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Обмен Луки Дончича в Лос-Анджелес Лейкерс: Даллас Маверикс усилит охрану во время первого домашнего матча без словенского игрока

Скандальный обмен Дончича ударил по автору идеи. «Даллас» замер в ожидании беспорядков
Артемий Берстенев
«Даллас» замер в ожидании беспорядков
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Или как управленец клуба НБА стал главным врагом фанатов.

Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» стал одной из самых обсуждаемых сделок последних лет. Ведь не каждый день команда решается расстаться с 25-летним феноменом, который не просто был лицом франшизы, но и неизменно входил в элиту лиги. Болельщики? Конечно же, они в ярости — иначе и быть не могло. Но в случае с «Далласом» всё вышло за рамки стандартного недовольства — генменеджер Нико Харрисон оказался в эпицентре настоящей бури ярости, которая докатилась до угроз его безопасности.

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По данным ESPN, руководство «Маверикс» вынуждено было увеличить охрану Нико Харрисона перед домашней игрой. Разъярённые фанаты винят его в том, что он развалил будущее команды, и требуют отчёта. Хотя, если честно, сам Харрисон с самого начала знал, на что подписывается.

Нико Харрисон
Нико Харрисон
генеральный менеджер «Далласа»

«Я осознаю, насколько спорным выглядит этот шаг. Самое простое было бы оставить всё как есть. Но мы уверены в этом решении. Время покажет, был ли я прав».

В обмен на Дончича «Маверикс» выторговали 31-летнего Энтони Дэвиса — чемпиона НБА, мастера обеих сторон площадки, но с багажом внушительных травм. Техасцы явно решили идти ва-банк, делая ставку на то, что здоровый Дэвис сможет не только затащить их в плей-офф, но и превратить команду в серьёзного претендента на вершину.

Сможет ли он заменить Дончича? Многие настроены скептически. Да, у Дэвиса внушительный послужной список, но он никогда не был лидером калибра Луки. Кроме того, травмы остаются серьёзным фактором риска. И всё же в «Маверикс» уверены, что этот обмен вдохнёт в команду новую энергию и перевернёт игру.

Сегодняшняя игра, стартующая поздно вечером, станет первым шансом увидеть новую реальность в действии. Атмосфера на арене будет накалённой до предела — фанаты явно не собираются так просто проглотить этот обмен. Сам Дончич признался, что новость застала его врасплох, добавив ещё больше драмы в эту историю.

НБА — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уже почти спал, когда получил звонок», — сказал он. «Пришлось проверить календарь, не первое ли апреля». Дэвис, в свою очередь, понимает, что ему предстоит завоёвывать доверие новой аудитории. «Моя задача — выходить на площадку и побеждать», — коротко заявил он.

Предсказать долгосрочные последствия этого обмена для «Далласа» пока практически невозможно. Если Дэвис останется в строю и вытащит команду вглубь плей-офф, Харрисон сможет хоть как-то оправдать своё дерзкое решение. Но если ставка провалится, этот трейд может войти в историю как один из самых скандальных за последнее время.

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