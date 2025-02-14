Настало время перемен. Звезда УГМК и сборной России вернулась в НБА!

В мае стартует регулярный чемпионат женской НБА (WNBA). Прошлый сезон получился незабываемым прежде всего благодаря яркому финалу, который затянулся до решающей встречи и спорного эпизода в концовке, а также благодаря Кейтлин Кларк. Разыгрывающая своими выступлениями в NCAA и по сей день помогла WNBA сделать качественный скачок вперёд по всем направлениям. К женскому чемпионату никогда не было приковано столько внимания. Теперь же у россиян появилось ещё больше желания следить за североамериканской лигой.

А связано это прежде всего с тем, что наша баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) подписала контракт с «Лос-Анджелес Спаркс» — клубом женской НБА. Центровая с самых юных лет выделялась на фоне сверстниц. Она была многократной чемпионкой России среди молодёжных команд. В августе 2014 года в составе национальной команды стала чемпионкой Европы среди девушек до 16 лет, попутно взяв награду MVP. Летом 2016-го подписала контракт с курским «Динамо». Но, наверное, одним из самых значимых достижений можно считать победу на чемпионате мира среди девушек до 19 лет. В финале наши одолели США со счётом 86:82, а Мария набрала 26 очков и сделала 18 подборов.

Мария Клюндикова (Вадеева) Фото: «Лос-Анджелес Спаркс»

Следующим шагом было подписание контракта с самым известным клубом России — екатеринбургским УГМК, который в XXI веке шесть раз выигрывал Евролигу и 17 раз становился чемпионом страны. Думаю, всем и так понятно, что лучшие из лучших играют именно за «лисиц». А в то время Вадеева точно находилась в их числе. Тем не менее Мария на этом не остановилась и решила попробовать свои силы за океаном, выставив свою кандидатуру на драфт WNBA.

Сезон в России и в США проходит в разное время, так что раньше большинство девушек совмещали игру в нашем чемпионате и в женской НБА. В общем, «Лос-Анджелес» под 11-м пиком выбрал Марию на драфте 2018 года. После двух сезонов в Америке наша баскетболистка полностью сосредоточилась на игре в России. Центровая в составе УГМК за время своих выступлений выиграла две Евролиги, три Суперкубка, три Кубка России и стала пятикратной чемпионкой страны. Мария вышла замуж, взяла долгую паузу в 2023 году, чтобы родить сына Матвея, но всё равно вернулась в баскетбол.

Клюндикова после беременности скинула 35 кг, пришла в форму и снова стала зажигать в УГМК. Её рвение и страсть на площадке никуда не делись, поэтому, естественно, ей заинтересовались зарубежные клубы. «Спаркс» собрались выиграть чемпионат в этом сезоне. Команда из Лос-Анджелеса сменила главного тренера, выменяла одну из главных звёзд женского баскетбола Келси Плам, которая не только является двукратной чемпионкой WNBA, но и была одним из лидеров сборной США на Олимпийских играх в Париже, выигравшей в финале у Франции (67:66).

Мария Клюндикова (Вадеева) Фото: Leon Bennett/Getty Images

В общем, клуб вернул Марию и старается построить как можно более конкурентоспособную команду. «Я очень рада вернуться в «Лос-Анджелес». Здесь всё изменилось, появилась новая захватывающая энергия. Для меня это тоже новый вызов, и я думаю, что мы добьёмся успеха вместе как команда», — заявила центровая после подписания контракта.

Давненько никого из России не было ни в мужской, ни в женской НБА. Настало время перемен? Очень надеемся, что да. Наш талантливый разыгрывающий Егор Дёмин точно должен попасть в лучшую лигу мира в следующем сезоне, так как котируется в топ-10 на драфте 2025 года. Теперь Клюндиковой остаётся взять чемпионство в WNBA, чтобы навсегда вписать своё имя в историю женского баскетбола России.