Швед зажёг, но у «Зенита» сияла другая суперзвезда! УНИКС попрощался с рекордной серией

На этой неделе состоится Матч звёзд Единой лиги ВТБ, поэтому чемпионат возьмёт небольшую паузу. Но до неё нам посчастливилось увидеть встречу одних из лучших клубов регулярки — «Зенита» и УНИКСа. Гости находятся в невероятной форме, побив свой рекорд в истории по победам кряду — 16. Хозяева с приходом Алексея Шведа в команду ещё не проигрывали. Что же происходило в очном противостоянии топовых команд Единой лиги?

Матч начался с фола в атаке, что сразу же показало нам, какая предстоит игра — жёсткая и контактная. Первые очки набрал Андрей Воронцевич, отправив в цель точную «трёшку». Дуэйн Бэйкон отлично сыграл в «посте» и снова огорчил гостей. УНИКС ответил двумя штрафными Дмитрия Кулагина, и после перехвата Девон Акун-Пёрселл реализовал бросок со средней дистанции. Команды боролись на каждом сантиметре площадки, бросаясь за любым мячом. Защита вышла на первый план. После нескольких нерезультативных атак с обеих сторон дело в свои руки взял Маркос Найт: положил в кольцо «трёшку» и набрав два очка со штрафной линии. Впрочем, и у «Зенита» нашёлся тот, кто умеет «пулять» с дальней дистанции — Окаро Уайт.

Казанцы старались не пускать хозяев под кольцо, но подопечные Перасовича не лучшим образом действовали на подборе. Швед неудачно вышел со скамейки, сразу же допустив потерю, но в дальнейшем Алексей разыгрался, отдав передачу и набрав пять очков. Защитник закрыл четверть своим эффектным попаданием с отклонением, а «Зенит» забрал отрезок со счётом 21:16. Следующая десятиминутка началась как под копирку: с фола в нападении. Георгий Жбанов взял игру в свои руки и набрал четыре очка кряду для своей команды. Защитник не только был полезен в нападении, но, как обычно, на максимум отрабатывал в обороне. Складывалось ощущение, что это не матч регулярного чемпионата, а уже стартовал плей-офф, где каждое владение является невероятно важным.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч! Данк». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ

Найт первым во встрече добрался до рубежа в 10 очков, реализовав все свои броски с игры на тот момент. Казанцы усилиями лидеров полностью сократили отставание — 29:29. Подопечные Перасовича качественно действовали в переходных фазах и за счёт правильного движения находили выгодные для себя размены. «Зенит» никак не мог остановить Найта, который лез под кольцо, как танк. Петербуржцам приходилось либо фолить, либо позволять звезде УНИКСа набирать очки. Перехват Маркоса и успешный лэй-ап на пустое кольцо позволили казанцам выйти вперёд. Точные «трёшки» от Кулагина и Акун-Пёрселла и вовсе заставили Хавьера Паскуаля взять тайм-аут. Но не получилось… гости задушили соперника в защите, а сами стабильно вскрывали оборону. Невероятная четверть от УНИКСа — 27:12.

Маркос Найт Фото: Единая лига ВТБ

Казанцы энергичнее начали игру после перерыва: гости взяли два подбора в нападении, а Исмаэль Бако чуть было не занёс сверху с сопротивлением Винса Хантера. Тем не менее «Зенит» стал понемногу отыгрывать отставание: отличились Сергей Карасёв, Бэйкон и Жбанов, который реализовал две «трёшки». На каждое удачное действие сине-бело-голубых УНИКС находил моменты для взятия кольца, не отпуская соперника вперёд. Бако и Найт буквально тащили на себе гостей в третьем игровом отрезке. Выход Шведа на паркет немного оживил игру для «Зенита». Самый результативный игрок в истории Единой лиги сам набрал «2+1» в проходе, а ещё отлично руководил нападением, находя свободных партнёров на дуге. Бэйкон положил в цель ещё одну «трёшку», а хозяева полностью вернулись — 54:56.

Тайм-аут, который взял Перасович, не помог казанцам — «Зенит» продолжил бомбардировку — точными дальними попаданиями отметились Швед, Уайт и Бэйкон (две). Если УНИКС провёл феноменальную вторую четверть, то петербуржцы были неостановимы в третьей — 35:21. Хозяева не просто вернулись, а перевернули игру. Теперь уже они чувствовали себя намного комфортнее. Швед разбирался с соперниками, которым приходилось фолить. Хантер боролся под кольцом, собирая все отскоки. У УНИКСа продолжали феерить Найт и Бако. Игра не шла у Трента Фрейзера, но разыгрывающий в нужный момент реализовал трёхочковый бросок.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Красоту создал Швед: «Зенит» взял подбор на чужом щите, мяч доставили до Алексея, который взмыл в воздух, показывая, что сейчас совершит бросок, но в последний момент отдал передачу-конфетку на Уайта, набравшего лёгкие два очка. В составе УНИКСа проснулся капитан Кулагин, но у сине-бело-голубых включился на полную катушку Фрейзер. Преимущество хозяев в определённый момент перевалило за 10 очков. В концовке команды обменялись результативными атаками, но интрига, к сожалению, уже была мертва — «Зенит» победил со счётом 92:83.

Самым результативным игроком встречи стал Бэйкон — 30 очков, три подбора и один перехват. Сразу пять баскетболистов «Зенита» набрали как минимум 10 очков — сам Дуэйн, Фрейзер, Швед, Уайт и Жбанов. К слову, Алексей записал на свой счёт 15 очков, пять подборов и семь передач, став лучшим в матче по показателю «плюс-минус» — «+17». С ним на паркете сине-бело-голубые буквально сияли. У УНИКСа Найт набрал 24 очка, четыре подбора и четыре передачи, а Акун-Пёрселл — 20 очков, восемь подборов и две передачи, но даже такого выступления от лидеров не хватило для победы.

Казанцам очень сильно не хватило скамейки. Всему виной травмы сразу трёх игроков основной ротации — Михаила Беленицкого, Тони Тэйлора и Луи Лабери. К тому же конкретно в этом матче плохо сыграли Джален Рейнольдс и Андрей Лопатин. Оба слишком часто фолили и не сумели доиграть встречу. К слову, россиянин провёл на паркете 13 минут и не отметился набранными очками, а американец отыграл 12 минут, но был не так эффективен, как мы привыкли его видеть — семь очков. «Зенит» же за исключением второй четверти смотрелся целостнее и качественнее взаимодействовал. Не шла игра у Фрейзера, его подменял Швед, не летело у Сергея Карасёва, в дело включились Бэйкон и Уайт.

Хозяева реализовали на семь трёхочковых больше, чем гости. Во многом из-за этого «Зенит» и победил в этом противостоянии. УНИКС больше полагался на проходы под кольцо и броски со средней дистанции, а у подопечных Паскуаля, как с первых минут полетели «трёшки», так они и не отошли от своей стратегии. Сине-бело-голубые показали просто выдающийся процент реализации из-за дуги — 48,4%. В матче с таким грозным соперником — невероятное достижение, показывающее класс игроков. «Зенит» ушёл на перерыв на втором месте в турнирной таблице, уступая лишь ЦСКА по дополнительным показателям, а УНИКС не только потерял свою рекордную серию в истории (16 побед кряду), но и опустился на третью строчку. Дальше — Матч звёзд Единой лиги!