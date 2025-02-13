«Лейкерс» приехали за победой, а уехали с вопросами, почему же всё пошло так плохо.

Леброн Джеймс, Лука Дончич — и поражение. Да ещё и в матче с андердогом. Как это возможно?

Шестиматчевая победная поступь «Лейкерс» громко схлопнулась в Солт-Лейк-Сити. «Юта», усвоив уроки предыдущего поражения, вскрыла все слабые места соперника и не оставила калифорнийцам ни малейшего шанса на продолжение серии.

Гости начали встречу с уверенной игры в атаке. Джексон Хэйс эффектно открыл счёт, замкнув передачу Остина Ривза, а Лука Дончич порадовал болельщиков красивым финтом, разыграв комбинацию на Хатимуру, который без сопротивления забил из-за дуги. Однако этот задел не помог «Лейкерс» удержать инициативу. «Юта» быстро адаптировалась и начала агрессивно ломать оборону гостей, раз за разом находя свободных игроков под кольцом.

Во второй четверти разница в подходах команд стала ещё заметнее. «Лейкерс» продолжали полагаться на индивидуальные действия Леброна Джеймса и Луки Дончича, в то время как «Джаз» уверенно комбинировали, заставляя соперника постоянно отставать на шаг. Особенно выделялся Лаури Маркканен, который был эффективен как в трёхсекундной зоне, так и из-за дуги. В итоге финский бигмен набрал 32 очка. Леброн предпринял несколько попыток сократить отставание, но «Юта» моментально отвечала своими точными бросками.

К перерыву хозяева вели с разницей в восемь очков (64:56) и во второй половине только развивали своё преимущество. «Лейкерс» проиграли борьбу за подборы, что дало «Юте» дополнительные владения и возможность контролировать темп игры. Ключевым моментом стал отрезок в третьей четверти, когда хозяева сделали рывок 11:0, оставив соперника на несколько минут без набранных очков. В этот момент «озёрники» выглядели максимально уязвимыми.

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Четвёртая четверть началась с попыток гостей сократить отставание. Леброн, Хатимура и Дончич провели несколько результативных атак, но все их усилия сводились на нет очередными удачными действиями соперника. Ближе к середине отрезка стало понятно, что шансов на камбэк практически нет. За восемь минут до конца тренерский штаб «Лейкерс» убрал с площадки лидеров, дав доиграть матч резервистам.

Леброн завершил встречу с 18 очками, семью ассистами и шестью подборами, а Лука Дончич отметился 16 очками, четырьмя подборами и тем же количеством передач. Ривз добавил 15 очков, но его точность явно подвела. Лидером по результативности у «озёрников» стал Хатимура — 19 очков. Впрочем, этого оказалось недостаточно: на табло 131:119 в пользу «Юты».