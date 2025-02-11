Морант на минималках? Рассказываем про новичка «Локомотива» Таджера Макколла

7 февраля краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о подписании защитника Таджера. Контракт легионера с командой Единой лиги рассчитан до конца сезона-2024/2025. «Чемпионат» рассказывает о новобранце красно-зелёных.

Макколл родился в Филадельфии, штат Пенсильвания. Его отец — машинист локомотива. Символично, не правда ли? Мама Таджера занимается реабилитацией наркозависимых людей. Макколл начал выступать за школьную команду достаточно поздно — только в 11-м классе. Да, он играл на улице, но именно к команде до этого времени не привлекался. В связи с этим он получил лишь одно предложение от университета из первого дивизиона NCAA и схватился за него. Это была команда Niagara Purple Eagles, за которую Таджер сыграл два сезона. Затем он перебрался в более престижную программу — Tennessee State Tigers — и в следующие два сезона был вторым игроком команды по результативности.

Он не был выбран на драфте НБА и после университета стал игроком фарм-клуба «Бруклина» в G-лиге, за который он провёл два сезона. Но за это время Макколл успел попасть в легендарный список игроков, которые провели ровно один матч в НБА. На сайте Basketball Reference даже есть специальный раздел под названием Cups of Coffee, который насчитывает 81 баскетболиста с одним матчем в сильнейшей лиге мира. Единственную игру Таджер провёл за «Бруклин» в сезоне-2018/2019.

Какой игрок Таджер Макколл?

Видео можно посмотреть на канале National Basketball League в YouTube. Права на видео принадлежат NBL.

На самом деле стиль игры Макколла менялся по ходу карьеры. Изначально он играл от обороны. В третий и четвёртый сезоны в NCAA Таджер получал награду Лучшего обороняющегося игрока конференции OVC. В третий сезон он делал 2,3 перехвата в среднем за матч, в четвёртый — 2,8. Также в Лиге развития НБА (G-Лига) он однажды попал в символическую защитную сборную сезона.

Однако в сезоне-2020/2021 в составе австралийской команды «Тайпанс» Макколл раскрылся именно как атакующий баскетболист. Его результативность с 10-11 очками в среднем за встречу взлетала до 16+. А в своей последней команде до «Локомотива» — в китайском «Гуанчжоу Лунг Лайонс» — Таджер показал пиковые для себя цифры — 22,9 очка в среднем за матч.

Сейчас Макколл опасен в атаке. Он всё ещё неплох в обороне, особенно на пасовых линиях, что позволяет ему делать также два перехвата за игру. Но всё же сейчас Таджера нужно расценивать именно как атакующего скорера. С кем можно сравнить Таджера? Первый, кто приходит в голову — Джа Морант. Очень отдалённо, естественно. И дело не только в том, что у них обоих дреды и похожая комплекция тела.

Таджер действительно обладает взрывным первым шагом, который из раза в раз позволяет ему оставлять соперников не у дел в обороне. Он также не стесняется врываться в «краску» и никого не замечать на своём пути. Процент реализации трёхочковых тоже привлекает внимание — 39,6. Ну и быстрые отрывы Макколла — как отдельный вид искусства. И да, у Таджера действительно очень мощный прыжок, прямо как у Моранта. Передачи тоже на месте, но не в приоритете.

Чего ждать от него в «Локомотиве»? После подписания контракта на этот вопрос в некотором роде ответил президент и главный тренер краснодарцев Андрей Ведищев.

Андрей Ведищев президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» «Мы искали замену выбывшему до конца сезона Би Джей Джонсону. Макколл — командный игрок, который умеет защищаться и отдать пас. А самое главное — у него есть желание выигрывать каждый матч и каждый эпизод. Также для нас было важно то, что Макколл хорошо знаком с некоторыми нашими игроками — Кливленд и Миллер выступали с ним вместе в разные годы. Я очень рад этому подписанию, надеюсь, что Таджер поможет «Локомотиву» достичь максимальных целей».



Да, как и сказал Андрей Ведищев — Макколл будет стараться закрывать потребности команды, которые были на Би Джей Джонсоне, а именно — набор очков. Если говорить глобально, то передачами занимается Патрик Миллер, обороной — Айзея Уэйли и отчасти Антониус Кливленд. Миллер и Кливленд не забывают и о наборе очков, ведь они самые результативные игроки «Локо» прямо сейчас. Но именно Макколл призван разгрузить их и взять часть функций, особенно что касается нападения, на себя.

Понятно, что никаких гарантий нет, но как будто есть такое чувство, что это реально может получиться удачный союз. И Патрик Миллер, с которым Таджер играл в Австралии, действительно может помочь своему другу быстрее адаптироваться в России. Если Макколл сохранит тот запал, который у него был в Китае, то, вполне возможно, он сможет стать икс-фактором команды в том же плей-офф. На первый взгляд очень хороший удачный трансфер «Локо». За развитием событий будет очень интересно понаблюдать.

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