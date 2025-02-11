Существует ли карма в НБА? «Далласу» воздалось за содеянное с Лукой Дончичем

Существует ли карма в нашем мире? Некоторые считают, что существует, другие — не понимают, как можно полагаться на какие-то сверхсилы, которые не поддаются объяснениям. В любом случае каждый волен верить в то, во что хочет. Однако с каждым прожитым днём мы всё больше убеждаемся, что карма всё-таки существует!

«Даллас» обменял Луку Дончича на Энтони Дэвиса. Словенцу всего лишь 25 лет, он входит в свой прайм, а его игра говорит сама за себя. «Магический» парень пять лет подряд участвовал в Матчах всех звёзд и отбирался в первую символическую сборную лучших игроков по итогам сезона НБА — уже это говорит о многом! Нельзя забывать и о том, что разыгрывающий тащил на себе «бродяг» в прошлом плей-офф. Мало кто ждал «Даллас» в финале, но Лука вместе с Кайри Ирвингом и остальными боролся за чемпионство. Дончич к концу решающей серии был весь переломанный, но отдавал себя без остатка.

Фанаты требуют вернуть Дончича и уволить Нико Харрисона Фото: Getty Images

Руководство «Маверикс» и лично генерального менеджера Нико Харрисона не устраивало в Луке то, что игрок такого уровня не так усердно следит за своей физической формой по ходу сезона. Плохие кондиции ведут к частым травмам, от которых тоже устали в стане «бродяг». К тому же команда попросту не захотела выдавать Дончичу супермаксимальный контракт на $ 345 млн, посчитав, что у них больше шансов выиграть чемпионство с Дэвисом, нежели с «пухляшом» Лукой.

Харрисон заявил, что титулы выигрывает защита, а Дончич, мягко говоря, далёк от образа идеального оборонительного игрока. В свою очередь, Лука никогда и слова плохого не говорил о «Маверикс» — всегда верил в команду, поддерживал руководство, тренера и всех причастных. Буквально за неделю до самого громкого обмена за последние годы разыгрывающий купил дом в Далласе за $ 15 млн и плакал в нём после того, как узнал, что с ним поступили вот так. Но, похоже, карма есть.

Может быть, это всё стечение обстоятельств, а на самом деле никакой кармы не существует. Однако как тогда переварить тот факт, что после того самого обмена два ведущих игрока «Далласа» получили травмы. Речь об Энтони Дэвисе и Дэниеле Гэффорде. Эй Ди не успел толком дебютировать за «бродяг», провёл чуть больше половины матча и получил растяжение левой приводящей мышцы. Бигмен выбыл примерно на месяц. Гэффорд же травмировал колено в сегодняшней игре с «Сакраменто». Дэниел не сумел самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась помощь, что может говорить о серьёзности полученного повреждения.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Многое не поддаётся логике, когда речь заходит о содеянном и том, чем всё это может обернуться. «Даллас» возненавидели собственные же болельщики. Они носят гробы на домашнюю арену, призывают уволить генерального менеджера и всех причастных к обмену Дончича, а также требуют вернуть Луку в Техас. Правда, это уже несбыточные мечты. Команда с Дэвисом на паркете показала, что представляет собой грозную силу. Но жизнь сама расставила всё на места. «Бродяги» отказались от «травматика» Дончича, однако не учли, что повреждения могут получать и их звёзды. Причём Эй Ди травмировался буквально на ровном месте, а Гэффорд при постановке заслона — не самое частое явление.

Возможно, это стечение обстоятельств, тем не менее как если не кармой назвать тот факт, что в двух матчах кряду «Даллас» теряет топовых игроков. Теперь же «бродягам» предстоит играть без лучших защитных баскетболистов в составе — Дэвиса, Гэффорда и Дерека Лайвли, каждый из которых находится в лазарете. Карма подобна бумерангу, что бы вы ни отдавали, всё вернётся к вам. «Маверикс» вернулось сполна, необходимо пройти этот этап и начать новую главу в своей истории, но уже без Дончича…