Нет ни Леброна, ни Дончича? Без проблем — этот парень готов сиять за «Лейкерс»

«Лейкерс» обыграли «Индиану» со счётом 124:117, продлив свою победную серию до пяти матчей. И всё это — без Леброна Джеймса и Луки Дончича. Команда уверенно держала игру в своих руках, а главным героем вечера стал Остин Ривз. Парень выдал фееричный перформанс, настреляв рекордные для себя 45 очков, добавив к этому ещё семь подборов и семь передач.

«Лейкерс» с первых секунд взяли игру за горло. Остин Ривз зарядил с фолом из-за дуги, и команда тут же рванула вперёд. Гэйб Винсент включил снайперский режим, реализовав несколько «трёх», а Джексон Хейз и Руи Хатимура доминировали в «краске». За первую четверть «Лейкерс» набросали 44 очка с убийственной реализацией в 71% и ушли в отрыв на солидные «+22» — 44:22.

Во второй 12-минутке «Пэйсерс» начали нащупывать свой темп, но догнать оппонентов так и не удалось. Тайриз Халибертон оставался в тени, пока «Лейкерс» продолжали разрывать защиту соперника стремительными атаками. Особенно феерил Остин Ривз — к большому перерыву он уже настрелял 20 очков с потрясающей точностью.

После большого перерыва «Индиана» попыталась встряхнуться и вернуться в игру. Томас Брайант и Оби Топпин внесли искру, а нападение гостей заиграло новыми красками. «Лейкерс» зевнули старт третьей четверти, позволив «Пэйсерс» подобраться на расстояние 10 очков. Но хозяева быстро охладили их пыл: Ривз продолжал безжалостно набирать свои очки, Хатимура включился в атаке, а Финни-Смит закрыл тылы.

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Финальная четверть прошла под диктовку «Лейкерс». Ривз устроил шоу: снайперские попадания с дистанции, дерзкие проходы под кольцо и точные передачи на партнёров. В одном из моментов он эффектно разобрался с защитником, забил с фолом, а потом ещё и украл мяч, завершив отрыв уверенным данком. «Пэйсерс» вцепились в шанс под занавес, сократив разрыв до пяти очков за минуту до конца, но этого было мало. Хатимура хладнокровно добавил важные очки, а Ривз поставил жирную точку, забив штрафные и оформив победу.

45 очков Ривза — это не просто личный рекорд, а одно из самых ярких соло-шоу сезона. Он вошёл в элитный клуб, став всего лишь шестым игроком в истории «Лейкерс», кто смог оформить минимум 45 очков, семь подборов и семь передач за игру. До него такие подвиги удавались лишь Леброну, Коби, Мэджику, Джерри Уэсту и Элджину Бэйлору. «Лейкерс» продолжают идти без поражений с тех пор, как к ним присоединился Лука Дончич (3-0), и постараются продлить победную серию с «Ютой».