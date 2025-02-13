«Надеюсь, ты умрёшь». Что скрывается за тёмной стороной НБА?

Каждый профессиональный спортсмен хочет лишь одного — побеждать любым способом. Обычно. Деньги, как правило, немаловажны, но вторичны, если ты преследуешь глобальную цель. Думаем, ни для кого не секрет: там, где дело касается ставок на спорт, люди порой выходят из себя, если «не зашло». А виноват в этом кто? Конечно же, команда или какой-то игрок, но ни в коем случае не ты сам. Что происходит в НБА и о чём не так часто говорят — в материале «Чемпионата».

Джейлен Брансон — звезда «Нью-Йорк Никс». Разыгрывающий на своих плечах третий сезон кряду тащит команду не только в регулярке, но и в плей-офф. 28-летний игрок в чемпионате-2023/2024 стал пятым в голосовании на MVP, думаю, этим уже многое сказано — он является одним из лучших баскетболистов НБА. Впрочем, это не мешает некоторым личностям оскорблять и выливатьна него грязь. В разговоре с The Athletic Джейлен обсудил этот момент: «Чувствовал ли я реальную угрозу? Нет, но писали дикий бред. Чаще всего это люди без аватарок. Иногда хочется их разоблачить, однако всё возвращается бумерангом. Сейчас мне это кажется смешным, но поначалу я был в шоке».

Джейлен Брансон Фото: Elsa/Getty Images

Звезда НБА раньше придавал больше значения таким угрозам и различным высказываниям в свой адрес, однако сейчас это уже стало обыденностью. Но нормально ли вообще это? Конечно, нет! Ты ставишь свои кровные, которыми можешь распоряжаться так, как пожелаешь именно ты, а не кто-то другой. Лига теперь тщательнее следит за угрозами в адрес игроков. Любой баскетболист может сообщить о любом инциденте своей команде или в офис НБА, а служба безопасности обязана будет проверить все имеющиеся материалы, чтобы выявить ответственных лиц с возможным последующим привлечением правоохранительных органов.

«Я не испытываю чувство вины. Это их решение. Они ставят деньги на наши игры. Вы находите это смешным до того момента, пока это не переходит черту. Мне говорили много безумных вещей, начиная от упоминаний семьи и заканчивая комментариями о моей жене и моём сыне», — заявил центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт. Сам баскетболист не является эталоном поведения на паркете и спокойно может вспылить, но как минимум он никогда не опускался до угроз в чей-то адрес.

Айзея Стюарт Фото: Justin Casterline/Getty Images

Новичок «Никс» Тайлер Колек рассказывал, что ему писали, когда он играл в NCAA, и там очень мало хорошего… «Мне писали: «Покончи с собой». И это ещё не самое жестокое… в общем, обычное дело», — поделился подробностями Колек. Защитник «Вашингтон Уизардс» Кори Кисперт отмечал, что получает гневные сообщения почти каждую ночь, потому что «волшебники» проигрывают очень часто. «Обычно я не сообщаю об угрозах. Я имею в виду, что эти люди в социальных сетях практически анонимны. Чувствую, что это можно отпустить. Это тёмная сторона всего этого».

Для Джоша Харта нет разницы — сделал он 9 или 10 подборов в игре. В большинстве случаев такая мелочь не определит, выполнил ли форвард свою работу успешно. Его главная задача — помочь команде одержать победу. Правда, для кого-то девять подборов вместо 10 могут стать разницей между тем, получат они деньги или нет. «Я получал всё что можно. Люди говорили мне: «Надеюсь, ты умрёшь». Они желают травм или пишут расистские гадости», — рассказывал Харт.

Джош Харт Фото: Getty Images

Подход НБА и других спортивных лиг к легализации ставок помог создать вокруг тонну критиков и фанатов-хейтеров лишь потому, что кто-то сыграл хуже своих возможностей в один определённый день. Даже у лучших из лучших случаются неудачные матчи. Люди не роботы, и об этом нужно помнить. Любовь к деньгам — проблема, а в сфере ставок крутятся невероятно огромные суммы. Отлично подытожил всю эту ситуацию Микал Бриджес: «Что меня расстраивает? Когда «из-за меня» кто-то проиграл пари, я получаю сообщения, полные ненависти. Но ничего не получаю, когда «помогаю» кому-то выиграть пари. Так где мои деньги?» Нужно во всём знать меру, особенно если это касается таких непредсказуемых вещей, как ставки на спорт, где иногда случаются чудеса, которые вам и в самых ярких снах не могли бы присниться.

И это мы ещё не говорим об уголовной ответственности. Например, брат чемпиона НБА Майкла Портера Джонтей Портер получил пожизненное отстранение от лиги за ставки на свои матчи. Он не только потерял источник дохода и лишился возможности продолжать карьеру, но и, возможно, сядет в тюрьму. Ещё одно довольно громкое дело идёт в отношении Терри Розира. Во времена игры за «Шарлотт Хорнетс» разыгрывающий покинул площадку, сославшись на боль в стопе, после 10 минут на паркете. Вроде бы ничего странного, если бы не тот факт, что букмекеры ещё до стартового свистка перестали давать котировки на статистическую линейку Розира, что выглядит, мягко говоря, подозрительно. Пока официальных обвинений в адрес Терри не выдвинуто, однако это дело всё ещё расследуется. Держитесь подальше от больших ставок!