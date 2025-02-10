«Он спас мне жизнь!» Хеппи-энд в истории с серьёзной болезнью легендарного данкера

Жизнь скоротечна, поэтому не стоит тратить её попусту. Все мы люди, а значит, смертны. Легендарный баскетболист Нейт Робинсон, который показал всему миру, что даже при росте в 175 см можно «летать» так, как не удавалось другим, был в унынии долгое время. И хоть последние новости, связанные с ним, не были хорошими, но даже после самой тёмной ночи всегда наступает рассвет!

У Робинсона с 2021 года были серьёзные проблемы с почками. Мало кто из нас понимает, насколько сложно найти донора с подходящим тебе органом. Ранее Нейт говорил, что жить ему останется недолго, если он не получит хотя бы одну здоровую почку. Экс-баскетболисту приходилось по много часов проводить у аппарата диализа, который удаляет из крови избыток воды, растворённые вещества и токсины у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путём. Сам Робинсон сообщал, что именно благодаря этому аппарату он всё ещё жив!

На протяжении четырёх лет единственный в истории баскетболист, становившийся чемпионом на трёх данк-контестах в НБА, искал человека, который готов был пожертвовать своей почкой для трансплантации. Более 1000 людей откликнулись, чтобы помочь Нейту в его, мягко говоря, не самой лёгкой ситуации. Правда, всё не так просто, как кажется. Долгое время врачи и специалисты отбирали подходящего кандидата. Всё для того, чтобы процесс трансплантации прошёл качественно и без рисков для здоровья обоих. И наконец-то это свершилось! 7 февраля стало известно, что Робинсон получит новую почку.

«Я здесь, чтобы отпраздновать и поблагодарить господа за всё, что он сделал в моей жизни, сегодня тот день, когда я получу свою новую почку. Спасибо всем, кто возносил молитвы и писал мне, выражая свою поддержку и любовь! Вы глупцы, если не верите в бога и чудеса, которые он творит!» — написал Робинсон на своей странице в социальных сетях после того, как узнал, что для него нашли донора и предстоит пересадка почки.

Нейт Робинсон и донор Фото: Из личного архива Нейта Робинсона

Героем оказался мужчина по имени Шейн Кливленд. Не каждый из нас смог бы пожертвовать частью себя, чтобы спасти другого человека, не так ли? А вот он смог! «Боже, благослови этого человека по имени Шейн Кливленд… он буквально спас мне жизнь, отдав свою почку! Шейн, теперь мы семья… спасибо Медицинскому центру Вашингтонского университета и всем врачам», — поделился эмоциями Робинсон после операции, выложив фото со своим спасителем.

Серьёзные проблемы у Робинсона начались лишь в 2021 году, но в целом о том, что у него что-то не так с почками, баскетболист узнал 19 лет назад, когда только пришёл в НБА и выступал за «Нью-Йорк Никс». Видимо, тогда он этому такого значения не придавал, однако затем ситуация обострилась до предела — это стало угрожать его жизни. Теперь же 40-летний Нейт может дышать полной грудью и наслаждаться жизнью, ведь невзгоды позади!