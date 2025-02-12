Брал с Дончичем Евро, а теперь будет руководить атакой «Пари НН». Главное о Матице Ребеце

8 февраля «Пари НН» объявил о подписании Матица Ребеца. Контракт словенца с командой Единой лиги рассчитан до конца сезона-2024/2025. «Чемпионат» рассказывает о новобранце волжской команды.

Матиц Ребец является воспитанником словенского клуба «Хелиос Домжале». За свою родную команду он выступал с 2009 по 2015 год, пройдя путь от юношеского состава до основы, где в последнем сезоне был самым результативным игроком, набирая 17 очков в среднем за матч. Своими выступлениями Матиц привлёк внимание второй самой титулованной команды в истории чемпионатов Словении — КРКА.

В новом клубе Ребец продолжил прогрессировать, принимая участие не только в национальном чемпионате, но и в Адриатической лиге. Этот опыт помог Матицу в 2017 году попасть в окончательную заявку сборной Словении на Евробаскет, где он бок о бок с Лукой Дончичем и Гораном Драгичем сенсационно выиграет турнир. Сразу после триумфа на Евро Матиц решил отправиться за пределы Словении и оказался… в Сибири. А именно — в красноярском «Енисее». Однако Ребец не задержался в Единой лиге, проведя лишь семь матчей.

После этого за восемь лет словенец сменил 10 команд. Он вновь играл в Словении, а также в Сербии, Испании, Хорватии, Франции, Италии. Последней остановкой перед «Пари НН» стал Китай, где Матиц выступал за команду «Нанкин Манки Кингз». Правда, в Поднебесной словенец сыграл лишь пять матчей, после чего оказался в «Пари НН». Нижегородская команда станет уже третьей для Ребеца в этом сезоне, так как до «Нанкина» он начинал сезон в сербском ФМП.

Матиц — классический разыгрывающий с ростом 183 см. Его главная функция — организовывать атаки команды, снабжать партнёров передачами и уже в крайнем случае — самому набирать очки. Да, по карьере он так или иначе играет больше от набора очков, чем от передач, но в «Пари НН» от него будут требоваться именно ассисты. Ребец и подписывается для того, чтобы заменить Кейси Шеперда и Дмитрия Хвостова, выбывших из-за травм. За набор очков в первую очередь отвечают Зак Наталл и другие.

Ребец, безусловно, тоже будет вносить свою лепту, и при определённых обстоятельствах он может даже стать вторым по результативности, но всё же от него больше будут ждать работы на мяче, организации атак. По карьере Матиц не может похвастаться высоким процентом реализации трёхочковых бросков, хотя в начале этого сезона за ФМП бросал с точностью 38,9%. Его главное оружие — дриблинг, проходы под кольцо, создание простора для партнёров. У Ребеца есть время, чтобы адаптироваться и в полной боеготовности подойти к плей-офф Единой лиги, куда «Пари НН», очевидно, должен попадать.