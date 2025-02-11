Был чемпионом, MVP и обладателем рекордного контракта. Теперь — тень допингового скандала

НБА — вершина мирового баскетбола, где играют лучшие из лучших. Однако путь к успеху в этой лиге удаётся пройти далеко не всем. Примером может служить Ксавьер Кукс, чьё имя, возможно, запомнили самые преданные фанаты НБА.

В сезоне-2022/2023 он выступал за «Вашингтон Уизардс», но вышел на паркет всего в 10 матчах. В среднем Кукс играл по 12,6 минуты, набирая 3,8 очка, 3,8 подбора и 0,6 передачи за игру. Эти цифры не позволили ему закрепиться в сильнейшей лиге мира, и для многих он остался лишь одним из множества игроков, которые не смогли реализовать себя на уровне НБА.

Ксавьер Кукс Фото: Jeremy Ng/Getty Images

Но история Кукса не заканчивается на НБА. В Национальной баскетбольной лиге (НБЛ) Австралии он стал настоящей звездой. На родине кенгуру и тасманийских дьяволов Кукс доказал, что его талант достоин внимания. Выступая за «Сидней Кингз», он помог команде выиграть чемпионские титулы в 2022 и 2023 годах, а также был признан самым ценным игроком лиги (MVP) в 2023 году. НБЛ легко даёт фору по зрелищности и накалу страстей, а Кукс стал её ярчайшим бриллиантом, доказывая, что за пределами НБА тоже есть место для звёздных триумфов и настоящего шоу.

После этого он отправился на заработки в чемпионат Японии, где провёл ровным счётом один сезон. Вернувшись в Австралию, Кукс, по словам инсайдеров, подписал рекордный контракт в истории НБЛ. Так что за новости, связанные с баскетболистом? Ксавьер пропустил последний матч регулярного чемпионата «из-за личных обстоятельств». Клуб не давал комментариев по этому поводу. Лишь сегодня всплыла информация: австралиец в тот самый день моментально схлопотал временную дисквалификацию, как только запахло возможным нарушением Австралийского антидопингового кодекса.

Игрок «Сиднея» сдал положительный допинг-тест на нахождение в организме запрещённых веществ. К сожалению, больше никаких сведений нет, потому что лига не может их предоставить без одобрения допинговой комиссии, а сам игрок и клуб отказались от комментариев, заявив лишь о том, что Кукс отстранён на неизвестный срок. Ксавьер входил в состав сборной Австралии по баскетболу, когда команда завоевала историческую бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио, а теперь может получить длительную дисквалификацию, если докажут его вину в употреблении допинга. Удастся ли баскетболисту избежать наказания или же он окончательно влип, мы узнаем, конечно, позднее, так как сейчас вовсю идёт разбирательство. Одно сказать можно точно — «Сидней» вряд ли повторит свой успех 2022 и 2023 годов.