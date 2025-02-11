Главные выводы из дебюта Луки Дончича за «Лейкерс». «Химия» или просто хайп?

В последний раз Лука Дончич выходил на паркет ещё в конце декабря. Едва ли даже самый смелый прогнозист мог предположить, что следующий матч словенец проведёт уже в майке «Лейкерс». За эти безумные полтора месяца «Даллас» совершил самый громкий обмен трейд-дедлайна, Лука значительно потерял в деньгах, болельщики «Маверикс» устроили акции протеста, а обменявший их кумира генменеджер Нико Харрисон стал самой ненавидимой персоной лиги. Вплоть до сегодняшней ночи было сложно поверить в реальность нашумевшей сделки, но теперь всё точно. Сомнений быть не может, Дончич дебютировал за «Лос-Анджелес». Что можно вынести из его первой игры в новой команде?

В матче с «Ютой» (132:113) Лука записал на свой счёт 14 очков, пять подборов и четыре передачи. Вполне добротная статистика для начала. Дебютные очки за «Лейкерс» Дончич набрал точным трёхочковым. Проблема только в том, что он стал единственной удачной попыткой из-за дуги. Разыгрывающий показал неоднозначную эффективность как с дальней дистанции (один из семи), так и в целом с игры (5 из 14). Впрочем, ругать Луку определённо не стоит. Человек только оправляется после травмы, из-за которой пропустил длительный отрезок сезона. Плюс у него не было времени, чтобы сыграться с новыми партнёрами и наладить необходимые взаимодействия.

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Однако по дебютной игре уже можно сделать первые выводы о том, какой курс «Лейкерс» выберут при Луке. В первую очередь речь идёт о большей нагрузке на снайперов. В текущей регулярке «Лос-Анджелес» находится только на 27-м месте по количеству трёхочковых. В среднем «озёрники» исполняют 33,9 дальней попытки за игру. В игре с «джазменами» они выполнили нетипичные для себя 42 попытки. Прирост непосредственно обусловлен наличием такой функции, как Дончич. Словенец меньше брал на себя, старался заигрывать одноклубников и даже реже бросал с дистанции. Но его в среднем 9,6 «трёшки» — один из самых высоких показателей в НБА.

«Юта» — идеальный соперник для безболезненного дебюта. Команда из Солт-Лейк-Сити проиграла 40 из 52 матчей и претендует разве что на выбор Купера Флэгга под первым номером грядущего драфта. Логично, что с Дончичем на паркете «Лейкерс» оказались в плюсе. Это было ожидаемо. Возможно, от Луки ждали большего, ведь сразу у четырёх «озёрников» личный плюс-минус выше.

Конечно, Дончич ещё далёк от оптимальных кондиций, но игра с «Джаз» показала, что опасения болельщиков «Лейкерс» имеют под собой почву. С 40-летним Леброном, без подвижного бигмена Дэвиса и с никогда не игравшим в быстром темпе Лукой стиль «Лос-Анджелеса» ожидаемо замедлился. В плей-офф такой подход может сработать, но в регулярке большинство команд стараются набирать максимально простые очки в быстрых отрывах. Звёздный новичок «Лейкерс» обладает встроенным в голову компьютером и способен отдать передачу любой сложности, чтобы разогнать атаку, однако интересно посмотреть, как Джей Джей Редик решит ребус в противостояниях с быстрыми и атлетичными соперниками.

Леброн Джеймс и Лука Дончич Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Важным аспектом успеха или провала Луки в «Лос-Анджелесе» станет поиск взаимопонимания с партнёрами. Уже можно сказать, что приобретение элитного игрока задней линии стало личным вызовом для Остина Ривза. Защитник не намерен мириться с меньшей ролью и выдал классный матч против «Джаз», набрав 22 очка. Немногим ранее он взял на себя лидерские функции в отсутствие Леброна и оформил рекорд карьеры (45 очков) в победной встрече с «Индианой».

Использование Дончича подразумевает, что на второй план должен отойти Леброн. Тренд на сокращение активности Короля наметился уже давно. Например, только в одном из почти семи сезонов в Калифорнии рейтинг задействования Джеймса был выше, чем в текущей регулярке. Леброну необходим режим энергосбережения, а Лука именно тот, кто может его безболезненно обеспечить.

Рейтинг задействования Леброна в «Лейкерс»

Сезон % задействования 2018/2019 31,5% 2019/2020 31,5% 2020/2021 31,9% 2021/2022 32,3% 2022/2023 33,3% 2023/2024 29,1% 2024/2025 30,7%

В трейде с «Далласом» «Лейкерс» лишились классного оборонительного игрока. Лука — это про атаку, поэтому любопытно, как команда поменяет игру в защите. Первые ответы можно найти в матче с «Ютой». «Озёрники» завершили встречу с 11 командными перехватами, что почти вдвое больше, чем у оппонента. Если раньше соперники сознательно загонялись в «краску», где их встречал Дэвис, то теперь акцент сместился в сторону командной обороны, где каждый игрок агрессивно действует на периметре. У Редика нет доминирующего бигмена, поэтому такая тактика выглядит логичным продолжением перехода на более низкий состав.

Благо сам наставник «Лейкерс» всем доволен и излучает оптимизм: «Наше главное трио отлично взаимодействовало. Никто не думал о себе, на первом месте были победа и правильный баскетбол».

Дончич оказался менее многословен, но чётко донёс свои ожидания: «Мы можем быть очень опасны». «Лос-Анджелес» уже в топ-4 на Западе, а с новым лицом франшизы на годы вперёд у них и правда есть все основания для позитива. Вот только оценка после всего одной игры едва ли влечёт к далеко идущим выводам. Только если это не седьмой матч финальной серии, а до него ещё очень далеко.