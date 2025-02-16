Мэк Маккланг снова король данков, но не пора ли конкурсу признать свою бесполезность?

Белый парень с прыжком в стратосферу. Легенда НБА за пять игр — это круто!

Звёздный уикенд НБА — 2025 начался без огонька. Конкурс умений обернулся полным фиаско: команда Криса Пола и Виктора Вембаньямы не только проиграла, но и схлопотала дисквалификацию, добавив перца в общий хаос. Конкурс трёхочковых проскочил по накатанной — ни провала, ни фейерверков. Выиграл Тайлер Хирроу из «Майами». День явно просил зрелищ, и слэм-данки оставались последней надеждой вытянуть шоу из болота скуки.

Годы шли, а это соревнование всё больше теряло свой блеск. Новые лица не спасали положение, и интерес к нему угасал. Но тут на сцену снова вышел Мэк Маккланг, сыгравший в пяти играх НБА, — двукратный чемпион, который решил вернуть шоу его былую славу. В финале он оставил позади Стефона Касла из «Сан-Антонио» и вошёл в историю, став первым, кто трижды подряд взял этот трофей.

Стартовый раунд тянулся без искр, пока на площадке не появился Маккланг. Последним в очереди он сразу взорвал скучную атмосферу, эффектно перепрыгнув автомобиль и зарядив обратный данк. Это был первый настоящий вау-момент мероприятия. Болельщики, до этого едва не засыпавшие, наконец ожили, а судьи синхронно выдали идеальные 50 баллов. Второй данк Маккланга оказался не менее мощным и снова сорвал максимальные оценки, уверенно отправив его в финал.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Новичок Стефон Касл явно не собирался быть фоном. В первом финальном данке он выдал мощный полёт с разворотом, сорвав 49,6 балла. Но Маккланг, как всегда, играл без промахов: его безумный данк с двумя мячами сразу же принёс очередные идеальные 50.

Стефон Касл поднял ставки во втором данке: 360-градусный разворот с ведением мяча за спиной выглядел эффектно и заслужил идеальные 50 баллов. Макклангу пришлось искать нечто особенное, чтобы перебить это. И он не подвёл: защитник перепрыгнул через 211-сантиметрового Эвана Мобли, коснулся мячом кольца и с мощью вогнал его в корзину. Итог — ещё одни безупречные 50 и третья подряд победа!

Даже с очередным триумфом Маккланга вопрос остаётся открытым: вдохнул ли он жизнь в умирающий конкурс данков или лишь отсрочил его неизбежный конец? В последние годы уровень шоу явно просел, и даже яркие вспышки отдельных игроков не смогли разогнать тучи. Маккланг, скорее всего, уйдёт на вершине, но найдётся ли кто-то, кто сможет подхватить его знамя? Ответ пока повис в воздухе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Касл выдал яркое шоу с эффектными бросками, заслужив признание. Но даже его усилий оказалось мало, чтобы свергнуть трёхкратного чемпиона. Теперь все ждут появления новых звёзд, которые смогут держать планку на высоте и подогревать интерес к конкурсу.

Маккланг покинул арену непобеждённым, оставив конкурс слэм-данков без своей главной звезды. Возможно, сегодняшнее мероприятие станет искрой для новых участников, иначе звёздному уикенду придётся пересмотреть его место в своей программе.