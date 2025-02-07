«Они так и будут нас терзать». МОК и ФИБА продолжают издеваться над сборной России?

С 2022 года любой командный вид спорта в России отстранён от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине. Международная федерация баскетбола (ФИБА) не осталась в стороне, так как подчиняется Международному олимпийскому комитету (МОК). Как сейчас дела обстоят с возвращением наших игроков на спортивную мировую арену?

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в декабре принимал участие в заседании Центрального бюро ФИБА, где обсуждались насущные вопросы на ближайшие годы. К тому же был рассмотрен инцидент с приглашением сборной Колумбии на тот самый скандальный Кубок Дружбы в Перми. После некоторого обсуждения все пришли к единому мнению, что такие проблемы необходимо решать совместно, чтобы в дальнейшем такого не происходило. При этом тема с возможным возвращением России на международную арену не была затронута.

Андрей Кириленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Издание «Известие» узнало у пресс-службы ФИБА, что организация продлила бан федерации России и Беларуси на участие этих стран в международных турнирах. При этом решение было принято ещё в декабре 2024 года. Многие известные личности нашего баскетбола тут же высказались об этой ситуации. Например, вице-президент ЦСКА Наталия Фураева в разговоре с «Матч ТВ» заявила: «Нет смысла комментировать то, что и так ясно. Политическая ситуация в мире не изменилась, санкции не отменились, полёты не открылись — соответственно, и все вытекающие последствия остаются прежними. Ну и, конечно, все спортивные организации будут плясать от Международного олимпийского комитета».

Не остался в стороне и Кириленко. «Пока изменений нет. Как я говорил ранее, командные виды спорта будут одними из последних, кто вернётся в официальные международные соревнования», — поделился мыслями президент РФБ. Если подвижки с допуском россиян в индивидуальных видах спорта имеются, правда, приходится выступать без гимна, флага и любой атрибутики, которая указывала бы на принадлежность к России, то в командных видах спорта всё намного строже и сложнее.

Также своим мнением поделился заслуженный тренер России Станислав Ерёмин: «Думаю, что они так и будут нас терзать. Увы, никуда нас в ближайшее время не пустят. Так, может быть, по кусочку будут выдавать: какие‑нибудь второстепенные соревнования. Мне кажется, ещё несколько лет не пустят нас. Надо быть готовыми к этому». Да, глава тренерского совета РФБ полностью прав. К сожалению, «больших» турниров нам не видать в ближайшем будущем. К тому же, как Кириленко сказал в интервью «Советскому спорту», «нам ещё два-три года предстоит отходить от ржавчины после того, как Россия вернётся на международную арену».

Тем не менее некоторые журналисты из Европы поднимают довольно важные вопросы. Например, каталонец Марк Мундет на своей странице в социальной сети написал: «Если дети должны держаться подальше от политики и войны, то почему Олимпийский комитет и ФИБА запрещают молодым российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях? Они же ни в чём не виноваты, а это мешает их развитию. Пора вынести это на обсуждение!» Журналист прикрепил фото Павла Савкова, который выступает за испанскую «Басконию», в составе сборной России. Понятное дело, что слова одного местного «писаки» никому не интересны, а пока МОК не скажет своего веского слова, то ничего и не изменится. Но просто приятно, что кому-то небезразлична судьба нашего спорта и баскетбола в частности.

У ФИБА сейчас в приоритете создание новой лиги в европейском баскетболе совместно с НБА, так что вопрос с Россией лежит полностью на МОК. Комитет, в свою очередь, пока не желает допускать россиян на мировую арену. Подвижек нет, а когда они появятся — это большой вопрос, на который ответа нет пока что ни у кого. Верим в лучшее и следим за нашими молодыми талантами, которые пробуют себя в Европе и в США. Ситуация пока очень туманная и безвыходная с нашей стороны.

В такой ситуации нам приходится играть с теми, с кем получается. Беларусь, Колумбия, Венесуэла, Тунис, Ливия, Иран — все эти команды встречались с Россией в последние годы. Зорану Лукичу приходится работать в той ситуации, которая имеется. В отсутствие международных турниров, когда не довлеет результат, тренер делает упор на большое приглашение молодых баскетболистов. И это единственно верный выбор в сложившейся ситуации.