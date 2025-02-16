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Матч Всех Звёзд. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
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Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2025: смотреть онлайн текстовую трансляцию, где смотреть онлайн, во сколько начало, 16 февраля

Праздник российского баскетбола! Какие сюрпризы ждут в Единой лиге? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Праздник российского баскетбола! LIVE
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Что может быть лучше, чем Матч всех звёзд?

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Сегодня, 16 февраля, пройдёт Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого мероприятия.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ — Матч Звёзд . Матч звёзд Единой лиги ВТБ
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Хозяева
Не начался
Гости
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📅 Расписание мероприятия
Live Андрей Антсон

📅 Расписание мероприятия

Добрый день, любители баскетбола! Сегодня наш праздник, а именно Матч всех звёзд Единой лиги! Зрелище будет насыщенным и плотным.

В 17:00 мск начнётся матч, после первой четверти конкурс трёхочковых, а в большом перерыве данк-контест. Затем досмотрим встречу между российскими и иностранными игроками и уже в семь вечера будет церемония награждения!

Такое нельзя пропускать. Предлагаем вам следить за всеми основными событиями прямо здесь. Оставайтесь с нами!

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Новости. Баскетбол
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