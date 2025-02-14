Чемпион НБА сошёл с ума? Обвинил Nike и наехал на баскетбол в США

Летом 2024 года в Париже прошла Олимпиада, и сборная США в финале победила Францию — 98:87. Если бы не невероятно яркое выступление Стефена Карри и Леброна Джеймса в плей-офф, то американцы ещё в полуфинале проиграли бы Сербии во главе с Николой Йокичем. Однако мы стали свидетелями легендарного перформанса Стефа и Короля. Правда, у одного игрока, которого не включили в итоговую заявку сборной США, до сих пор нехило полыхает из-за сложившейся ситуации.

Сезон-2023/2024 завершился, «Бостон Селтикс» стал чемпионом НБА спустя 16 лет. Команду в плей-офф тащил не Джейсон Тейтум, который в итоге оказался в составе США, а Джейлен Браун, ставший не только MVP финала Восточной конференции, но и лучшим игроком финальной серии с «Даллас Маверикс». Джей Би буквально рвал и метал на паркете, доказывая, что здесь и сейчас он один из лучших игроков лиги. И, кажется, защитник не поехал на Олимпиаду только из-за плохих отношений с Nike — ключевым партнёром сборной США по баскетболу.

Браун во время того, как Nike публично осудила Кайри Ирвинга за его антисемитские высказывания, стал одним из немногих, кто открыто раскритиковал крупнейшую корпорацию в США. В дальнейшем Джейлен создал свой личный бренд обуви «741 Performance», но при каждом удобном случае не упускает возможность уколоть Nike. Например, в интервью Sports Illustrated он не стеснялся в выражениях.

Например, когда его спросили, что стало причиной его невключения в состав олимпийской сборной, то он без раздумий ответил: «Конечно, это Nike». В дальнейшем Браун продолжил рассуждение о влиянии Nike на весь баскетбол в США. «Во-первых, я считаю, что производители кроссовок, и я уже говорил об этом раньше, слишком сильно контролируют баскетбольную индустрию. В юношеском спорте то же самое. Детям приходится беспокоиться о том, чтобы хорошо играть в Nike или аdidas. Но они должны просто работать над развитием своих баскетбольных навыков».

Джейлен Браун Фото: Cole Burston/Getty Images

На этом Джей Би не остановился: «Вместо этого [работы над навыками] мы больше концентрируемся на политике в отношении обуви, и я думаю, что именно поэтому остальной мир догнал нас. И если мы ничего не сделаем, то следующие Олимпийские игры и следующие международные соревнования будут выглядеть совсем иначе». Игрок предполагает, что в Европе или где-либо ещё особо не парятся над тем, в чём выходить на паркет, лишь бы каждый показывал максимум. И отчасти он прав, потому что прежде всего баскетболиста определяют его умения, а уже затем характер и всё остальное.

Тем не менее Nike — часть баскетбольной культуры в США, которая за мгновение никуда не денется. Уж сколько лет компания буквально правит на рынке обуви в НБА, но что-то молодых талантов от этого меньше не становится. Именно поэтому Браун прав лишь отчасти, потому что компания, как ни крути, продвигает баскетбол. Скорее всего, за Джейлена больше говорят личные обиды, чем объективность. Хотя, может, он и правда так считает.

28-летнему Брауну стоит беспокоиться прежде всего о своей игре. В этом сезоне защитник хоть и не сильно просел по основным статистическим показателям, но его процент попаданий с игры заметно упал — как общий (с 49,9 до 46,1), так и трёхочковых бросков (с 35,4 до 32,4). Да и сам «Бостон» в регулярке не показывает былой прыти. Если в прошлом сезоне «кельты» потерпели 18 поражений в чемпионате, то за 54 матча в этой регулярке успели уступить уже 16 раз, а играть ещё очень прилично. Возможно, команда делает ставку на плей-офф, где мы снова увидим монструозных Тейтума, Брауна, Хорфорда, Джонса, Холидэя и Порзингиса, но пока всё выглядит так, будто у Джо Маззуллы и его подопечных есть проблемы.