Батлер пришёл, но проблема у «Голден Стэйт» осталась. Карри по-прежнему тащит в одиночку

Несмотря на пробоины в составе, «Даллас» сумел одержать победу в матче с «Голден Стэйт» благодаря хладнокровной тактике и железным нервам в решающие минуты.

Главным фактором успеха стал Кайри Ирвинг, который набрал 42 очка (15 из 25 с игры, где 7 из 10 из-за дуги) и оформил семь подборов. Макс Кристи и Клэй Томпсон внесли по 17 очков, но Томпсон промахивался явно чаще, чем хотелось бы, попав лишь 6 из 19. Со скамейки блеснул Наджи Маршалл, добавив 10 очков и восемь подборов, а Брэндон Уильямс выдал солидные 12 очков с убийственной точностью (четыре из шести с игры).

«Голден Стэйт» так и не смог нащупать ритм в атаке. Стеф Карри старался как мог, но его 25 очков (9 из 23 с игры, 4 из 13 из-за дуги) превратились в холостую стрельбу. Джимми Батлер отработал как трудяга (21 очко, девять подборов, семь передач), но взять на себя роль главного оружия не рискнул. Дрэймонд Грин был везде и сразу (13 очков, пять подборов, пять передач, три перехвата, два блока), однако и этого оказалось недостаточно. Даже Моузес Муди и Гэри Пэйтон II, выдавшие по 14 очков со скамейки, не спасли.

«Даллас» грамотно подыграл своим слабостям. Без полноценного фронткорта из-за травм команда всё же сумела обвести «Уорриорз» вокруг пальца. У «Голден Стэйт» просто не нашлось «большого босса», который мог бы наказать «Маверикс» за слабую защиту трёхсекундной зоны. Хозяева же сделали упор на дальние попадания и показали гостям, как их же оружие может сработать против них. «Бродяги» бросали точнее (48,3% с игры против 42,7% у гостей), почти вся ротация была ниже 203 см, но это никак не помешало. «Воины» вроде бы выиграли битву за щит (18 подборов в нападении и 33 очка второго шанса), но намазали издали — катастрофические 10 из 35 (28,6%). Итог: «Маверикс» сыграли умнее, а не сильнее.

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Кайри Ирвинг провёл один из лучших матчей в сезоне. После обмена Луки Дончича он взял на себя и дирижёрский пульт, и роль главного снайпера. Уже пять игр подряд он пашет по 40+ минут, игнорируя проблемы со спиной. Да, стабильности пока маловато, но такие выступления только укрепляют его статус элитного скорера. В этот раз Ирвинг переиграл и Карри, и Батлера, а его безудержная агрессия в атаке позволила «Далласу» диктовать свои условия на паркете.

У «Голден Стэйт» снова зазвучала старая песня — вся игра свалилась на плечи Карри. Он, конечно, набрал свои очки, однако с хромающей реализацией и без магии в концовке, чтобы переломить ход встречи. Батлер отработал в своём привычном стиле, но на спасителя так и не потянул. Команде по-прежнему не хватает стабильного второго номера в атаке, и даже возвращение Жонатана Куминги вряд ли станет чудодейственным решением всех бед.

«Даллас» выкрутился из непростой ситуации, грамотно сыграв на сильных сторонах тех, кто остался в строю. Эта победа может стать отличным толчком перед завтрашней игрой с «Майами», но в долгосрочной перспективе «Маверикс» всё ещё ходят по тонкому льду.