Легенда из ЦСКА, русский стиль и крутой рекорд. Что было в Матче звёзд Единой лиги — 2025

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ отгремел, и, несмотря на выставочный статус, зрители на трибунах получили не только шоу, но и приличный уровень баскетбола. Формат — противостояние российских игроков и легионеров — добавил принципиальности, а местами и борьбы, чего обычно не ждёшь от подобных встреч. Впрочем, это не помешало зрелищности: были и мощные данки, и дальние попадания, и привычная для таких матчей расслабленная атмосфера с элементами шоу.

Начало получилось огненным. Легионеры сразу взяли быка за рога, и первым зарядил с дуги Акун-Пёрселл. Россияне не остались в долгу — ответили шикарным аллей-упом, который эффектно замкнул Воронцевич. Темп был бешеным: команды не тянули время, и уже на старте зрители получили порцию ярких моментов. Джейлен Рейнольдс решил, что даже в Матче всех звёзд расслабляться не стоит. Сначала он украл мяч на чужой половине и зарядил сверху, а потом зачем-то сфолил на Жбанове — ну, видимо, чтобы не было скучно. Такие эпизоды только разогревали атмосферу. Итог первой четверти: легионеры смотрелись мощнее, их атака работала стабильно, и на табло было 34:23 в их пользу.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Первый перерыв — это не только возможность перевести дух, но и время для шоу. На сцене — конкурс трёхочковых, и тут настоящую феерию устроил защитник «Пармы» Гарретт Нэвелс. Сначала он зарядил 27 попаданий, установив рекорд, а потом сразу превзошёл самого себя — 28! Евгения Смолкина тоже не осталась в тени, набрав солидные 20 очков и явно заставив задуматься, что участие девушек в таких конкурсах — это не просто про разнообразие, а про уровень. Хоть это и было неофициально. На этом сюрпризы не закончились: организаторы объявили новых членов Зала славы лиги, среди которых оказались Кори Хиггинс, Зоран Лукич, Валерий Колесников и болельщики клуба «Парма».

Во второй четверти «Хозяева» начали нагонять соперников. Евгений Бабурин открыл огонь с точной «трёхи», а дальше команды устроили мини-перестрелку из-за дуги, где россияне начали потихоньку сокращать разрыв. Жбанов лез на рожон и искал шансы для атак, но удача не всегда была на его стороне: то с прохода не залетит, то издали мимо. Однако настоящий хайлайт случился под занавес перед большим перерывом — Макар Коновалов первым зарядил в высокое кольцо. Зрители посмеялись, а россияне своё взяли: на табло уже горело боевое равенство — 62:62.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После перерыва зрителей ждал ещё один обязательный аттракцион — конкурс данков. В этот раз в борьбу вступили только российские игроки, что добавило перчинки. Победу вырвал Владислав Перевалов — пусть и не с первой попытки, но показал достаточный уровень, чтобы обойти соперников. Если раньше зрелище чаще тащили американские легионеры, то в этом году всё внимание было на молодых российских талантов.

Третья четверть стартовала с шикарного аллей-упа от дуэта Зубков — Зайцев, и россияне впервые вырвались вперёд. Их игра была на порядок собраннее: и защита работала, и командные атаки летели как по нотам. Легионеры же всё больше уходили в индивидуальную игру, что, мягко говоря, не помогало. В середине четверти случился забавный эпизод: Уэйр решил выдать передачу через весь корт, но не заметил, что Даглас в это время мирно завязывал шнурки. Соперники посмеялись, но для «Гостей» это был, пожалуй, единственный повод для улыбок. Россияне продолжали нагнетать, уверенно увеличивая отрыв, а концовка четверти окончательно превратила матч в формальность — 101:81.

Финальная четверть прошла без сюрпризов. Легионеры явно не горели желанием устраивать камбэк, хотя Акун-Пёрселл всё ещё пытался тащить, набрав к этому моменту 22 очка. Россияне же спокойно держали игру под контролем, не давая соперникам ни шанса. Ближе к финальной сирене зрителей развлекли очередным шоу-элементом — на площадке появились огромные мячи. Итог был предсказуем ещё задолго до финала: «Хозяева» уверенно закрыли встречу победой — 124:107.

Звание MVP матча заслуженно досталось Никите Курбанову, который набрал 20 очков и сделал семь подборов. Опытный форвард ЦСКА провёл надёжную и стабильную встречу, внеся весомый вклад в итоговую победу. Задуманный формат Матча звёзд определённо удался: игра была яркой, а разделение на команды российских баскетболистов и легионеров придало значимости и азарта. Пусть концовка и прошла без серьёзной борьбы, интрига держалась достаточно долго, а шоу-элементы не подвели. Россияне, словно по сценарию, победили во встрече, стилизованной под русский колорит. Но главное достижение вечера — это довольные зрители, которые получили настоящее баскетбольное удовольствие.