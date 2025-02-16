Дончича выгнали за лишний вес? А какие проблемы были у величайших игроков в истории НБА?

Похоже, владелец «Далласа» Патрик Дюмон просто не ожидал, какую реакцию вызовет обмен лидера его команды Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». И едва ли он ожидал, что недовольство и даже чуть ли не ненависть фанатов «бродяг» будут обращены не только в адрес команды, но и на него лично. С целью как-то объяснить громкую сделку Патрик выступил с комментарием, но получилось не сказать чтобы сильно лучше. В интервью крупной газете из Далласа The Dallas Morning News Дюмон порассуждал о составляющих, которые необходимы для достижения успеха любой команды. Правильная культура, преданность делу, усердная работа. Был ли это намёк, что у Дончича всего этого нет? Неизвестно, во всяком случае, прямо Патрик ничего говорить не стал.

Видео можно посмотреть на канале FOX 4 Dallas-Fort Worth в YouTube.

Зато привёл в пример некоторых легендарных игроков НБА былых времён, чем раззадорил экспертов и фанатов ещё больше. «Если вы посмотрите на великих баскетболистов, на тех, за чьей игрой мы наблюдали, когда росли — Майкла Джордана, Ларри Бёрда, Коби Брайанта и Шакила О’Нила — то станет понятно, что они действительно усердно работали каждый день, с исключительной сосредоточенностью на победе. И если у вас этого нет, то ничего не получится. Если этого нет, вы не должны быть частью «Даллас Маверикс». Если не ставить под сомнения игровые качества всех четырёх названных боссом «Далласа» баскетболистов, у каждого из них можно найти что-то, что противоречит сказанному Дюмоном. Свои маленькие слабости были даже у величайших, но это не мешало оставаться им таковыми. За бортом можно оставить разве что Коби, хотя и у него были свои скелеты в шкафу.

Майкл Джордан

Майкл Джордан, финал НБА — 1993 Фото: Bongarts/Getty Images

Джордан считается образцом идеального баскетболиста. Его успехи на площадке волнуют сердца болельщиков и сегодня, а величие этого спортсмена признают даже его противники. Но были и у Майкла свои слабые места, которые тем не менее не мешали ему занять своё место в истории. Как-то Майкл признавался, что по дороге на каждый матч «Чикаго» выкуривал сигару в своей машине. По его словам, это помогало расслабиться и лучше подготовиться к игре.

Курением дело не ограничивалось. Эм Джей был невероятно азартен. И если на площадке это могло идти на пользу, то вне паркета — доставлять неприятности. Майкл любил играть в казино, где спускал неимоверные деньги. Не такие, как его зарплата, но всё же. Очевидцы говорили, что Его Воздушество мог переступать порог игорных заведений за несколько часов до начала встреч. Любил Джордан и просто посоревноваться на деньги. Игры в гольф, настольный теннис — Майкл часто предлагал своим оппонентам поспорить на определённую сумму — желательно побольше.

Ларри Бёрд

Ларри Бёрд, сезон-1987/1988 Фото: Tom Berg/WireImage

Ларри Бёрд тоже неоднократно отличался, причём, как это часто бывает с великими, не только со знаком плюс, но и со знаком минус. В мае 1985-го, аккурат во время финала НБА Восточной конференции между «Бостоном» и «Филадельфией», Бёрд побывал в баре, где стал участником драки с 39-летним мужчиной. В результате инцидента Ларри травмировал руку, чем заставил поволноваться руководство «кельтов».

«Я оказался в неправильном месте в неправильное время, — вспоминал год спустя те события Ларри. — Единственный позитив, который можно извлечь из всего этого, заключается в том, что теперь, возможно, люди наконец будут понимать, что я человек. Я делаю ошибки. Я сделал много ошибок. Я люблю пить пиво, гулять и просто хорошо проводить время. Я человек».

О любви Бёрда к пиву однажды вспоминал Чарльз Баркли, с которым они в составе сборной США выступали на Олимпийских играх 1992 года. Баркли угораздило составить компанию легенде «Бостона» в тот момент, когда у того под рукой была бутылка пенного (и не одна). В недалёком будущем Чарльз об этом сильно пожалел: «Последнее, что вам хотелось бы сделать, так это выпить пиво с Ларри Бёрдом. Он любит Budweiser, самое крепкое пиво в мире. После этого у меня два дня болела голова».

Шакил О’Нил

Шакил О’Нил, сезон-2007/2008 Фото: Harry How/Getty Images

Брайант говорил, что Шак мог бы стать величайшим игроком всех времён, если бы обладал его трудовой этикой. А сам О’Нил не раз признавался, что тренировался зачастую вполсилы. Оно и неудивительно. Ведь это работало. Дизель был фактически неудержим и просто не замечал соперников. Однако в 2004 году «Лейкерс» обменяли Шакила в «Майами». По словам центрового, тогда он понял, что неприкасаемых нет (как это актуально и сегодня) и гнуть свою линию может получаться не всегда. «Изменилась ли моя трудовая этика? Да, потому что люди стали сомневаться во мне. И с того момента я снова хотел заставить их замолчать».

Как видно, даже у величайших были свои слабости, которые не помешали им выиграть в сумме 18 чемпионских титулов. Вспоминать о Шаке, Коби, Джордане и Бёрде, причём вспоминать не всё и делать это сразу после ухода лидера твоей команды, кажется неправильно и даже неуважительно. Неуважительно как к болельщикам, так и по отношению к человеку, который столько лет трудился на благо успеха клуба. Реакция фанатов в этом отношении вполне показательна.