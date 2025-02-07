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НБА, Бостон Селтикс — Даллас Маверикс, 120:127: Бостон потерпел неожиданное поражение на своей площадке, результат 7 февраля 2025

Проблемы «Бостона» громче их побед. Чемпионство теперь под вопросом?
Артемий Берстенев
Проблемы «Бостона» громче их побед
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«Селтикс» могут оправдываться, но игра уже ясно обо всём говорит.

«Бостон» вновь облажался на своём паркете, и это уже далеко не случайный сбой в системе. На этот раз действующие чемпионы пали перед «Далласом» (120:127), хотя итоговый счёт лишь прикрывает неудачу. Основной состав провалился с треском, а резервисты только чуть подсластили горечь поражения.

НБА — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 25, Притчард - 21, Тейтум - 17, Порзингис - 17, Уайт - 13, Корнет - 7, Хозер - 6, Кета - 6, Петерсон - 3, Хорфорд - 3, Уолш - 2, Холидэй, Тиллман, Шейерман
Даллас Маверикс: Томпсон - 25, Динвидди - 22, Маршалл - 20, Ирвинг - 19, Экзам - 15, Кристи - 15, Гэффорд - 8, Эдвардс - 3, Харди, Проспер, Уильямс, Келли

Проблема на поверхности: «Селтикс» просто разваливаются дома. На выезде они — хищники (20-6, топ в лиге), но на «Ти-Ди Гарден» превращаются в тень самих себя. Вернувшись после успешного выездного тура, команда опять вышла на домашний паркет без огня в глазах. Провальная защита, глупейшие ошибки и полное отсутствие реакции на игру соперника — всё это было видно уже с первых минут.

Семь потерь за стартовый отрезок — и матч пошёл ко дну ещё до того, как начался. Четыре из них вообще на ровном месте: умудрился дважды потерять мяч Тейтум, а Брауна дважды «съели». «Даллас» мгновенно почуял слабину, чем и воспользовался Клэй Томпсон. В начале второй четверти он бахнул четыре подряд средних броска, а «Селтикс» к тому моменту уже остались без идей и шансов.

Эл Хорфорд и Клэй Томпсон

Эл Хорфорд и Клэй Томпсон

Фото: Brian Fluharty/Getty Images

Лишь к середине матча «Бостон» сообразил, что пора сдваиваться на Томпсоне, однако этим они только развязали руки остальным в «Маверикс». В защите царил хаос: борьбу проигрывали, на сменах путались, будто разбор перед игрой остался где-то в забытой папке.

После матча Джо Маззулла рассуждал о «процессе», который якобы важнее результата. Но какой уж там процесс, когда «кельты» теряют нити игры ещё в стартовой четверти? Два дня назад в Кливленде «Селтикс» тоже чудили, однако тогда спаслись за счёт агрессивной защиты. На этот раз даже этого оружия не оказалось в арсенале.

Маззулла обычно не спешит усаживать лидеров на скамейку, но тут выбора не было. При 90:114 за девять минут до финальной сирены на паркете остались одни резервисты — и, как ни странно, именно они показали, что бороться можно и нужно. Болельщики, которые ещё недавно освистывали команду, вдруг зааплодировали. Вот вам и доказательство — дело не в самом поражении, а в том, с каким настроем вы выходите на игру.

Видео можно посмотреть на канале Dallas Mavericks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Браун признал, что защита команды была слишком мягкой и что ему как одному из лидеров пора брать больше ответственности на себя. Звучит красиво, однако мы это слышим не впервые. В «Селтикс» всё говорят, что надо прибавить, но так и не показывают, как именно собираются это сделать.

Сезон катится к финишу, а ясности — ноль. Этот «Бостон» может включаться на выезде, почему же дома всё разваливается? Если «кельты» не разберутся с этим хаосом, в плей-офф их ждут суровые времена, где за такие провальные матчи придётся платить слишком высокую цену.

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Новости. Баскетбол
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