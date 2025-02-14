Новый формат и море легенд! Всё самое интересное о Матче звёзд НБА — 2025

По традиции в середине февраля проводится знаковое событие для североамериканской лиги — Матч звёзд НБА, в котором принимают участие лучшие из лучших. 74-й в истории МВЗ состоится в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт Уорриорз» — «Чейз Центре». Программа включает в себя разнообразные форматы, призванные развлекать зрителей различными способами. «Чемпионат» подготовил для вас полный обзор Матча звёзд НБА в 2025 году.

Составы на Матч знаменитостей Фото: NBA

Мероприятие пройдёт с 14 по 16 февраля в США. Из-за разницы во времени в России Матч звёзд НБА начнётся в 3:00 мск 15 февраля. Открывать звёздный уикенд будет шоу-игра знаменитостей. Легенда американской футбольной лиги НФЛ Джерри Райс и легенда бейсбольной лиги МЛБ Барри Бондс выбрали себе команды, которые должны порадовать зрителей. В числе участников такие известные люди, как самый популярный в мире стример Кай Сенат (Kai Cenat), бывшие игроки НБА Бэрон Дэвис и Мэтт Барнс, действующие игроки женской НБА Кайла Торнтон, Алиша Грей, звезда WWE Бэйли, актёры Оливер Старк и Пабло Шрайбер, олимпийская чемпионка в беге на 100 м с барьерами Масаи Расселл и многие другие.

Следующими на очереди являются конкурсы. Первым из них пройдёт Матч восходящих звёзд. 4 февраля члены Зала славы баскетбола Тим Хардуэй, Митч Ричмонд, Крис Маллин и бывший игрок НБА Джереми Лин выбрали игроков для своих команд, которые будут бороться за участие в Матче звёзд. Не удивляйтесь, в этом году формат уикенда претерпел некоторые изменения, и победитель мини-турнира среди молодых талантов становится четвёртой командой в самом главном мероприятии всего праздника баскетбола. Матч восходящих звёзд пройдёт 15 февраля в 5:00 мск.

Составы на Матч восходящих звёзд Фото: NBA

Команда Т (Тима Хардуэя)

Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»)

Грейди Дик («Торонто Рэпторс)

Энтони Блэк («Орландо Мэджик»)

Закари Рисашер («Атланта Хоукс»)

Джейми Жакез-младший («Майами Хит»)

Алекс Сарр («Вашингтон Уизардс»)

Тристан Да Силва («Орландо Мэджик»)

Команда М (Митча Ричмонда)

Амен Томпсон («Хьюстон Рокетс»)

Осар Томпсон («Детройт Пистонс»)

Билаль Кулибали («Вашингтон Уизардс»)

Скут Хендерсон («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Тумани Камара («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Карлтон Баб Каррингтон («Вашингтон Уизардс»)

Команда C (Криса Маллина)

Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»)

Далтон Кнехт («Шарлотт Хорнетс»)

Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»)

Кейонте Джордж («Юта Джаз»)

Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»)

Трэйс Джексон-Дэвис («Голден Стэйт Уорриорз»)

Райан Данн («Финикс Санз»)

Команда G-League (Джереми Лина)

Джей Ди Дэвисон («Мэн Селтикс»)

Мэк Маккланг («Осеола Мэджик»)

Брайс Макгауэнс («Рип Сити Ремикс»)

Леонард Миллер («Айова Вулвз»)

Динк Пейт («Мехико Сити Кэпитанс»)

Рид Шеппард («Рио-Гранде Вэлли Вайперс»)

Пэт Спенсер («Санта-Круз Уорриорз»)

Составы на конкурс мастерства Фото: NBA

Переходим к программам, которые пройдут в субботу (в США). В так называемом конкурсе мастерства примут участие четыре дуэта — команда «Кэвс»: Донован Митчелл и Эван Мобли, команда новичков: Закари Рисашер и Алекс Сарр, команда «Спёрс»: Крис Пол и Виктор Вембаньяма и команда «Уорриорз»: Дрэймонд Грин и Моузес Муди. Баскетболисты будут определять самую «скилловую» пару 16 февраля в 4:00 мск.

Составы на конкурс трёхочковых бросков Фото: NBA

Сразу после этого состоится конкурс трёхочковых бросков. Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард является действующим и двукратным победителем данного турнира на звёздном уикенде. Ему будут противостоять Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»), Дариус Гарленд («Кливленд Кавальерс»), Бадди Хилд («Голден Стэйт Уорриорз»), Кэмерон Джонсон («Бруклин Нетс») и Норман Пауэлл («Лос-Анджелес Клипперс»). Кому удастся проявить себя в бросках издали на домашнем паркете Стефена Карри?

Составы на конкурс по броскам сверху Фото: NBA

Большое внимание привлекает конкурс по броскам сверху, в котором примут участие двукратный и действующий победитель Мэк Маккланг («Осеола Мэджик»), Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»), Андре Джексон («Милуоки Бакс») и Матас Бузелис («Чикаго Буллз»). Маккланг может стать первым в истории НБА баскетболистом, выигрывавшим слэм-данк контест три раза подряд. К тому же только Нейт Робинсон выигрывал этот конкурс более двух раз. Среди судей будут легенды НБА Бэрон Дэвис, Кевин Гарнетт, Трэйси Макгрэди и Джейсон Ричардсон, а пятым рефери станет представитель NBA ID Джессер, который будет отвечать за голоса зрителей. Да-да, в этом году фанаты тоже могут влиять на голосование в конкурсе по броскам сверху. После слэм-данка обладатели NBA ID ставят свои оценки, а Джессер объявит средний балл за попытку.

Самое сладкое, естественно, остаётся на десерт. В нынешнем году формат Матча звёзд НБА отличается от предыдущих. 17 февраля в 4:00 мск нас ждёт мини-турнир, в котором примут участие четыре команды. Три из них собрали ведущие самой известной спортивной аналитической программы NBA on TNT Шакил О’Нил, Чарльз Баркли и Кенни Смит, а четвёртой станет победитель Матча восходящих звёзд, которую будет курировать легенда женской НБА Кэндис Паркер.

Составы команд на Матч звёзд НБА Фото: NBA

Команда Чака

Трей Янг («Атланта Хоукс», заменил травмированного Янниса Адетокунбо)

Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)

Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»)

Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»)

Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»)

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)

Команда Кенни

Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)

Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»)

Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»)

Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»)

Тайлер Хирроу («Майами Хит»)

Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»)

Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»)

Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»)

Команда Шака

Джейлен Браун («Бостон Селтикс»)

Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс», заменил травмированного Энтони Дэвиса)

Кевин Дюрант («Финикс Санз»)

Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»)

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»)

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

Команды сыграют два полуфинальных матча, чтобы пройти в финал, победитель должен набрать 40 очков в своём противостоянии. Кенни Аткинсон и Марк Дэйгнолт — тренеры «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер» — возглавят две команды, а по одному их ассистенту возьмут шефство над оставшимися двумя составами. Четыре команды поборются за призовой фонд в размере $ 1,8 млн. Каждый игрок из состава победителей получит по $ 125 тыс., тот, кто займёт второе место — $ 50 тыс., а занявшие третье и четвёртое места — $ 25 тыс. Матч всех звёзд НБА уже совсем близко, следите за всем интересным вместе с нами.