Избавиться от Дончича и забыть о Дирке ради пустых слов — худшее, что мог сделать «Даллас»

Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» стал одной из самых громких сделок последних лет. Казалось, словенский волшебник будет крутить мяч в «Далласе» до конца своих дней, но вместо того, чтобы дать ему огромный контракт на $ 345 млн, «Маверикс» решили круто развернуть игру. Лидера отправили в солнечную Калифорнию, а взамен получили Энтони Дэвиса. Сделка тут же разделила всех на лагеря, однако главный вопрос — не кто выиграл, а что заставило руководство «Маверикс» пойти ва-банк.

Инсайдер Марк Стайн выдал интригующую подоплёку: Нико Харрисон, генменеджер «бродяг», устал от того, что Лука больше внимания уделяет стейкам, чем своей физической форме. Недисциплинированность, вечные перепалки с судьями и слабая самоотдача на тренировках давно вызывали вопросы у руководства. Но финальный аккорд прозвучал после поражения от «Бостона» в финале. Харрисон решил, что $ 345 млн за такую «звезду» — слишком высокая ставка, и громко хлопнул дверью в сторону Дончича.

Вопрос, хотел ли сам Дончич оставаться в «Маверикс», окутан туманом. Харрисон утверждает, что клуб не был уверен в его готовности продлить контракт, хотя сам Лука позже парировал, что никогда не давал повода для сомнений. Теперь же, в «Лейкерс», потолок его нового соглашения — всего $ 229 млн за четыре года, что явно меркнет на фоне возможных ещё недавно $ 345 млн. Похоже, кто-то недоиграл свою партию.

Новый владелец «Далласа» Патрик Дюмонт не остался в стороне и сразу расставил акценты. Он зарубил слухи о возможном переезде команды в Лас-Вегас, но между делом чётко обозначил свои принципы. В интервью Дюмонт упомянул легенд — Майкла Джордана, Ларри Бёрда, Коби Брайанта и Шакила О'Нила, подчеркнув, что эти парни жили победами и пахали ради них каждый день. Посыл прозрачен: не все в «Далласе» дотягивают до таких стандартов, и Лука явно попал под этот прицел.

Дирк Новицки и Лука Дончич, сезон-2018/2019 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Но вот что интересно: среди всех упомянутых легенд Дюмонт почему-то забыл про Дирка Новицки — того самого, кто подарил «Далласу» единственное чемпионство в 2011 году. Подобное игнорирование мгновенно может зацепить — как минимум фанатов. И правда странный ход: Дирк был воплощением тех самых принципов, о которых так пылко говорил новый владелец. С исторической точки зрения это выглядит как промах, а с эмоциональной — как пощёчина.

И ещё один занятный поворот — история с Марком Кьюбаном. Да, бывший владелец «Маверикс» формально остался в управлении клуба, но на деле его влияние теперь стремится к нулю. Дюмонт и его семья вложили миллиарды, чтобы править по-своему, а не следовать старым правилам игры. В итоге Кьюбан оказался в роли зрителя, наблюдающего со скамейки. Судя по его недавним комментариям, такой хладнокровный подход новых боссов стал для него неприятным сюрпризом.

Так «Маверикс» и открыли новую главу — совершив ход, который никто не видел даже на горизонте. Обмен франчайз-игрока — рискованная ставка, которая, возможно, принесёт плоды в будущем. Но пока этот шаг больше сбивает с толку, чем что-либо проясняет. А Энтони Дэвис уже отдыхает в лазарете.