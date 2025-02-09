Бунт, угрозы боссам и новый герой. Лука Дончич ушёл, а «Даллас» выжил

Ночь на воскресенье обещала стать долгожданным возвращением «Далласа» домой после изнурительных двух недель на выезде. Однако за несколько часов до стартового свистка внимание у «Американ Эйрлайнс-центра» переключилось с дебюта Энтони Дэвиса на того, кто уже не был частью команды.

У статуи Дирка Новицки собралось около сотни фанатов, возмущённых обменом Луки Дончича. Толпа требовала отставки генерального менеджера Нико Харрисона, высказывала претензии владельцам клуба и громко скандировала в поддержку Дончича — человека, который всего восемь месяцев назад привёл команду к финалу НБА. Обстановка оставалась под контролем, но напряжение ощущалось в воздухе: неподалёку дежурили кинологи и полицейские патрули, готовые действовать при малейшем намёке на беспорядки.

Фанаты «Далласа» устроили протест после обмена Луки Дончича:

К началу матча протесты остались за стенами арены, а на паркете «Маверикс» принялись за своё — начали обыгрывать «Хьюстон» и возвращать доверие разочарованных фанатов. Энтони Дэвис, дебютировавший в составе «Далласа», выдал хорошие цифры: 26 очков, 16 подборов, семь передач и три блока. С первых минут он задавал ритм — либо сам забивал, либо раздавал ассисты на семь из первых восьми точных бросков команды. А после сокрушительного добивания в первой четверти взорвал зал криком: «Я здесь!» Позже Дэвис признался, что прекрасно чувствовал напряжение вокруг своего дебюта: «Я понимаю, через что сейчас проходит этот город. Моя цель — превратить эти эмоции в нашу силу».

«Маверикс» сделали ставку на Дэвиса, чтобы выстроить вокруг него непробиваемую оборону. В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» с его участием входили в топ-3 защитных команд лиги, а теперь в «Далласе» ему вновь доверили ключевую роль во фронткорте. И он не подвёл: уже в первой половине матча «бродяги» оформили девять блоков, заставили «Хьюстон» промахнуться 34 раза из 51 и задали агрессивный защитный темп. Итог — клубный рекорд по блок-шотам за матч, 18 штук.

Однако, даже несмотря на мощное начало, «Рокетс» сумели навязать борьбу в концовке. За 2:43 до сирены отрыв «Далласа» сократился до четырёх очков, и только своевременный дальний бросок Макса Кристи за 1:38 до конца позволил хозяевам вернуть контроль над игрой. «Когда Дэвис ушёл с площадки, защита сразу просела», — отметил Кристи, который провёл с ним 2,5 сезона в «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Обмен Дончича обернулся не только недовольством фанатов, но и куда более серьёзными последствиями. По сообщениям, Нико Харрисон стал мишенью угроз и расистских оскорблений. «Эмоции болельщиков — это одно, но, когда речь заходит о безопасности людей, это уже далеко за пределами игры», — прокомментировал ситуацию аналитик и экс-игрок НБА Райан Холлинс.

Однако внутри арены царил совсем другой настрой — поддержки хватало с лихвой. В четвёртой четверти фанаты гнали «Маверикс» вперёд, и, несмотря на утрату лидера, команда выстояла. Эта победа стала важной не только для турнирной таблицы, но и для доказательства одного простого факта: в Далласе готовы идти дальше.

На данный момент «Даллас» держится на восьмой строчке в Западной конференции, а до перерыва на Матч звёзд осталось всего три игры. Фанаты, возможно, ещё не готовы отпустить обиду на руководство за этот обмен, однако команда уже начала путь к тому, чтобы вернуть их веру.