Смена курса и плохие результаты. Упал ли интерес клубов НБА к Егору Дёмину?

Российский баскетболист Егор Дёмин продолжает с переменным успехом выступать в США. Студенческий баскетбол — американские горки, которые полны неожиданностей и различных резких поворотов. Как проявил себя наш талант на прошлой неделе, с кем ему в составе университета Бригама Янга (BYU) предстоит сыграть и как обстоят дела с шансами на драфт НБА?

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

На минувшей неделе BYU играл с очень сильным соперником из национального рейтинга NCAA (20-е место среди 25 лучших команд лиги) — университетом Аризоны (Arizona Wildcats). Первая половина получилась по всем параметрам равной — 41:41. Но вот в заключительном отрезке даже родные трибуны не помогли команде Дёмина — поражение со счётом 74:85. Егор же хоть и оказался самым результативным среди своих партнёров — 16 очков, но показал плохую броскую эффективность — 7 из 20 попыток достигли цели (35%).

Если поражения в матче с Аризоной ещё можно было ожидать, то во встрече с университетом Цинциннати BYU был очевидным фаворитом. Команда Дёмина ранее уже обыгрывала этого соперника, причём сделала это довольно уверенно — 80:52. Правда, показать былой уровень игры на паркете оппонента не получилось. Ситуация повторилась: в первой половине подопечные Кевина Янга смотрелись отлично, забрав отрезок с результатом 42:39, зато во второй BYU развалился на части. Цинциннати великолепно действовал на трёхочковой дуге (50% реализации по игре) и был неостановим на щитах, выиграв встречу со счётом 84:66. Егор набрал 12 очков, однако снова был не так уж эффективен — реализовал 5 из 13 бросков с игры (38,4%).

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Видимо, Кевин Янг стал менять структуру игры команды, делая ставку на Дёмина-бомбардира, а не на Дёмина-распасовщика. Пока получается не лучшим образом, но, может, необходимо время, чтобы система заработала. Одно можно сказать точно: Егор стал больше бросать по кольцу и меньше руководить игрой своей команды. Посмотрим, было ли это разовым явлением или теперь таким мы будем видеть нашего таланта в NCAA. На этой неделе BYU предстоит провести две встречи: 12 февраля в 3:00 мск с университетом Западной Вирджинии (West Virginia Mountaineers) и 16 февраля в 5:00 мск с Канзасским государственным университетом (Kansas State Wildcats).

Ни с одним из них университет Дёмина ранее не встречался в этом сезоне. При этом оба ближайших соперника имеют одинаковый результат с BYU во встречах с командами из конференции BIG12 (6-6). А у «альпинистов» и вовсе аналогичные показатели в целом по сезону — 15 побед при восьми поражениях. Неделька будет не из простых, это уж точно!

Предварительные позиции Егора Дёмина на драфте НБА Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Даже несмотря на не лучшую бросковую эффективность, Дёмин продолжает оставаться верным выбором в топ-10 драфта НБА 2025 года. Большинство известных американских спортивных изданий включают его в десятку лучших. Эксперты отмечают, что работы ещё непочатый край, но задатки гения в Егоре точно есть. В основном выделяют его игру в качестве разыгрывающего. Россиянин в 18-летнем возрасте умело дирижирует нападением, так, как не дано многим. Он может спокойно доставить передачу любым способом до своего напарника на любом участке паркета. Из того, над чем точно стоить работать — бросок и мышечная масса. Второй пункт уже как минимум выполняется, потому что если посмотреть на фотографии нашего таланта до приезда в Прово (город в Юте) и сейчас, то разница становится очевидной.

Скауты НБА не отвернулись от нашего таланта и продолжают посещать матчи BYU в NCAA, наблюдая не только за россиянином, но и за его партнёром по команде Кэноном Кэтчингсом. Дёмину и его команде осталось провести всего лишь восемь матчей в регулярном чемпионате. Не успеем оглянуться, как наступит март, а затем уже — плей-офф («Мартовское безумие»). Игр всё меньше — шансов проявить себя предоставляется не так много, поэтому нужно включаться на полную. Думаем, Егор это понимает и без нас, так как он лидер своей команды и делает всё для того, чтобы она побеждала!

До драфта НБА — 2025 осталось: