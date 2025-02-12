Куда ещё мог перейти Лука Дончич? Детали несостоявшихся обменов

По меньшей мере два клуба отвергли предложение — и, кажется, нисколько об этом не жалеют.

Шум вокруг обмена Луки Дончича в «Лейкерс» давно разнёсся по медиапространству и фанатским чатам. «Громкий обмен»? Да это уже почти штамп, если учитывать, сколько инсайдов и слухов бурлило вокруг этой темы. «Даллас» перебирал варианты, но техасцы также вели переговоры с другими клубами, однако те отказались даже обсуждать условия.

Первой целью «Маверикс», по словам журналиста Гэри Вёльфеля, был «Милуоки». В Далласе мечтали заманить Янниса Адетокунбо, но «Бакс» даже не подумали об этом. Несмотря на то что греческий монстр не раз намекал на своё недовольство всем происходящим в клубе после триумфа в 2021-м, в Висконсине чётко дали понять: вокруг Янниса здесь строится будущее. Приход Дэмьена Лилларда в начале прошлого сезона стал жирным знаком: «олени» не собираются сдавать позиции. Обменивать своего франчайз-игрока на Дончича? Для них это выглядело бы как шаг назад, даже при всей звёздности словенца.

Следующим ходом «Маверикс» стало желание оформить сделку с «Миннесотой». Главной звездой обмена мог бы выступить Энтони Эдвардс — молодой, амбициозный и дерзкий игрок, вокруг которого «Тимбервулвз» строят будущее. В свои 23 он не только показывает космический уровень игры, но и тащит команду за собой. Поэтому «волки» жёстко и без раздумий отшили любые попытки поговорить об обмене Эдвардса.

Лука Дончич и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Осознав, что другие варианты провалились, «Даллас» решил зайти на «Лейкерс» и провернуть громкий обмен: Дончич отправился в Лос-Анджелес, а в обратку прилетели Энтони Дэвис, Макс Кристи и первый пик драфта-2029. На бумаге Дэвис может добавить «Маверикс» защиты и гибкости в атаке, но его хрустальная репутация — это бомба с таймером, которая дала о себе знать в первом же матче.

Теперь весь вопрос в том, как быстро Дончич вольётся в новую реальность. Уже завтра, 13 февраля, он выйдет на паркет во второй встрече за «Лейкерс». В Лос-Анджелесе наверняка мечтают, что его дуэт с Леброном Джеймсом станет не просто спасением для этого сезона, но и заложит фундамент для будущих побед.