Баскетбол в жанре комедии — это Матч звёзд НБА. Смотреть на это просто невозможно

Первый в истории НБА Матч всех звёзд в формате турнира завершился победой команды Шакила О'Нила. Главным героем стал Стефен Карри, который получил приз MVP, названный в честь Коби Брайанта. Он стал лучшим игроком победившей команды, причём сделал это в Сан-Франциско, на глазах у своих болельщиков. Если у этого уикенда и была одна яркая легенда, то это, без сомнения, она.

Стефен Карри отжёг за 23 минуты в двух матчах, оформив 20 очков (7 из 17 с игры), 10 подборов, две передачи и три перехвата. В финале он выдал ключевые 12 очков, которые обеспечили победу его команде. Да, статистика, может, и не впечатляет по меркам привычных звёздных матчей, но новый формат сильно урезал шансы на набивание цифр. Карри, как всегда, выжал максимум из каждой секунды на паркете — мастер своего дела.

Этот приз MVP стал вторым в коллекции Стефа Карри. Впервые он забрал награду в 2022 году, когда набросал 50 очков и установил рекорд по трёхочковым. Теперь он присоединился к элитному клубу из 14 игроков, кому покорялся титул MVP Матча всех звёзд более одного раза. Ещё две такие награды — и Карри встанет вровень с легендами Коби Брайантом и Бобом Петтитом, у которых по четыре трофея.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К Карри вопросов ноль — он сделал своё дело и подарил фанатам хоть какую-то искру. А вот к организации и формату турнира претензий навалом. Лига решила поэкспериментировать: турнир с четырьмя командами, где три укомплектованы звёздами, а четвёртая — молодыми Rising Stars. Игры до 40 очков вроде как должны были добавить интриги, но в теории всё всегда звучит лучше, чем на деле.

И вышло как-то криво. Вместо обсуждения бросков Карри или игры звёзд больше говорили об организации уикенда. Главный фейл — катастрофический дисбаланс между временем игры и всем остальным. За три часа трансляции зрители получили какие-то 33 минуты чистого баскета:

Первая игра: 9 минут 13 секунд.

Вторая игра: 10 минут 59 секунд.

Финал: 10 минут 15 секунд.

Остальное время — шоу ни о чём.

Другие минуты сожрали рекламные паузы, бесконечные перерывы и сомнительные ходы продюсеров TNT. Апогей абсурда — трибьют шоу Inside the NBA прямо в разгар финала. Это не только сбило весь темп, но и окончательно похоронило остатки интереса у игроков и зрителей.

Именно это и стало главной бедой всего. Первая пара матчей ещё как-то держала планку — игроки старались, выдавали крутые моменты. Но финал превратился в полный фарс. Бесконечные паузы убили весь ритм, и, когда команды наконец вернулись на площадку, серьёзно играть уже никто не собирался. По ходу турнира казалось, что у некоторых парней был настрой выложиться по полной, однако после затянувшихся тайм-аутов всё скатилось в скучную формальность.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Единственный, кто не сдался до конца, — Виктор Вембаньяма. Он хотя бы пытался сделать матч более боевым, в то время как остальные просто ждали финального свистка. Да и фанаты наверняка выглядели так же. По итогам уикенда стало ясно: новый формат хромает на обе ноги. Первая и главная проблема — слишком короткие игры. Лимит в 40 очков — это просто смешно. Если НБА хочет оставить турнирный формат, нужно поднять планку хотя бы до 50 очков. Сейчас всё заканчивается ещё до того, как успевает появиться хоть намёк на интригу.

Во-вторых, идея с Rising Stars выглядит сомнительно. Да, молодёжь — это круто, но их участие напрочь рушит статус Матча звёзд. Среди самых жёстких критиков формата — Дрэймонд Грин, который без церемоний заявил: All-Star — это награда за топовый уровень игры, а не тестовая полянка для новичков. Логичное решение? Увеличить число звёздных участников до 28-30, поделить их на четыре команды и вычеркнуть Rising Stars из этой схемы. Звёзды должны сиять, а не делить сцену с ноунеймами.

И наконец, главная боль — невыносимо долгие паузы, которые напрочь убивают ритм игры и терпение зрителей. Структура трансляции была провальной:

30 минут ожидания между играми;

30 минут от старта трансляции до первой игры;

обязательные тайм-ауты на 15 и 30 очках в каждой игре;

рекламные паузы, растянутые на целых пять минут.

Создавалось впечатление, что баскетбол здесь был не главным, а всего лишь декорацией для бесконечного рекламного потока. Казалось, будто матчем рулил не тренер, а маркетинговый отдел НБА. Попытка растянуть короткий турнир до приличного хронометража обернулась провалом — зрители получили катастрофически мало настоящего баскетбола.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Желание изменить формат Матча звёзд понятно — классическая схема давно стала скучной, команды просто набирали очки без намёка на защиту. Но если лига хочет вернуть интерес фанатов, ей нужно подходить к экспериментам с умом. Пока же получилось нечто среднее между рекламным шоу и баскетболом. Если даже самим игрокам это наскучило, что тогда говорить о зрителях?

Единственным светлым пятном в этом хаосе оказался Карри. Он в очередной раз напомнил, почему остаётся одной из главных звёзд лиги, даже когда условия оставляют желать лучшего. Но едва ли лига хочет, чтобы главным достижением мероприятия стало яркое выступление одного игрока, а не успех самого формата. НБА придётся серьёзно задуматься, как двигаться дальше. Потому что если всё оставить как есть, в следующем году интерес к МВЗ рискует упасть ещё сильнее.