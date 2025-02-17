Первое место и победная серия в США? Без влияния россиянина это было бы невозможно!

Студенческий матч NCAA между университетом Огайо и университетом Мичигана, за который выступает российский центровой Владислав Голдин, выдался напряжённым и непредсказуемым. Обе команды находились в неплохой форме, и исход встречи оставался открытым до последних секунд.

Мичиган подошёл к игре на серии из пяти побед, включая недавний камбэк в матче с университетом Пердью, что позволило команде возглавить турнирную таблицу конференции Big 10. Огайо Стэйт хоть и выдал сезон с качелями, но уже успел хлопнуть тех же Пердью и Мэриленд, доказывая, что недооценивать их себе дороже.

С самого стартового свистка Мичиган сделал ставку на переднюю линию, и связка Дэнни Вульф — Владислав Голдин быстро нашла свою игру. Вульф раздавал передачи, оформив четыре ассиста за считаные минуты, три из которых превратились в точные броски Голдина. Российский центровой «Вулверинз» доминировал на паркете, грамотно использовал свои габариты и безупречно находил моменты для бросков. К середине первой половины у него уже было больше всех очков в матче.

Однако задать ритм на всю половину не получилось. Фолы отправили Вульфа на скамейку, и игра команды Дасти Мэя скатилась по наклонной. Хозяева почуяли момент и включили скорость. Трио Торнтон — Ройял — Мобли начало крушить защиту гостей с каждой атакой, а оборона Мичигана явно не справлялась с таким напором. Во второй половине гости снова доверились передней линии. Вульф получил больше свободы и принялся наказывать соперников сам, эффектно разбираясь с ними один на один. А Голдин продолжал стабильно набирать очки, удерживая команду в игре.

Видео можно посмотреть на канале CBS Sports в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Кульминация развернулась на последних минутах, когда Мичиган «забрал» трёхсекундную зону. Огайо Стэйт сделал ставку на сольные проходы Торнтона, который в концовке оставался их главным козырем. В решающий момент он ловко ушёл от опеки и зарядил трёхочковый на овертайм. Но мяч даже не задел кольцо.

«Вулверинз» довели встречу до победы со счётом 86:83, добавив в свою коллекцию уже шестую подряд игру, где всё решали тонкие нюансы и разница менее четырёх очков. Голдин блистал, став главным снайпером встречи с 20 очками и 10 подборами, а Вульф также выдал солидный дабл-дабл — 17 очков, 11 подборов, добавив к нему пять передач. Впереди у Мичигана короткая передышка перед схваткой с Мичиган Стэйт, которая может перемешать расклады в борьбе за место на вершине конференции. Это будет очередной вызов и для парней Дасти Мэя, и для самого Голдина — но кто сказал, что будет легко?