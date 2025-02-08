Вот ведь ирония! Батлер ушёл, а его место занял тот, кого он называл самым одарённым

Вот ведь ирония. Почти шесть лет назад Джимми Батлер назвал Эндрю Уиггинса самым талантливым из всех, с кем ему доводилось делить площадку. Тогда это прозвучало как сенсация, а теперь — как пророчество. Потому что сегодня Уиггинс не просто занял его место в «Майами», но и примерил его 22-й номер. Символично, не правда ли?

Всё закрутилось летом 2019-го, когда Джимми Батлер ударил по рукам с «Хит» и подписал контракт на $ 142 млн. В тот день он чокался бокалом с Пэтом Райли в офисе клуба, и во время разговора президент «Майами» решил узнать: кто же, по мнению Батлера, был самым талантливым из его бывших партнёров? Ответ прозвучал без раздумий: Эндрю Уиггинс.

На тот момент это заявление звучало, мягко говоря, странно. Всё-таки Батлер делил паркет с такими звёздами, как Деррик Роуз, Карл-Энтони Таунс, Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс — ребята с действительно внушительным арсеналом. Но вместо них он выбрал Уиггинса, который тогда больше разочаровывал, чем оправдывал своё звание первого номера драфта.

Эндрю Уиггинс и Джимми Батлер, сезон-2018/2019 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

И время спустя судьба снова свела их дороги. «Майами» упаковал Батлера и отправил в «Голден Стэйт», а в обратном направлении прибыл тот самый Уиггинс. Теперь именно он должен заполнить вакуум, оставленный лидером команды последних лет.

Вопрос только в одном: потянет ли Уиггинс эту роль? В «Уорриорз» он идеально вписался как элитный ролевик — тот, кто цепко защищается и кладёт мячи тогда, когда это особенно нужно. Но быть первой скрипкой в атаке и тащить на себе статус франчайз-игрока — это никогда не было его амплуа. А вот в «Майами» придётся выйти из тени и показать нечто большее.

Сейчас его цифры выглядят так: 17,6 очка, 4,6 подбора и 2,4 передачи за игру с бросковой точностью 44,4%. Неплохо, однако далеко не тот уровень, который ждут от лидера команды. «Хит» явно верят, что рядом с Бэмом Адебайо и Тайлером Хирроу он сможет шагнуть на ступень выше и доказать, что способен на большее.

Джимми Батлер и Эндрю Уиггинс, сезон-2022/2023 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Что касается Батлера, его переезд в «Голден Стэйт» — это шанс нажать на кнопку «рестарт». В «Майами» он был главной звездой, но последние сезоны показали, что его игра постепенно теряет прежний блеск. Сейчас он выдаёт 17 очков, 5,2 подбора и 4,8 передачи за матч — худшие цифры с 2015 года. Однако в системе Стива Керра он может сосредоточиться на защите и движении без мяча, оставаясь полезным даже без привычного статуса альфа-дога.

Этот обмен — ход ва-банк для обеих сторон. «Голден Стэйт» делает ставку на игрока, чья звезда явно тускнеет, а «Майами» надеется, что Уиггинс наконец раскроет свой потенциал в новой системе. Когда-то, больше пяти лет назад, Батлер назвал его самым талантливым напарником. Теперь Уиггинсу придётся показать, что это был не просто комплимент, а честная оценка его возможностей.