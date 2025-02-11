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НБА, Лос-Анджелес Лейкерс — Юта Джаз, 132:113: Лука Дончич дебютировал за Лейкерс и набрал 14 очков, результат 11 февраля 2025

Дончич и Леброн в одной команде. НБА, вы серьёзно? Это вообще законно?
Артемий Берстенев
Дончич и Леброн в одной команде
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То, что вчера казалось сказкой, сегодня — часть новой реальности.

Лос-Анджелес кипел в ожидании, и этот момент наконец настал. Лука Дончич дебютировал в золотой форме «Лейкерс», а команда уверенно продлила свою победную поступь. Новый защитник мгновенно вписался в схему Джей Джей Редика, а его взаимодействие с Леброном Джеймсом и Остином Ривзом выглядело естественным.

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Дончич вышел в старте, но первые акценты расставили его новые партнёры. Джексон Хэйс дважды впечатал сверху после аллей-упов, и первая же передача словенца в джерси «Лейкерс» сразу обернулась ассистом. Лука ловко вкатился в командный ритм: запулил свой первый трёхочковый и без лишнего пафоса принялся разгонять атаки. Леброн уверенно дирижировал игрой, а Ривз комфортно чувствовал себя как в проходах, так и на периметре.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн разжёг интерес ещё до стартового свистка, выйдя на разминку в майке с 77-м номером. Но как только мяч взвился в воздух, шуточки закончились. Уже в первой четверти «Лейкерс» показали, кто здесь главный: движение мяча — как по нотам, быстрые отрывы — молниеносные, атаки на кольцо — беспощадные. Лука чувствовал себя как дома, не суетился и катал игру в своём фирменном ритме.

Во второй четверти хозяева решили нажать на газ, и Леброн напомнил всем нам, что его магия никуда не делась. Фирменный бросок с отклонением на одной ноге заставил задуматься, не вернулся ли Дирк Новицки, который, кстати, наблюдал за этим с трибун. Лука тоже не скучал: несколько точнейших пасов, включая ассист на свободного Хатимуру, показали, что у него глаза на затылке. А под занавес половины Дончич поймал мяч после подбора и длинным пасом запустил Джеймса в отрыв.

После долгого молчания «Юта» решила показать зубы. Рывок 9:0 дал понять: гости не собирались сдаваться без боя. Однако две хлёсткие «трёшки» — одна от Леброна, другая от Хатимуры — быстро поставили их на место. Единственный реальный косяк «Лейкерс» в этом матче — дыры в защите под кольцом. Кларксон и компания раз за разом прорывались к корзине без серьёзного сопротивления, а после заслонов хозяева порой и вовсе выглядели чересчур любезными.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К четвёртой четверти «Лейкерс» всё ещё держали игру под контролем, а разница в счёте выглядела более чем комфортной. Финал был предсказуем: за шесть минут до сирены звёзды спокойно сели на лавку, уступив место на площадке резервистам, чтобы те довели дело до победы.

Дончич открыл сезон скромно, но достойно: 14 очков, пять подборов и четыре передачи за 24 минуты. Леброн был близок к трипл-даблу: 24 очка, семь подборов, восемь передач. Остин Ривз выдал солидный перформанс — 22 очка и девять подборов, Хатимура не отстал, добавив в копилку 21 очко. Гэйб Винсент хоть и не блистал цифрами (11 очков и четыре передачи), но уверенно цементировал командную игру.

Финальный счёт — 132:113 в пользу «Лейкерс». Это уже их шестая победа подряд. Дальше — матч-реванш с «Ютой», но на её территории. То, что Лука Дончич и Леброн Джеймс теперь играют вместе, кажется настолько невероятным, что заставляет задуматься — реально ли это. 25-летний Дончич, который ещё вчера был лицом «Далласа», теперь объединяет усилия с Королём Леброном. С радостью понаблюдаем, каким будет результат.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк
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