Война банд и смерть талантливого баскетболиста. Рэпер пролил свет на ситуацию в США

В середине января в Филадельфии убили очень талантливого школьника-баскетболиста по имени Ноа Скерри, который был пятизвёздочным проспектом, — это значит находился на виду у скаутов и котировался очень высоко. 17-летний парень точно продолжил бы свою карьеру в топовом учебном заведении NCAA. Но судьба сложилась иначе… Его застрелили, когда он садился в машину своей мамы, чтобы отправиться на учёбу. Теперь данный инцидент обзавёлся новыми шокирующими подробностями!

Полиция до сих пор продолжает искать виновных убийства Скерри, но известный местный рэпер Gillie Da Kid в подкасте Club Shay Shay пролил правду вокруг фигуры Ноа, которая оказалась не такой уж белой и пушистой. В июле 2023 года у Насира Фарда, так звучит настоящее имя хип-хоп исполнителя, не стало сына — Девина Спейди, который был известен под псевдонимом YNG Cheese. Он был убит в результате перестрелки банд. Помимо него, из жизни ушёл 66-летний мужчина Иван Холл, а ещё двое получили ранения. По словам отца Спейди, его сын просто оказался не в том месте и не в то время, попав под перекрёстный огонь.

В подкасте известный рэпер заявил: «17-летний баскетболист, в которого недавно стреляли 17 раз, — вот кто убил моего сына. Ведущий шоу Шэннон Шарп (член зала славы НФЛ) некоторое время молча сидел, не понимая, что происходит. Легенда американского футбола спросил Gillie Da Kid, почему он так считает, на что получил ответ: «Потому что полиция уведомила меня об этом, что он [Скерри] был одним из тех, кого должны были посадить за убийство, но его самого убили». Кажется, известный рэпер из Филадельфии не врёт, потому что именно в этой перестрелке был замечен Скерри. Похоже, Ноа был причастен к одной из банд, которые устроили заварушку.

Рэпер Gillie Da Kid (слева) Фото: Из личного архива Gillie Da Kid

Тем не менее рэпер понимает, что его сын был убит случайно. «Это банды — это драки. Мой сын просто случайно оказался там и находился пять минут». На этом Gillie Da Kid не остановился, рассказав о жизни в бедных районах Филадельфии. «Он [Скерри] снимал видео с маской Джокера. Куча стволов в руках. На этих детей влияют неправильные вещи. Дерьмо, которое не имеет значения. Эти дети на самом деле думают, что нельзя стать рэпером, если ты кого-нибудь не убил. Если ты не добился чего-то здесь, на этих улицах. Вот такой образ мышления», — поделился Фард.

Очень жаль, что довольно перспективные баскетболисты порой выбирают путь быть гангстером и «решалой» на улицах, нежели стать успешным в спорте и вписать своё имя в историю. Как только Ноа выпустил свой дисс-трек в маске Джокера, который предназначался одному из его соперников по рэп-батлам в Филадельфии, так его на следующий же день расстреляли. Теперь можно смело сказать, что Скерри сам выбрал свой путь в жизни, а баскетбол и хорошие оценки в школе (он набрал наибольшее количество баллов в тесте SAT, который нужен для поступления в университет, среди всех учеников своей учебного заведения) были просто чем-то второстепенным. Дважды подумайте над тем, что собираетесь сделать, так как каждое решение может стоить вам очень дорого.