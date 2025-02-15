Круговорот звёзд в НБА. Обмены, которые повлияют на облик лиги

Кто бы мог подумать, что в 2025 году в НБА произойдут такие колоссальные изменения — Дончич окажется в «Лейкерс», Дэвис — в «Далласе», Фокс — в «Сан-Антонио», Батлер — в «Голден Стэйт» и ещё много других переходов. Правда, межсезонье может подарить нам ещё несколько интересных сценариев, где звёзды НБА и не только покидают свои клубы в погоне за единственной целью — чемпионством.

Кевин Дюрант

Кевин Дюрант Фото: Alex Slitz/Getty Images

Слухов о переходе Кей Ди в этот дедлайн обменов ходило немало. Сообщалось, что «Даллас» и «Голден Стэйт» хотели себе заполучить форварда. В итоге Дюрант остался в «Финиксе», руководство которого ни на чуть не усилило команду перед самым важным отрезком сезона. Вряд ли «Санз» удастся побороться в плей-офф с более сильными командами. Хотя Кевин всё ещё находится в отменной игровой форме — набирает 27,3 очка, 6,0 подбора и 4,2 передачи в среднем за матч. Для игрока, который пережил в своей карьере разрыв ахилла, да ещё которому стукнуло 36, это элитные показатели. К тому же бросковая эффективность всё ещё при нём — 53,2% попаданий с игры и 40,4% — с трёхочковой дистанции.

В общем, Дюрант в отменной форме и точно пригодился бы любой команде, которая планирует бороться за чемпионство. Потому что, кажется, эксперимент с Кей Ди, Девином Букером и Брэдли Билом за два сезона не показал ничего, даже можно сказать, что потерпел фиаско. К тому же «Финиксу» будет выгодно обменять Кевина, пока он хотя бы что-то ещё стоит, а сам форвард под старость лет может ещё получить шанс побороться за трофей, допустим, в каком-нибудь «Хьюстоне» или «Майами».

Трей Янг

Трей Янг Фото: Elsa/Getty Images

«Атланта» полностью сменила курс, когда решила обменять Деандре Хантера и Богдана Богдановича — ключевых игроков. Это поставило лидера команды Янга в затруднительное положение. Он является лучшим ассистентом НБА, набирая 11,5 передачи в среднем за игру, при этом добавляя по 23,7 очка. Трей — один из лучших плеймейкеров в лиге, если не лучший, и с этим мало кто может поспорить. Но руководство, видимо, решило уходить в перестройку, полагаясь на драфт и уже имеющихся молодых талантов. Есть ли время у разыгрывающего ждать?

Янгу 26 лет, он входит в прайм, но растрачивать его попусту, ожидая, когда «созреет» молодёжь — сомнительное решение. Если «ястребы» хотят полностью видоизменить команду, то на Трея точно найдутся претенденты. Хоть он максимально плохой игрок с точки зрения оборонительных действий, но его умения в атаке сполна компенсируют его недостатки. В правильной системе, где его будут страховать или вовсе прятать в защите, Янг может засиять другими красками.

Зайон Уильямсон

Зайон Уильямсон Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Любитель бургеров и вечный обитатель лазарета находится на пороге ухода из «Нью-Орлеана». Здоровый Зайон — доминирующая сила, которую очень сложно остановить. Правда, такое бывает крайне редко в последнее время. Проблемы с травмами, систематические опоздания на тренировки, плохая дисциплина — всё это подталкивает «пеликанов» задуматься об обмене своей звезды. Брэндон Ингрэм уже отправился в «Торонто», кажется, следующий на очереди – Уильямсон.

«Нью-Орлеану» необходимо начинать всё с чистого листа и уходить в перестройку. Команда попросту не может себе позволить строить костяк вокруг звезды, которая сыграла 202 матча из 465 возможных, при этом пропустив полностью один сезон из-за травмы. Уильямсон может вдохнуть жизнь в слабую франшизу или быть третьей звездой клуба, претендующего на победу в чемпионате, но кто готов будет рискнуть и взять себе баскетболиста с таким послужным списком?

Джордан Пул

Джордан Пул Фото: Sarah Stier/Getty Images

Раздражитель Дрэймонда Грина в этом сезоне чувствует себя лучше в «Вашингтон Уизардс», чем в прошлой регулярке. Пул освоился и стал меньше комплексовать из-за своей игры. Его статистические показатели выросли по всем метрикам, но эффективность и принятие решений до сих пор являются самыми слабыми чертами Джордана. Решение «Уизардс» обменять Кайла Кузму сигнализировало всем, что команда намерена меняться. В составе есть молодые таланты — Билаль Кулибали, Алекс Сарр — вокруг которых можно было строить будущее.

Но тогда придётся избавляться от Пула. И это выглядит как правильный шаг! Джордан стал бы отличным вариантом для команды, которой не хватает атакующего потенциала. Потому что защитник умеет создавать себе броски и отлично может рвать темп своими быстрыми проходами под кольцо. К тому же в клубе, претендующем на чемпионство, он уже выходил со скамейки запасных, как это было в «Голден Стэйт». Поэтому это не должно стать проблемой в новой команде.

Кэмерон Томас и Кэмерон Джонсон

Кэмерон Томас Фото: Stacy Revere/Getty Images

23-летний защитник прошёл путь от 8,5 очка за игру в первом сезоне до 24,7 — в нынешней регулярке. Томас стал одним из немногих ярких моментов для «Бруклина» за последнее время. Но его прорыв делает его чуть ли не главным кандидатом на обмен. Клуб из Нью-Йорка находится в перестройке, выкупив контракт Бена Симмонса и переключив своё внимание на драфт и молодых талантов.

Кэм отлично умеет набирать очки, что делает его идеальным вариантом на роль шестого в командах уровня плей-офф. Он плох в обороне, но именно поэтому от стартовой пятёрки его лучше держать подальше. Томас отлично справлялся бы с более слабыми игроками соперника, выходя в нужный момент со скамейки. Кажется, он сильно помог бы «Клипперс» или «Денверу».

Кэмерон Джонсон Фото: Sarah Stier/Getty Images