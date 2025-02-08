«Даллас» плюнул в Дончича, обменяв его в «Лейкерс»? Лука может жёстко отомстить

С момента обмена Луки Дончича на Энтони Дэвиса прошёл уже не один день, а поверить в случившееся всё так же непросто. Без сомнения, Дэвис — отличный атлет, давно доказавший, что по праву находится в элите мирового баскетбола. Он исправно приносил очки «Лос-Анджелес Лейкерс» и делал всё, чтобы их не набирали соперники. Однако отказ от фактически юного (особенно в контексте развития современной спортивной медицины), но при этом опытного игрока, способного практически в одиночку выводить команду в финал НБА, вызывает пока больше вопросов. И что особенно любопытно, так это то, как «Даллас» обошёлся с Дончичем.

Игрок, который всю карьеру в НБА выступал за «Маверикс» и много сделал для этой команды, уже летом 2025 года должен был получить супермаксимальное продление контракта на пять лет на сумму в $ 345 млн. После обмена в «Лейкерс» права на супермакс у Дончича больше нет — «Лос-Анджелес» сможет предложить Луке лишь пятилетнее соглашение за $ 230 млн. По данным инсайдеров, 25-летний словенец ничего не знал о готовящемся обмене и, судя по косвенным данным, после публикации в СМИ новости о сделке с «озёрниками» ещё долго приходил в себя. Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон в тот же день после обмена признался, что отправлял Дончичу текстовые и голосовые сообщения, но тот на них так и не ответил: «Думаю, он не хочет со мной разговаривать». И Дончича понять можно.

Игрок, которого уже можно считать одним из самых выдающихся в истории «Далласа», беззаботно планировал жизнь в Техасе и только-только приобрёл там дом за $ 15 млн. Проснуться однажды утром и узнать, что пора паковать чемоданы, — удар не из простых. Причём переговоры инициировали не Лейкерс, а именно «Маверикс». «Руководство «Далласа» проявило максимальное неуважение. Кажется, Лука плакал, когда узнал об обмене», — сказал после сделки бывший игрок НБА Чендлер Парсонс. Не стеснялся в выражениях при оценке случившегося отец Луки Саша Дончич. «Этот обмен — воплощение лицемерия «Маверикс», и это лично меня задевает. Я уверен, что Лука этого совершенно не заслуживал. Знаю, сколько он отдал и пожертвовал. Лука искренне уважал «Даллас», — сказал Дончич-старший в эфире Arena Sport TV.

По утечкам из СМИ нетрудно сделать вывод о причине обмена. Она до банального проста — «Даллас» попросту разочаровался в своём главном активе и больше не хотел в него инвестировать. Инсайдер Тим Макмэхон недавно сообщил, что в конце ноября 2024 года вес словенца достигал почти 120 кг, что вызвало обеспокоенность и недовольство руководства техасской команды. Не сказать, что проблема с весом для Дончича нова. Луку она преследует уже долгие годы, и, похоже, в клубе решили, что сам баскетболист не делает ничего или делает недостаточно, чтобы её решить.

Лука Дончич Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Но «Лейкерс», судя по всему, это проблема не беспокоит. И если сейчас кому-то надо волноваться, так это «Маверикс». На пресс-конференции после перехода в «Лос-Анджелес» Дончичу задали вопрос про лишний вес, и тот ответил, что эти разговоры его только мотивируют. Энтони Эдвардс, который встречался со словенцем в финале Западной конференции в прошлом сезоне, признался, что на месте Луки постарался бы отомстить.

Энтони Эдвардс защитник «Миннесоты Тимбервулвз» «Это какое-то безумие. Он только что вывел их в финал! Он побил меня. Я бы на его месте почувствовал огромную мотивацию. Если бы они сказали, что я не могу… да что бы они ни говорили обо мне, я бы постарался взять всё в свои руки. Попытался бы перевернуть всю сюжетную линию. Это была бы моя история! Они создали монстра, чёрт возьми! Будет очень интересно посмотреть на его первый матч с «Далласом». Если мы не будем играть, я куплю билеты в первый ряд».

И всё же что сделано, то сделано. Но Луке не надо грустить. Теперь Дончич — игрок «Лос-Анджелеса», и для его наследия переход в этот клуб может пойти только на пользу. Такие факторы, как медийность команды и её славная история; город, буквально напичканный знаменитостями, многие из которых любят баскетбол; и внимание, которого в Калифорнии у Дончича будет гораздо больше, чем в Техасе, могут только ускорить прогресс словенца и в целом сделать его ещё больше. И если кто-то пока не согласен с Эдвардсом, то переезд в Лос-Анджелес может и вправду породить монстра.