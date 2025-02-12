Когда нужен спаситель в концовке, зовите Дёмина. Егор стал героем важного матча в США!

Университет Бригама Янга (BYU) продолжает борьбу в насыщенном сезоне NCAA, и матч с университетом Западной Вирджинии стал настоящим экзаменом для команды. Напряжение пропитывало воздух до финальной сирены, а борьба на площадке была настолько жаркой, что сложно было оторвать взгляд. Главный тренер «Кугарз» Кевин Янг уверенно назвал это сражение «лучшей командной игрой сезона», и, честно говоря, поспорить с ним тут нереально.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Особую роль сыграли игроки скамейки, которые внесли серьёзный вклад в успех BYU. Запасные набросали 38 очков, в то время как резервисты Вирджинии скромно остановились на 18. Выделился и российский защитник Егор Дёмин. Он набрал 16 очков, добавил три подбора, две передачи и один перехват, оставаясь важной частью атакующей схемы BYU. Его хладнокровие на периметре и умение вскрывать свободные зоны привнесли в игру BYU идеальный баланс, заставив соперников понервничать.

Старт встречи явно оказался не на стороне «Кугарз». Вирджиния рванула вперёд с места в карьер, и уже к шестой минуте их отрыв вырос до семи очков. BYU пытался огрызаться дальними бросками, но хозяева ловко пользовались их промахами и просчётами. В первой половине Западная Вирджиния буквально душила прессингом по всей площадке, не давая гостям даже шанс войти в свой ритм и начать диктовать условия.

Егор Дёмин (слева) Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

К перерыву «Кугарз» наконец начали выправлять ситуацию — во многом благодаря смелым действиям Дэллина Холла и Канона Кэтчингса. А вот Трей Стюарт, который обычно не слишком балован игровым временем, провёл свой лучший отрезок: восемь очков за шесть минут и стопроцентная реализация! Его точный трёхочковый в концовке первой половины впервые вывел BYU вперёд. Правда, на большой перерыв команды всё же ушли с минимальным перевесом в пользу хозяев — 34:32.

Вторая половина превратилась в настоящие качели — команды шли ноздря в ноздрю, а разрыв в счёте так и не превышал пяти очков. У Вирджинии был момент, когда они трижды подряд завершили атаки точно, и казалось, что игра уходит из рук BYU. Но «Кугарз» не дрогнули и ответили мощным рывком 9:0, который вернул их в игру. В этот решающий момент блеснул Михайло Боскович — его хладнокровный трёхочковый стал переломным и вывел BYU вперёд — 63:62. А затем и Егор отметился попаданием из-за дуги при 65:65.

Видео можно посмотреть на канале Big 12 Conference в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

В финальные минуты BYU включил хладнокровие на полную. Дёмин чётко отработал на линии штрафных, а Саундерс в ключевой атаке выложил идеальный пас на Босковича, который не только забил, но и выдавил фол из соперника. После этого Западная Вирджиния так и не смогла организовать достойный ответ. Итог — 73:69 в пользу BYU. «Кугарз» прерывают свою серию из двух поражений и продолжают держаться в гонке за место в «Мартовском безумии».

До драфта НБА — 2025 осталось: