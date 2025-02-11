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НБА, Милуоки Бакс — Голден Стэйт Уорриорз: Стефен Карри набрал 38 очков и стал автором уникального достижения, 11 февраля 2025

Стефен Карри — снайпер, который не стареет! Устроил шоу и встал в один ряд с легендами
Артемий Берстенев
Стефен Карри — снайпер, который не стареет!
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт» отметил важное событие в карьере — сыграл тысячный матч в НБА.

Всего два матча — а «Голден Стэйт» уже будто переродился. Джимми Батлер держит баланс в команде, но слабость защиты против топовых индивидуалов всё ещё кричит о себе. Дэмьен Лиллард с удовольствием этим воспользовался, насыпав 38 очков практически без преград. Тем не менее даже его результативность не спасла «Милуоки» от поражения.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Стефен Карри снова заявил о себе так, что сомнений не осталось: он — сердце и душа «Уорриорз». Набрал 38 очков, сравнявшись со своим лучшим достижением в сезоне, и четвёртый матч подряд с 30+ очками. Карри вошёл в элиту НБА, став всего четвёртым игроком, который выдавал подобные перформансы в 36+. До него это удавалось лишь легендам: Джордану, Леброну и Мэлоуну. Ах да, к слову, это был его тысячный матч за карьеру. Джимми Батлер всего во втором матче за новую команду уже выдал внушительные 20 очков, девять подборов и шесть передач, уверенно взяв на себя роль дирижёра нападения. Его присутствие позволило Карри расслабиться и вернуться к привычной ротации, где он наконец мог получать передышки без угрозы обрушения атаки.

«Уорриорз» стартовали в привычном стиле — с бешеным темпом. Карри сразу включил режим снайпера, в первой же четверти забив три «трёшки». Но Лиллард, который сейчас тянет команду в отсутствие Янниса, не собирался оставаться в тени. За этот же отрезок он набрал 10 очков, легко разбираясь с защитой один на один. У «Голден Стэйт» явно ощущалась дыра после ухода Эндрю Уиггинса, и Лиллард не упустил шанс этим воспользоваться. Нападение «Уорриорз» закрыло дыры в защите за счёт агрессии в «краске». Команда доминировала на щитах (48-37) и, заработав 17 дополнительных владений, умело скрыла свои промахи в реализации.

Во второй половине «Милуоки» вскрыл слабину соперника, и «трёха» Эй Джея Грина в третьей четверти впервые вывела хозяев вперёд. «Уорриорз» начали буксовать с движением мяча, но тогда Карри включил напор, заработал два очка с фолом и довёл счёт до 27. Пока он передохнул, Батлер взял бразды правления в свои руки: дирижировал атаками, находил изъяны в защите и стабильно зарабатывал штрафные. В итоге он стал первым игроком «Голден Стэйт» с 2018 года (после Кевина Дюранта), который пробивал 13+ штрафных в двух матчах подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Решающая точка наступила в начале заключительной четверти. Дрэймонд Грин схлопотал четвёртый фол и сел на скамейку, но тут выстрелил Квинтен Пост — две хладнокровные «трёхи», и гости снова вернули себе комфортный отрыв. Вторая игра подряд, где «Уорриорз» устраивают рывок без Карри на паркете, — ещё один звоночек, что команда учится жить по-новому. Подзиемски и Моуди стали ключевыми фигурами в концовке, выжимая максимум в защите и демонстрируя холодный ум в принятии решений. Подзиемски настолько впечатлил, что даже удостоился личной благодарности от Карри — тот обнял его после нескольких эффектных остановок против Лилларда.

Стефен продолжает переписывать историю — обогнал Норма Никсона и взлетел на 33-е место в списке лучших ассистентов НБА. А его корона снайпера лишь сияет ярче: за карьеру он уже 87 раз выдавал матчи с 8+ трёхочковыми, что больше, чем у Лилларда (32) и Клэя Томпсона (24), вместе взятых. «Голден Стэйт» спокойно довёл дело до победы — 125:111. Батлер пока не попадал в экстремальные ситуации, но уже видно, что с ним команда играет на других вибрациях. Если такие выступления станут регулярностью, «Уорриорз» вполне могут замахнуться на нечто большее в этом сезоне.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Лиллард - 38, Кузма - 21, Принс - 19, Трент-мл. - 7, Портис - 7, Лопес - 6, Грин - 5, Джексон - 4, Портер - 2, Роллинз - 2, Симс, Ливингстон, Смит, Коннотон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Батлер - 20, Хилд - 16, Муди - 13, Пост - 13, Подзиемски - 9, Грин - 6, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Rowe - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
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