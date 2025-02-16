Праздник российского баскетбола! Какие сюрпризы ждут в Единой лиге? LIVE

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Сегодня, 16 февраля, пройдёт Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого мероприятия.
📅 Расписание мероприятия
Добрый день, любители баскетбола! Сегодня наш праздник, а именно Матч всех звёзд Единой лиги! Зрелище будет насыщенным и плотным.
В 17:00 мск начнётся матч, после первой четверти конкурс трёхочковых, а в большом перерыве данк-контест. Затем досмотрим встречу между российскими и иностранными игроками и уже в семь вечера будет церемония награждения!
Такое нельзя пропускать. Предлагаем вам следить за всеми основными событиями прямо здесь. Оставайтесь с нами!