеге. Франшиза выцепила на драфте многообещающего центрового Дерека Лайвли и качественно усилилась по ходу прошлой регулярки Вашингтоном и Гэффордом. Но, как показывает история, как только «Маверикс» добиваются промежуточного успеха, Харрисон идёт на шоковую терапию.

Обмен Дончича — что это было?

Лука Дончич и Энтони Эдвардс, сезон-2024/2025 Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Перенесёмся в 2025 год. Харрисон снова оказался в центре внимания, решив обменять Луку Дончича на Энтони Дэвиса. Поначалу такой трейд воспринимался как чья-то неудачная шутка. Однако на дворе февраль, а не 1 апреля. Домыслы, что сообщившего информационную бомбу инсайдера Шэмса Чаранию просто взломали, не подтвердились. Лука действительно в «Лейкерс». Это как опоздать на курсирующую раз в час электричку — сложно, но нужно принять.

Сделка получилась настолько же неожиданной, насколько и неоднозначной. «Даллас» добровольно инициировал отказ от услуг одного из лучших игроков в истории, который только входит в прайм. Луке лишь 25 лет, он не просто лицо франшизы. Его можно назвать самым опытным молодым игроком НБА.

Рекордсмены по попаданию в команду All NBA до 24 лет

Игрок Кол-во попаданий Лука Дончич 5 Кевин Дюрант 4 Тим Данкан 4 Леброн Джеймс 3 Энтони Дэвис 3

В здоровом состоянии словенец точно один из топ-5 игроков лиги. Он крут даже по меркам исторической статистики. Так, он пять раз вошёл в команду All-NBA по итогам сезона до исполнения 24 лет. Это лучший показатель всех времён. У тех же Леброна и Энтони Дэвиса таких попаданий только три.

Лука также всем всё доказал в плей-офф, продемонстрировав, что умеет тащить под давлением и добиваться больших побед. Да, у него всё ещё нет титула, но его выступления в постсезоне говорят сами за себя. Только Майкл Джордан имеет более высокую среднюю результативность по карьере в играх на вылет. В плей-офф Лука набирает по тридцатке за игру и уже был лучшим игроком команды финалиста. И это случилось всего несколько месяцев назад.

Рекордсмены по среднему количеству очков в плей-офф НБА

Игрок Кол-во очков Майкл Джордан 33,45 Лука Дончич 30,92 Аллен Айверсон 29,73 Кевин Дюрант 29,32 Джерри Уэст 29,13

Смущает и полученная за талант поколения компенсация. «Маверикс» достались Энтони Дэвис, Макс Кристи и пик первого раунда «Лейкерс» драфта-2029. За талант такого масштаба резонно просить минимум полцарства с кучей пиков в придачу. Сам Харрисон объяснил трейд желанием сфокусироваться на обороне. Мол, титулы выигрывает защита, а при всех навыках Дончича общего защитой у него – только первая буква фамилии (Doncic — defense).

К тому же «Маверикс» явно не хотели ввязываться в финансово накладную историю с новым контрактом словенца. Лука претендовал на $ 345 млн за пять лет. Однако после сделки его потолок, согласно правилам, — пятилетний контракт на $ 229 млн. Разница в $ 116 млн делает его одним из самых серьёзно финансово «пострадавших» в НБА за последние годы. В человеческом отношении Дончич тоже пострадал. Баскетболист только купил новый дом в Далласе за $ 15 млн. Он отдал франшизе несколько лет и вывел клуб на ведущие позиции после годов застоя. У Харрисона оказалось другое мнение касательно развития «Маверикс». Ничего личного, просто бизнес.

Шарлатан или провидец?

Нико Харрисон Фото: Sam Hodde/Getty Images

С одной стороны, при Нико результаты «Далласа» пошли в гору. Даже неоднозначные трейды Порзингиса и Брансона и казавшееся сомнительным подписание Ирвинга не помешали «Маверикс» остановиться в трёх победах от титула. В резюме Харрисона есть удачные сделки, но во многом прогресс клуба связан с назначением Джейсона Кидда и со взлётом уже обменянного Дончича.

В индустрии о Нико отзываются скептически. Баскетбольный аналитик Джерри Энгельманн, описывая сотрудничество с Харрисоном, отмечал, что «Нико плохо понимал, кто из его сотрудников действительно разбирался в игре». По данным The Athletic, владелец «Далласа» Патрик Дюмон посмеялся над первым предложением обменять Луку. Многолетний экс-владелец команды Марк Кьюбан, с которым франшиза взяла единственное чемпионство в истории, признался, что трейд Дончича — не совсем то, чего он ожидал.

Достаётся Харриссону и от обычных болельщиков. После новостей о трейде любимца фанаты устроили акцию протеста и вынесли к домашней арене «Маверикс» гроб, символически «похоронив» команду. В Сети завирусилось видео с эмоциональной реакций одного из болельщиков, назвавшего отказ от Луки худшим днём жизни и просто безумием.

Впрочем, Харрисону не привыкать к хейту. На предыдущем месте работы в Nike он уже упустил одну легенду, но сумел выйти сухим из воды и даже получить повышение. Теперь история повторяется с Дончичем. Потеря одного таланта поколения может быть простительна, но сразу двух? Обменяв Луку, Нико показал, что в НБА больше нет неприкасаемых. Или он что-то знает, или это ошибка, которая может стоить ему карьеры, а «Далласу» — нескольких лет простоя.