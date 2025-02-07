Мы стали свидетелями истории! Кто в НБА лучше всех проявил себя на рынке обменов?

Рынок обменов в НБА официально закрылся. Теперь можно только подписывать контракты со свободными агентами или отчисленными баскетболистами. Все самые крупные сделки произошли задолго до финального дня, но это не отменяет того факта, что мы стали свидетелями одного из величайших дедлайнов обменов в истории лиги. Настало время подвести итоги: кто из клубов проиграл, а кто — выиграл.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс»

Леброн Джеймс и Лука Дончич Фото: Wally Skalij/Getty Images

Не будем ходить вокруг да около, сразу перейдём к главной команде, которая пошумела на рынке обменов. «Лейкерс» заполучили Луку Дончича и Марка Уильямса. За этих двоих пришлось отдать Энтони Дэвиса, Макса Кристи, Далтона Кнехта, Кэма Реддиша и два пика первого раунда. В Лос-Анджелесе все очень довольны, потому что клубу досталось будущее в лице Дончича, а также удалось добавить в состав сильного центрового, хоть и весьма травматичного. «Озёрники» почти не потеряли в глубине состава здесь и сейчас, зато отлично сыграли на опережение — в долгосрочную перспективу. Правда, за это пришлось отдать своего лучшего игрока на данный момент времени — Энтони Дэвиса. Впрочем, игра точно стоила свеч!

«Даллас» усилил и без того сильную переднюю линию, добавив Эй Ди, а также получил некоторые активы в довесок. Тем не менее все фанаты в Техасе поливают всем чем только возможно генерального менеджера Нико Харрисона и руководство «Маверикс». Команда потеряла доверие своих же болельщиков. Что уж говорить, если после перехода Дончича в «Лейкерс» от «бродяг» в социальных сетях за пару часов отписалось порядка 700 тысяч человек. Это связано не только с тем, что все они были ярыми фанатами Луки и его игры — таким образом болельщики могли высказать своё недовольство. К тому же многие считают, что клуб обобрали до нитки. Дэвис — великолепный игрок, но с учётом того, что словенцу 25 лет, за него необходимо было просить как минимум на один или два пика первого раунда больше. И даже на это «Лейкерс» должны были соглашаться беспрекословно.

Все причастные к обмену Дончича из «Далласа» могут навсегда остаться в лице фанатов негодяями, так как, во-первых, отдали Луку за бесценок, а во-вторых, словенец никогда не просил об уходе и не заявлял об отказе продлевать контракт. Он был верен клубу до конца, а с ним поступили вот так. На данный момент каждый клуб выиграл от сделки, хоть «Даллас» и с большой натяжкой, но в долгосрочной перспективе «Лейкерс» победили без каких-либо сомнений.

«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс»

Деандре Хантер Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Приход в межсезонье Кенни Аткинсона в «Кливленд» оживил команду. Игра засверкала другими красками, а каждый в составе «Кавс» сделал качественный шаг вперёд в своём развитии. Но вот чего не хватало «Кавальерс»? Конечно, хорошего лёгкого форварда. Руководство решило усилить эту позицию, выменяв Деандре Хантера из «Атланты Хоукс». В обратном направлении последовали Карис Леверт и Жорж Ньянг. Вдобавок «ястребы» получат три пика второго раунда и два права на обмен пиками.

Это просто потрясающая сделка для «Кливленда». Хантер — очень качественный третий номер, один из немногих в «Атланте» умевших и любивших обороняться. Про его прогресс в нападении и говорить нечего, об этом всё скажут цифры: в среднем 19,0 очка за игру при 39,3% реализации трёхочковых бросков. Теперь в распоряжении Аткинсона два номинальных лёгких форварда — Айзек Окоро и Деандре, но при необходимости есть и другие игроки, способные закрыть эту позицию. Команда в Кливленде собралась отменная, стартовая пятёрка и вовсе смотрится впечатляюще — Дариус Гарлэнд, Донован Митчелл, Деандре Хантер, Эван Мобли и Джарретт Аллен. «Кавальерс» отлично усилились, при этом не потратив много активов.

Если говорить об «Атланте», то команда снова ставит свою главную звезду Трея Янга в безвыходное положение. «Ястребы» обменяли практически все свои главные активы — Богдан Богданович отправился в «Клипперс», Хантер — в «Кливленд». У клуба не шла игра, значит, всё нужно было исправлять прямо сейчас? Наверное, такой логикой руководствовались функционеры. Несмотря на впечатляющую игру Дайсона Дэниелса, небольшой прогресс Закари Рисашера и наличие одного из лучших плеймейкеров лиги Янга, кажется, у «Атланты» не так много шансов оказаться в плей-офф. Приход Теренса Мэнна, Бонса Хиланда, Ньянга и Леверта вряд ли поможет клубу добиться стоящих результатов. Тем более, как утверждает инсайдер Крис Хэйнс, после обмена Хантера будущее Айс Трея в составе «ястребов» выглядит туманным.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз»

ДеАарон Фокс Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

«Быки» наконец-то сплавили Зака Лавина подальше от Чикаго. Он достался «Сакраменто». «Буллз» отдали тяжёлый контракт защитника, а ещё получили Зака Коллинса, Кевина Хаертера и Тре Джонса. Но что намного важнее: забрали свой пик первого раунда 2025 года. Значит, теперь можно продолжать «сливать» в надежде взять лакомый кусочек с драфта. «Чикаго» неплохо присоединился к одной из крупнейших сделок на рынке обменов.

«Шпоры» же получили главную звезду «Сакраменто» ДеАарона Фокса. С ним в пакете шёл Джордан Маклафлин, но это уже мелочь. «Сан-Антонио» добыл вторую звезду к Виктору Вембаньяме, при этом отдав Коллинса, Сиссоко и Джонса, а также два пика первого раунда и два пика второго. Эти игроки «Спёрс» были не особо нужны. Главное — клуб сохранил всех своих значимых молодых проспектов. Наверняка в Техасе довольны приездом новой звезды, Фокс должен стать отличным дополнением к Инопланетянину, особенно с учётом того, что в скором времени Крис Пол завершит карьеру.

«Короли» получили тонну активов — три пика первого раунда и три пика второго, а также воссоединили связку Демара Дерозана и Лавина. Фокса не устраивала его бывшая команда, масла в огонь подливал конфликт с тренером Майком Брауном, которого хоть и уволили, но это не избавило клуб от недовольства ДеАарона. «Сакраменто» получил неплохую замену ушедшей звезде, так как Зак не самый плохой вариант для «бегущих» «королей». К тому же игра Дерозана и Кигана Мюррея в этом сезоне не выглядит совершенной, поэтому за них клуб не получил бы чего-либо стоящего. Каждый участник этой трёхсторонней сделки получил то, что хотел.

«Милуоки Бакс»

Кайл Кузма Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Яннис Адетокунбо, с тех пор как оказался в «Милуоки» в 2013 году, на протяжении всех 12 сезонов играл рука об руку с Крисом Миддлтоном. Вместе они выиграли регулярный чемпионат, а также впервые за 50 лет привели «оленей» к чемпионству в НБА. Но у каждой истории есть свой конец. В последнее время Миддлтон больше боролся с травмами, чем играл. К тому же его статистические показатели рухнули по всем фронтам. Руководство клуба быстро подсуетилось и нашло хорошую замену увядающей звезде — один из лидеров «Вашингтона» Кайл Кузма стал игроком «Бакс». Сообщается, что сделано это для того, чтобы «олени» стали играть быстрее. В довесок «Милуоки» получил от «Нью-Йорка» Джерико Симса.

На этом в «Милуоки» не остановились. Команда получила хорошее усиление на скамейку в лице Кевина Портера из «Клипперс». Отдали за него Маржона Боучэмпа. Руководство «оленей» провело хороший дедлайн обменов, став немного лучше и не отдав никаких значимых активов на будущее. Удастся ли теперь Доку Риверсу и компании пошуметь в оставшейся части регулярки?

«Финикс Санз»

Кевин Дюрант Фото: Soobum Im/Getty Images

«Солнечные» являлись главными претендентами на Джимми Батлера. Форвард лично заявил, что желает перейти только в «Финикс» и никуда больше. Вот судьба злодейка, да? В итоге «Санз» остались у разбитого корыта. Команде не удалось договориться с «Майами», и она обменяла Юсуфа Нуркича, который не разговаривал с Майком Буденхольцером на протяжении трёх месяцев, в «Шарлотт».

Ник Ричардс, Коди Мартин и Василие Мицич — сомнительное усиление для команды, которая борется за чемпионство. «Финикс» не решил своих проблем никаким образом. Вовсю ходили слухи об обмене Кевина Дюранта или Брэдли Била, но до чего-то дельного так и не дошло. Руководство клуба не сделало ничего значимого, а значит, провалилось.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит»

Джимми Батлер Фото: Megan Briggs/Getty Images

Последний громкий переход оформили «воины». Стефену Карри привезли звезду, которая совершенно бескорыстна, не требует к себе много внимания и готова отдаваться на каждом сантиметре площадки. Правда, Батлеру уже 35 лет, он более подвержен травмам, чем Стеф, а также ругался практически со всеми менеджерами клубов, в которых играл. Сомнительная сделка, не так ли? При этом пришлось отдать Эндрю Уиггинса, Кайла Андерсона, Денниса Шрёдера и Линди Уэйтерса. Обиднее всего за первого из них. Для Уиггинса этот сезон складывался невероятно хорошо, он набрал хорошую форму, в некоторых матчах выглядел лучше самого Карри, подтаскивая в нужные моменты. «Голден Стэйт» не только потерял вторую звезду клуба, но и отдал практически всю скамейку. Сам Стив Керр отмечал, что его любимый игрок — именно Уиггиннс.

«Воины» пошли ва-банк в последней попытке перед закатом карьеры Карри побороться за чемпионство. Все мы знаем, как может играть Джимми в плей-офф, но в Западной конференции в постсезон ещё нужно попасть, потому что конкуренция нереальная. Много зависит от того, сумеет ли Батлер влиться в «Голден Стэйт». Форвард привык к одному баскетболу в «Майами», и бывает сложно с ходу перестроиться на другой лад. А времени у Керра и компании попросту нет, нужно включать все резервы прямо сейчас. По моему мнению, здесь точно выиграл Пэт Райли. Его клуб получил Уиггинса и пик первого раунда за того, кого в любом случае бы обменял или просто отпустил летом 2025-го. По поводу «воинов»: тут ситуация не такая очевидная, нужно смотреть на дистанции, но мне кажется, что если они и попадут в плей-офф, то закончат своё выступление в первом раунде.