Ошибка, которая войдёт в мемы. «Лейкерс» не смогли завершить рискованный обмен

Обмены в НБА — это всегда игра на грани. Они либо наполняют команду новой силой, либо открывают ящик Пандоры с проблемами. А иногда всё рушится прямо перед финишем. Именно так и случилось с «Лейкерс», которые уже потирали руки в ожидании центрового «Шарлотт» Марка Уильямса. Сделка была практически в кармане, но медосмотр внезапно поставил жирный крест на планах. Теперь ситуация выглядит крайне неловко для всех сторон.

До закрытия рынка обменов «Лейкерс» провернули два крупных трейда. Первый — громкий переход Луки Дончича, который должен сформировать новый суперзвёздный тандем с Леброном Джеймсом. Вторым, менее громким, но не менее хитрым ходом, стал договор с «Хорнетс» о переходе Марка Уильямса. За него «Лейкерс» выложили пик первого раунда, обмен драфт-пиками в 2030-м и новичка Далтона Кнехта. Ход выглядел чертовски оправданным: команде отчаянно не хватало атлетичного бигмена, который мог бы сыграть для Дончича ту же роль, что Дерек Лайвли выполнял в «Далласе».

Но не прошло и пары дней, как всё рухнуло. Уильямс так и не появился в составе «Лейкерс», его имя не мелькало ни в списке травмированных, ни где-либо ещё. А вскоре всё стало ясно: обмен официально отменён. Причина? Банальная, но беспощадная — проблемы на медосмотре. По правилам НБА, если игрок после дедлайна не проходит физическое обследование, пересматривать условия сделки уже нельзя. Итог прост: трейд отправляется в мусорную корзину, и всем остаётся только пожимать плечами.

За два с половиной сезона Уильямс успел сыграть всего 85 матчей, регулярно вылетая из-за травм. Иногда команды готовы рискнуть, но тут ставка оказалась слишком серьёзной. Похоже, медицинский штаб «Лейкерс» раскопал что-то, что заставило их резко нажать на тормоза — так и просятся шутки калибра «на осмотре выяснилось, что у Уильямса только одна нога». Когда ты приобретаешь игрока, которого видишь ключевой фигурой в передней линии, любая тень сомнения в его физическом состоянии превращается в красный флаг. И «Лейкерс» решили, что здесь игра просто не стоит свеч.

Марк Уильямс, сезон-2024/2025 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Итог — одна из самых неловких ситуаций сезона. Далтон Кнехт, уже собравший чемоданы в «Шарлотт», теперь вынужден вернуться в «Лейкерс», прекрасно понимая, что его там были не прочь сплавить. Уильямс, которого «Хорнетс» уже успели обменять и мысленно забыть, снова в строю, но его положение в команде теперь висит на волоске, особенно после прибытия Юсуфа Нуркича.

Для «Лейкерс» провал сделки — это прямой билет в квест по поиску нового центрового. Выбор невелик: теперь вся надежда на рынок выкупленных контрактов, но найти там кого-то, кто реально закроет их дыру, будет задачкой со звёздочкой. «Хорнетс», в свою очередь, теперь ломают голову, что делать с перегруженным составом и этим дополнительным багажом.

Эта история вряд ли перевернёт расклады в гонке за титул, но уже успела наделать шума в лиге и среди фанатов. Такие провалы на рынке обменов — редкость, а с учётом статуса «Лейкерс» и их чемпионских амбиций, этот провал наверняка останется в памяти надолго.