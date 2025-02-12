Шведу снова придётся доказывать: впереди игра с УНИКСом — и это не прогулка

Завтра, 13 февраля, в 20:00 мск состоится топовый матч в рамках Единой лиги ВТБ, где сойдутся «Зенит» и УНИКС. Это уже третья встреча команд в чемпионате: две предыдущие выиграли казанцы. Каждая игра завершалась с разницей не более чем в четыре очка, и оба коллектива неизменно дарят нам невероятное шоу.

«Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и УНИКСа, следить за которой можно будет в Матч-центре. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

УНИКС подходит к встрече в невероятной форме, одержав уже 16 побед подряд, что является рекордом клуба. Такое высокое качество игры позволило казанцам возглавить таблицу Единой лиги. «Зенит» тоже идёт неплохо и имеет серию из семи побед. Правда, стоит отметить, что этот отрезок сезона был довольно простым для петербуржцев, разве что уверенная победа в матче с ЦСКА действительно впечатлила. Но тем не менее сине-бело-голубые в топовых встречах пока действуют неидеально.

Поможет подопечным Хавьера Паскуаля тот факт, что, согласно данным «Перехвата», в Петербург не отправились Михаил Беленицкий, Тони Тэйлор и Луи Лабери. Также стоит обратить внимание на то, что это будет вторая серьёзная проверка для Алексея Шведа. Первая была в матче с ЦСКА, где Алексей оказался не очень точен в своих бросках (один из шести точных трёхочковых), но отлично справлялся с движением мяча и передачами — шесть результативных передач.

8 февраля Швед сыграл четвёртую встречу после возвращения в Россию. В соперниках была «Парма», и Алексей показал свой лучший перформанс в этом сезоне. Защитник набрал 15 очков и реализовал три дальних броска из шести попыток.

Самсон Руженцев и Алексей Швед Фото: Единая лига ВТБ

Но, наверное, главной проблемой для Алексея остаются потери. Лишь в одном из четырёх матчей ему удалось допустить менее трёх потерь, а для запасного игрока это многовато. Скорее всего, дело в адаптации, да и уровень игры в Единой лиге, наверное, чуть выше, чем в Китае.

«Зенит» будет играть дома, а значит, должен считаться явным фаворитом, тем более если учитывать проблемы УНИКСа с травмированными. У казанцев есть шанс продолжить свою историческую серию и закрепиться на первом месте, а сине-бело-голубые могут одержать уже вторую серьёзную победу в этом году, что докажет их статус одних из главных претендентов на титул.