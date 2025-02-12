«Лейкерс» сделали ставку на украинца. Что это — отчаянный ход или гениальный расчёт?

«Лейкерс» сейчас на коне: девять побед в 10 матчах — и вот они уже четвёртые на Западе. А недавний разнос «Юты» лишь подтвердил, что сейчас они одна из самых стабильных команд лиги. Лука Дончич наконец вышел на паркет в составе «озёрников» — после затяжной паузы из-за травмы он отгрузил 14 очков за 24 минуты. Его дебют добавил креатива в атаку команды, но главный вопрос по-прежнему висит в воздухе: есть ли у «Лейкерс» порох, чтобы рубиться с грандами в плей-офф?

После обмена Энтони Дэвиса слабым местом команды стала позиция центрового. Джексон Хэйс старается держаться уверенно, но до элиты ему ещё далеко. А за его спиной и вовсе пустота: двусторонние игроки вроде Колоко и Джемисона да нестабильные смолл-болл-схемы. На Западе, где хозяйничают такие звёзды, как Никола Йокич, такая ротация выглядит слишком уязвимо.

«Лейкерс» прекрасно осознавали, что без усиления в линии «больших» о серьёзных шансах в плей-офф можно забыть. Они пошли ва-банк и попытались провернуть трейд с «Шарлотт» ради перспективного центрового Марка Уильямса. Сделку вроде бы согласовали, но в последний момент медштаб «жёлтых» поставил на ней крест из-за состояния здоровья игрока. Дедлайн уже истёк, и «озёрники» остались с незакрытой позицией и без вариантов исправления.

Алексей Лень и Кай Джонс, сзеон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

«Лейкерс» пока справляются и без классического центрового, но на длинной дистанции такой расклад не прокатит. Поэтому клуб не стал тянуть резину, залез на рынок выкупа контрактов и подписал украинца Алексей Леня, расчистив место в составе за счёт травмированного Кристиана Вуда. Шаг дерзкий, но необходимый.

Лень проводил этот сезон в «Сакраменто» на скамейке, выходя на смехотворные 7,2 минуты за игру. Он, конечно, не перевернёт расклад сил на Западе, но может дать «Лейкерс» то, чего им сейчас остро не хватает: крепкое тело под кольцом, борьбу за подборы, качественные заслоны и габариты. В матчах против мощных «больших» его 10-15 минут на паркете могут стать именно тем козырем, который избавит тренеров от лишних экспериментов с низкими составами.

Подписав Алексея, «озёрники» лишь залатали дыру, но корень проблемы никуда не делся. Команда Джей Джей Редика продолжает побеждать, однако текущего состава может оказаться недостаточно для борьбы с топовыми командами Запада в плей-офф.