Стефен Карри — снайпер, который не стареет! Устроил шоу и встал в один ряд с легендами

Всего два матча — а «Голден Стэйт» уже будто переродился. Джимми Батлер держит баланс в команде, но слабость защиты против топовых индивидуалов всё ещё кричит о себе. Дэмьен Лиллард с удовольствием этим воспользовался, насыпав 38 очков практически без преград. Тем не менее даже его результативность не спасла «Милуоки» от поражения.

Стефен Карри снова заявил о себе так, что сомнений не осталось: он — сердце и душа «Уорриорз». Набрал 38 очков, сравнявшись со своим лучшим достижением в сезоне, и четвёртый матч подряд с 30+ очками. Карри вошёл в элиту НБА, став всего четвёртым игроком, который выдавал подобные перформансы в 36+. До него это удавалось лишь легендам: Джордану, Леброну и Мэлоуну. Ах да, к слову, это был его тысячный матч за карьеру. Джимми Батлер всего во втором матче за новую команду уже выдал внушительные 20 очков, девять подборов и шесть передач, уверенно взяв на себя роль дирижёра нападения. Его присутствие позволило Карри расслабиться и вернуться к привычной ротации, где он наконец мог получать передышки без угрозы обрушения атаки.

«Уорриорз» стартовали в привычном стиле — с бешеным темпом. Карри сразу включил режим снайпера, в первой же четверти забив три «трёшки». Но Лиллард, который сейчас тянет команду в отсутствие Янниса, не собирался оставаться в тени. За этот же отрезок он набрал 10 очков, легко разбираясь с защитой один на один. У «Голден Стэйт» явно ощущалась дыра после ухода Эндрю Уиггинса, и Лиллард не упустил шанс этим воспользоваться. Нападение «Уорриорз» закрыло дыры в защите за счёт агрессии в «краске». Команда доминировала на щитах (48-37) и, заработав 17 дополнительных владений, умело скрыла свои промахи в реализации.

Во второй половине «Милуоки» вскрыл слабину соперника, и «трёха» Эй Джея Грина в третьей четверти впервые вывела хозяев вперёд. «Уорриорз» начали буксовать с движением мяча, но тогда Карри включил напор, заработал два очка с фолом и довёл счёт до 27. Пока он передохнул, Батлер взял бразды правления в свои руки: дирижировал атаками, находил изъяны в защите и стабильно зарабатывал штрафные. В итоге он стал первым игроком «Голден Стэйт» с 2018 года (после Кевина Дюранта), который пробивал 13+ штрафных в двух матчах подряд.

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Решающая точка наступила в начале заключительной четверти. Дрэймонд Грин схлопотал четвёртый фол и сел на скамейку, но тут выстрелил Квинтен Пост — две хладнокровные «трёхи», и гости снова вернули себе комфортный отрыв. Вторая игра подряд, где «Уорриорз» устраивают рывок без Карри на паркете, — ещё один звоночек, что команда учится жить по-новому. Подзиемски и Моуди стали ключевыми фигурами в концовке, выжимая максимум в защите и демонстрируя холодный ум в принятии решений. Подзиемски настолько впечатлил, что даже удостоился личной благодарности от Карри — тот обнял его после нескольких эффектных остановок против Лилларда.

Стефен продолжает переписывать историю — обогнал Норма Никсона и взлетел на 33-е место в списке лучших ассистентов НБА. А его корона снайпера лишь сияет ярче: за карьеру он уже 87 раз выдавал матчи с 8+ трёхочковыми, что больше, чем у Лилларда (32) и Клэя Томпсона (24), вместе взятых. «Голден Стэйт» спокойно довёл дело до победы — 125:111. Батлер пока не попадал в экстремальные ситуации, но уже видно, что с ним команда играет на других вибрациях. Если такие выступления станут регулярностью, «Уорриорз» вполне могут замахнуться на нечто большее в этом сезоне.