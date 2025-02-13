Жуткий случай в США. Бывший баскетболист сделал то, для чего сложно подобрать слова

В мире спорта трагедии происходят не только на площадке, но и далеко за его пределами. Порой самые мрачные драмы разворачиваются там, где их не ждёшь — в семьях некогда знаменитых звёзд, чьи имена гремели на первых полосах. Но этот случай действительно шокирует: бывшего игрока университетских команд Южной Каролины и Коннектикута, Эрика Кобба, арестовали по обвинению в убийстве… собственной матери.

Подробности этого преступления, раскрытые полицией Джексонвилла, заставляют вздрогнуть даже самых искушённых любителей криминальных историй. Ранним утром в понедельник на заднем дворе дома в районе Дёркевилл было найдено тело 51-летней Эрики Уинфорд, тщательно завёрнутое в одеяла и полотенца. Женщина погибла от огнестрельного ранения. Её 28-летний сын, Эрик Кобб, был задержан на месте преступления, когда пытался скрыться из дома.

Первые показания свидетелей пролили свет на ужасающие события предыдущего вечера. Один из соседей рассказал, что слышал женский крик: «Он убьёт меня!» — примерно в восемь часов вечера в воскресенье. Другой очевидец заявил, что вскоре после этого раздалось несколько выстрелов. Однако никто из них не позвонил в службу спасения. Лишь утром знакомая одного из жильцов дома, обеспокоенная отсутствием связи, приехала на место и наткнулась на зловещую картину: следы крови и безжизненное тело.

Эрик Кобб, сезон-2017/2018 в NCAA Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Карьера Кобба в баскетболе далека от звёздной, но когда-то у него были все шансы пробиться в профессионалы. Начинал он в Университете Южной Каролины, но вскоре сменил курс и оказался в Коннектикуте, где провёл два сезона. В 2018 году его на время отстранили от команды за «деструктивное поведение», но позже он вернулся на площадку. За всё время в студенческом баскетболе Кобб отыграл 71 матч, скромно набирая в среднем 2,4 очка и 2,9 подбора за игру.

Теперь его фамилия мелькает не в спортивных сводках, а в криминальных хрониках. Детективам ещё предстоит раскопать мотивы, однако одно ясно сразу — это не банальная история из чёрной ленты, а очередной печальный виток судьбы спортсмена, который так и не дошёл до большого спорта, но уверенно дошёл до камеры предварительного заключения.