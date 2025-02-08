Такого Шведа все ждали! «Зенит» играючи расправился с грозной «Пармой»

Казанский УНИКС еле унёс ноги из Перми, сохранив свою рекордную в этом сезоне победную серию в матче с «Пармой». На этот раз на Урал приехал санкт-петербургский «Зенит», который недавно обыграл ЦСКА. Сине-бело-голубым из-за погодных условий пришлось отложить вылет в Пермь, в связи с чем встречу пришлось перенести на два часа, однако это не должно повлиять на мотивацию клуба с берегов Невы. «Чемпионат» подвёл итоги единственного противостояния игрового дня Единой лиги ВТБ.

Именно хозяева первыми распечатали корзину: два очка на счету Алекса Хэмилтона. Тут же последовал обмен «трёшками» — у «Зенита» отличился Трент Фрейзер, а у «Пармы» — Самсон Руженцев. Но на этом домашняя команда не остановилась. Она отлично взаимодействовала на обеих сторонах паркета, оформив рывок 9:3. Гости не могли найти хорошие попытки для броска, чаще прибегая к изоляциям. В свою очередь, Руженцев и Гарретт Нэвелс продолжали исправно набирать очки. Выход на паркет Алексея Шведа положительно повлиял на сине-бело-голубых, так как игроки стали лучше двигать мяч, а Фрейзер поймал кураж, реализовав три броска из-за дуги. К тому же американец первым в матче перешагнул рубеж 10 очков. «Парма» отлично начала, но затем нападение забуксовало. Именно из-за этого хозяева и отдали первый отрезок — 17:20.

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Пермяки во второй четверти штурмовали «краску» соперника, а «Зенит» сделал упор на трёхочковые. Успешными попытками отметились Швед и Александр Щербенёв. Новичок гостей Окаро Уайт успешно собирал на себе фолы, периодически вставая на линию штрафных. Подопечные Хавьера Паскуаля перекрыли кислород «Парме», а в нападении стал выделяться Швед. Что говорить, если за девять минут на паркете защитник по показателю «плюс-минус» набрал внушительные «+14». Это говорит о колоссальном влиянии. Не обошлось и без шикарной игры в обороне Георгия Жбанова и Алекса Пойтресса. Хозяева всеми силами пытались удержаться поблизости, но отлично себя проявлял только основной состав, а скамейки вообще не было видно. Лишь спустя 16 минут игрок не из стартовой пятёрки (Александр Захаров) набрал первые очки. «Трёшка» и два точных броска из-под кольца от Захарова «воскресили» «Парму». Хозяева ушли на перерыв в неплохом настроении, хоть немного и уступив во второй четверти — 17:18.

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

Тренеры внесли свои коррективы в игру своих команд, а игроки выслушали план специалистов и немного перевели дух. Не успели клубы вернуться на паркет, как Захаров снова реализовал ещё один дальний бросок. Руженцев уже на старте третьей четверти получил четвёртый фол, а Евгений Пашутин посадил одного из своих лидеров на скамейку, чтобы приберечь его на концовку. На первый план в этом игровом отрезке вышла защита. У Ройса Хэмма в целом не сказать, что шла игра, но в нужный момент центровой включился в обороне — американец подбирал почти все отскоки своей команды. У одного из лидеров «Зенита» Дуэйна Бэйкона ничего не клеилось в атаке — одно очко за 16 минут. Тем не менее «Зенит» старались тащить Винс Хантер, Швед и Фрейзер. Получилось неплохо, так как гости оказались сильнее соперника с результатом 14:10.

На старте заключительного отрезка «Зенит» оформил себе комфортное преимущество в 10 очков. В сегодняшней встрече у гостей летело из-за дуги, чем воспользовался Уайт, записавший на свой счёт «трёшку». Но на этом сине-бело-голубые не остановились: Швед реализовал ещё один бросок с дальней дистанции. «Парма» позволила сопернику сделать рывок 3:8. Алексей, видимо, поверил в себя и начал «пулять» всё, что в руки попадается.

Правда, предъявить ему нечего, так как он часто успешно огорчал противников. Хозяева потеряли нить игры, да и чего скрывать — лидеры попросту устали — 33 с половиной минуты провёл на паркете Хэмм, Нэвелс — 34, а Руженцев и Ильницкий — под 30. К слову, в составе «Зенита» наибольшее количество времени получил Фрейзер — 26 минут. Гости без нервов оставили за собой концовку — 22:14, в итоге выиграв матч со счётом 74:58.

«Зенит» уверенно победил, а Швед стал самым результативным игроком встречи с 15 очками, тремя подборами и двумя передачами. Примечательно, Алексей ещё оказался лучшим по показателю «плюс-минус». С ним на паркете гости имели «+26» в активе. Отличную игру показал Фрейзер — 14 очков, три подбора и пять передач, а также Хантер — 12 очков, шесть подборов и три блок-шота. У «Пармы» лучшими были Нэвелс и Захаров. Первый из них записал на свой счёт 14 очков, четыре подбора и пять передач, а второй — 13 очков и два подбора, в нужный момент дав пермякам уверенность в том, что камбэк может произойти.

Снайперы «Зенита» сегодня провели великолепный матч. Из-за дуги сине-бело-голубые реализовали 12 бросков из 29, показав элитный процент реализации (41,4%). Вот над чем необходимо поработать, так это над штрафными — 14 успешных попыток из 23 — совсем не дело для такого уровня команды. Сине-бело-голубые комбинировали лучше, чем «Парма», а главное — в нужный момент подтащили лидеры, которые находили моменты как для самостоятельного взятия корзины, так и для своих партнёров. Пермяки хоть и находятся на седьмой строчке турнирной таблицы, но в этом сезоне изрядно потрепали нервы «Локомотиву-Кубань» и УНИКСу в последней встрече. Правда, с ЦСКА и «Зенитом» пока так удачно играть не получается. Подопечные Пашутина не сдаются и стараются изо всех сил, особенно в стенах домашнего «Молота». Питерцы обогнали ЦСКА в таблице, но завтра действующий чемпион может вернуться на своё место, если обыграет «Пари НН».