В Единой лиге слишком много звёзд? А ведь далеко не всем хватило места на МВЗ-2025

Сегодня, 16 февраля, состоится Матч всех звёзд Единой лиги — мероприятие, которое проводится традиционно с 2017 года. Это событие нравится зрителям: на трибунах всегда аншлаг, присутствуют приглашённые селебрити — всё как положено, по-американски. Тем не менее руководители лиги не отказываются от экспериментов и предложили новый формат — противостояние российских игроков и легионеров, напоминающее те матчи, что проводятся в НБА, правда, только среди новичков и второгодок. В три этапа были выбраны 24 баскетболиста: голосованием болельщиков, выбором крупнейших СМИ и затем самой лигой. А вот и те, кто удостоился этой чести.

Хозяева (тренер Андрей Ведищев)

Андрей Ведищев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Антон Астапкович, Никита Курбанов (ЦСКА)

– Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич («Зенит»)

– Александр Гудумак, Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»)

– Вячеслав Зайцев («Уралмаш»)

– Самсон Руженцев («Парма»)

– Макар Коновалов (ПБК МБА)

– Тимофей Герасимов («Енисей»)

– Илья Попов («Самара»)

– Андрей Зубков (МБА)

Гости (тренер Андреас Пистиолис)

Андреас Пистиолис Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Мело Тримбл, Алекса Аврамович, Каспер Уэйр (ЦСКА)

– Маркос Найт, Джален Рейнольдс, Девон Акун-Пёрселл (УНИКС)

– Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»)

– Джавонте Даглас («Уралмаш»)

– Ройс Хэмм («Парма»)

– Керем Кантер («Автодор»)

– Зак Наталл («Пари НН»)

– Гарретт Нэвелс («Парма»)

Новый формат символизирует, что в этом сезоне даже в топовых клубах уделяется больше внимания отечественным игрокам. Конечно, в авангарде этого тренда стоит «Локомотив» Андрея Ведищева, который сразу заявил, что российские баскетболисты будут занимать важное место в ротации.

Но взгляните на составы. Согласитесь, что не хватает имён? Ладно, давайте уберём из списка Ксавьера Муна, Джеремайю Мартина и Дуэйна Бэйкона, которые изначально были выбраны, но заменены из-за травм.

Даниэль Утоми Фото: Единая лига ВТБ

Но что насчёт Даниэля Утоми? Да, он выступает в «Астане», но в индивидуальном плане к нему претензий нет. Это вовсе не тот случай, когда игрок оформляет статистику в слабой команде, полагаясь на большое количество неэффективных бросков. Утоми демонстрирует впечатляющие показатели, в среднем записывая на свой счёт 14,7 очка при 48,2% точности бросков со средней дистанции и 39% реализации трёхочковых. Звёздный уровень! Если Даниэль решит остаться в Единой лиге, летом он точно получит предложение от серьёзной команды.

А как же Матч всех звёзд без Брайанта Кроуфорда? Этот игрок, сочетающий в себе множество качеств, отлично набирает очки (13,9 за сезон) и раздаёт передачи (4,5). Вместе с Кантером он является системообразующим баскетболистом «Автодора».

Если говорить о легионерах, то можно назвать ещё Антониуса Кливленда, Виктора Сандерса, Алекса Хэмилтона, Калеба Агаду, Душана Беслача и многих других, играющих на уровне, заслуживающем звёздный статус.

Михаил Кулагин и Сергей Карасёв Фото: Единая лига ВТБ

То же самое можно сказать и о ряде российских игроков. Михаил Кулагин пропустил значительную часть сезона, но весь январь играл как звезда. Аналогичные успехи демонстрирует Григорий Мотовилов. И какое же влияние на игру оказывал Андрей Мартюк! Очень жаль, что он травмировался. А Макар Коновалов отобрался только после травмы Дмитрия Хвостова.

Я всё это к чему. Находясь в изоляции, Единая лига остаётся привлекательным местом для качественных иностранных игроков, которых даже достаточно для формирования нескольких отдельных составов. Вместе с тем отечественные баскетболисты не только не теряют свои позиции, но и, наоборот, продолжают развиваться. Наш чемпионат снова стал ареной, где российским игрокам можно расти и конкурировать с лучшими.

Не хочу утверждать, что бан на международные турниры нам помог — совсем нет. Но Единая лига переживает этот кризис куда достойнее, чем предполагалось. Уже не терпится увидеть, как через несколько лет наши клубы будут выступать в Евролиге, а обновлённая сборная сразится с лучшими командами мира. Классно, что теперь и мы можем обсуждать тех, кого справедливо или несправедливо лишили участия в Матче всех звёзд, как это традиционно происходит в НБА в январе и феврале.