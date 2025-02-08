Харрис после поражения от Трампа решила сходить на матч НБА. Толпа? Полный ноль эмоций

Лос-Анджелес видел немало громких матчей, но вчерашняя встреча «Лейкерс» и «Голден Стэйт» обсуждалась не только из-за событий на паркете. В центре внимания оказалась бывший вице-президент США Камала Харрис, которая эффектно нарушила традиции, выбрав место явно не из вип-списка.

Присутствие Камалы Харрис на баскетбольной встрече само по себе никого бы не удивило — она известна как ярая фанатка «Уорриорз», а вечерний матч в Лос-Анджелесе был отличным поводом поддержать свою команду. Но вот что действительно всколыхнуло соцсети, так это выбор её места — не в первых рядах у паркета, а заметно выше, рядом с комментаторской кабиной. Интернет мгновенно взорвался шутками и язвительными комментариями, называя это «падением с пьедестала» и символом её угасающей популярности.

Видео, на котором Камала Харрис неторопливо проходит к своему месту, молниеносно разлетелось по Сети. Пользователи не смогли не заметить, что никто вокруг даже не удосужился бросить на неё лишний взгляд. Это мгновенно спровоцировало бурные споры: действительно ли бывшая вице-президент утратила свою весомость или же зрители просто были поглощены встречей? Как бы там ни было, такой хладнокровный приём — удар по самолюбию любого политика, привыкшего купаться в лучах внимания.

Камала Харрис посетила матча «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

Но разве стоит раздувать из этого шумиху? Вип-места на матчах НБА — это больше про толстый кошелёк и правильные связи, чем про статус. Эти золотые кресла обычно занимают владельцы клубов, магнаты бизнеса или звёзды, готовые выкладывать кругленькие суммы за вид на паркет. Политики сюда попадают далеко не всегда, особенно если визит носит личный, а не официальный характер. Так что, возможно, Камала просто решила сыграть по своим правилам.

Матч явно не принёс Харрис поводов для восторга. «Голден Стэйт» снова оступился, проиграв со счётом 112:120, подтверждая свои шаткие позиции в этом сезоне. Команда явно далека от чемпионской формы, а поражение в Лос-Анджелесе лишь добавило горечи фанатам.

После провала на выборах её политические перспективы окутаны туманом. Да, в Калифорнии она ещё сохраняет популярность, но путь обратно на вершину обещает быть тернистым. Любопытно, что визит на баскетбольную встречу вызвал больше шума, чем её недавние речи. И это, пожалуй, сигнал, над которым стоит задуматься.