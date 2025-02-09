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НБА, Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана Пэйсерс, 124:117: Остин Ривз набрал 45 очков и повторил достижение легенд клуба, 9 февраля

Нет ни Леброна, ни Дончича? Без проблем — этот парень готов сиять за «Лейкерс»
Артемий Берстенев
Остин Ривз готов сиять за «Лейкерс»
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Остин Ривз — яркий луч света в составе «Лос-Анджелеса»!

«Лейкерс» обыграли «Индиану» со счётом 124:117, продлив свою победную серию до пяти матчей. И всё это — без Леброна Джеймса и Луки Дончича. Команда уверенно держала игру в своих руках, а главным героем вечера стал Остин Ривз. Парень выдал фееричный перформанс, настреляв рекордные для себя 45 очков, добавив к этому ещё семь подборов и семь передач.

НБА — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 45, Хатимура - 24, Винсент - 12, Гудвин - 10, Хэйс - 9, Джемисон - 8, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Колоко, Вуд
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Халибёртон - 19, Матурин - 16, Топпин - 14, Брайант - 13, Макконнелл - 12, Шиппард - 10, Несмит - 6, Нембард - 2, Уокер - 2, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон

«Лейкерс» с первых секунд взяли игру за горло. Остин Ривз зарядил с фолом из-за дуги, и команда тут же рванула вперёд. Гэйб Винсент включил снайперский режим, реализовав несколько «трёх», а Джексон Хейз и Руи Хатимура доминировали в «краске». За первую четверть «Лейкерс» набросали 44 очка с убийственной реализацией в 71% и ушли в отрыв на солидные «+22» — 44:22.

Во второй 12-минутке «Пэйсерс» начали нащупывать свой темп, но догнать оппонентов так и не удалось. Тайриз Халибертон оставался в тени, пока «Лейкерс» продолжали разрывать защиту соперника стремительными атаками. Особенно феерил Остин Ривз — к большому перерыву он уже настрелял 20 очков с потрясающей точностью.

После большого перерыва «Индиана» попыталась встряхнуться и вернуться в игру. Томас Брайант и Оби Топпин внесли искру, а нападение гостей заиграло новыми красками. «Лейкерс» зевнули старт третьей четверти, позволив «Пэйсерс» подобраться на расстояние 10 очков. Но хозяева быстро охладили их пыл: Ривз продолжал безжалостно набирать свои очки, Хатимура включился в атаке, а Финни-Смит закрыл тылы.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Финальная четверть прошла под диктовку «Лейкерс». Ривз устроил шоу: снайперские попадания с дистанции, дерзкие проходы под кольцо и точные передачи на партнёров. В одном из моментов он эффектно разобрался с защитником, забил с фолом, а потом ещё и украл мяч, завершив отрыв уверенным данком. «Пэйсерс» вцепились в шанс под занавес, сократив разрыв до пяти очков за минуту до конца, но этого было мало. Хатимура хладнокровно добавил важные очки, а Ривз поставил жирную точку, забив штрафные и оформив победу.

45 очков Ривза — это не просто личный рекорд, а одно из самых ярких соло-шоу сезона. Он вошёл в элитный клуб, став всего лишь шестым игроком в истории «Лейкерс», кто смог оформить минимум 45 очков, семь подборов и семь передач за игру. До него такие подвиги удавались лишь Леброну, Коби, Мэджику, Джерри Уэсту и Элджину Бэйлору. «Лейкерс» продолжают идти без поражений с тех пор, как к ним присоединился Лука Дончич (3-0), и постараются продлить победную серию с «Ютой».

Утренний конфуз «Лейкерс»:
Ошибка, которая войдёт в мемы. «Лейкерс» не смогли завершить рискованный обмен
Ошибка, которая войдёт в мемы. «Лейкерс» не смогли завершить рискованный обмен
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