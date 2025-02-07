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Ситуация с допуском сборной России по баскетболу в 2025 году: МОК и ФИБА, Андрей Кириленко и РФБ

«Они так и будут нас терзать». МОК и ФИБА продолжают издеваться над сборной России?
Никита Бирюков
Ситуация с допуском сборной России по баскетболу
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Нам остаётся лишь ждать…

С 2022 года любой командный вид спорта в России отстранён от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине. Международная федерация баскетбола (ФИБА) не осталась в стороне, так как подчиняется Международному олимпийскому комитету (МОК). Как сейчас дела обстоят с возвращением наших игроков на спортивную мировую арену?

РФБ Подробнее

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в декабре принимал участие в заседании Центрального бюро ФИБА, где обсуждались насущные вопросы на ближайшие годы. К тому же был рассмотрен инцидент с приглашением сборной Колумбии на тот самый скандальный Кубок Дружбы в Перми. После некоторого обсуждения все пришли к единому мнению, что такие проблемы необходимо решать совместно, чтобы в дальнейшем такого не происходило. При этом тема с возможным возвращением России на международную арену не была затронута.

Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Издание «Известие» узнало у пресс-службы ФИБА, что организация продлила бан федерации России и Беларуси на участие этих стран в международных турнирах. При этом решение было принято ещё в декабре 2024 года. Многие известные личности нашего баскетбола тут же высказались об этой ситуации. Например, вице-президент ЦСКА Наталия Фураева в разговоре с «Матч ТВ» заявила: «Нет смысла комментировать то, что и так ясно. Политическая ситуация в мире не изменилась, санкции не отменились, полёты не открылись — соответственно, и все вытекающие последствия остаются прежними. Ну и, конечно, все спортивные организации будут плясать от Международного олимпийского комитета».

Не остался в стороне и Кириленко. «Пока изменений нет. Как я говорил ранее, командные виды спорта будут одними из последних, кто вернётся в официальные международные соревнования», — поделился мыслями президент РФБ. Если подвижки с допуском россиян в индивидуальных видах спорта имеются, правда, приходится выступать без гимна, флага и любой атрибутики, которая указывала бы на принадлежность к России, то в командных видах спорта всё намного строже и сложнее.

Также своим мнением поделился заслуженный тренер России Станислав Ерёмин: «Думаю, что они так и будут нас терзать. Увы, никуда нас в ближайшее время не пустят. Так, может быть, по кусочку будут выдавать: какие‑нибудь второстепенные соревнования. Мне кажется, ещё несколько лет не пустят нас. Надо быть готовыми к этому». Да, глава тренерского совета РФБ полностью прав. К сожалению, «больших» турниров нам не видать в ближайшем будущем. К тому же, как Кириленко сказал в интервью «Советскому спорту», «нам ещё два-три года предстоит отходить от ржавчины после того, как Россия вернётся на международную арену».

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Тем не менее некоторые журналисты из Европы поднимают довольно важные вопросы. Например, каталонец Марк Мундет на своей странице в социальной сети написал: «Если дети должны держаться подальше от политики и войны, то почему Олимпийский комитет и ФИБА запрещают молодым российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях? Они же ни в чём не виноваты, а это мешает их развитию. Пора вынести это на обсуждение!» Журналист прикрепил фото Павла Савкова, который выступает за испанскую «Басконию», в составе сборной России. Понятное дело, что слова одного местного «писаки» никому не интересны, а пока МОК не скажет своего веского слова, то ничего и не изменится. Но просто приятно, что кому-то небезразлична судьба нашего спорта и баскетбола в частности.

У ФИБА сейчас в приоритете создание новой лиги в европейском баскетболе совместно с НБА, так что вопрос с Россией лежит полностью на МОК. Комитет, в свою очередь, пока не желает допускать россиян на мировую арену. Подвижек нет, а когда они появятся — это большой вопрос, на который ответа нет пока что ни у кого. Верим в лучшее и следим за нашими молодыми талантами, которые пробуют себя в Европе и в США. Ситуация пока очень туманная и безвыходная с нашей стороны.

В такой ситуации нам приходится играть с теми, с кем получается. Беларусь, Колумбия, Венесуэла, Тунис, Ливия, Иран — все эти команды встречались с Россией в последние годы. Зорану Лукичу приходится работать в той ситуации, которая имеется. В отсутствие международных турниров, когда не довлеет результат, тренер делает упор на большое приглашение молодых баскетболистов. И это единственно верный выбор в сложившейся ситуации.

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