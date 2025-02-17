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Баскетболист Локомотива-Кубань Александр Гудумак: биография, интервью, карьера, почему ушёл из Самары и за кого играл ранее

Как после 30 ворваться в топ-клуб и впервые попасть на Матч всех звёзд
Александр Зотеев
Александр Гудумак
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Беседа с форвардом «Локомотива-Кубань» Александром Гудумаком, чья карьера взлетела в этом сезоне.

Александр Гудумак после первых шагов в структуре ЦСКА балансировал между Единой лигой ВТБ и Суперлигой. В 2019 году он оказался в красноярском «Енисее» и плотно закрепился в главной лиге российского баскетбола. Спустя четыре года вместе с тренером Драженом Анзуловичем Александр перебрался в «Самару», где стал капитаном команды. Клуб неплохо выступал и стабильно боролся за плей-офф, но в конце 2024 года буквально развалился по ходу сезона по неспортивным причинам.

Однако своей игрой Гудумак привлёк внимание топ-клуба и в итоге оказался в краснодарском «Локомотиве-Кубань». Помимо этого, он впервые в карьере попал на Матч всех звёзд, который состоялся 16 февраля в Москве. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев отправился на одно из главных мероприятий сезона и пообщался с Александром Гудумаком о его резком преображении после 30 лет.

Александр Гудумак Подробнее

— Вы впервые попали на Матч всех звёзд Единой лиги, хотя у вас достаточно продолжительная карьера. Как отреагировали на это?
— Мне очень приятно, что я попал в состав участников. Первый этап — выбор фанатов — говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении, и это приносит свои плоды. Это, безусловно, первый шаг. Хочу поблагодарить болельщиков, родственников, которые помогли мне попасть через голосование. Я безумно рад оказаться здесь и счастлив, что мои близкие — родители, жена, дети, друзья и родственники — смогли наблюдать за моей игрой на таком масштабном мероприятии. Я уверен, что все гордились.

— Вообще, думали о Матче всех звёзд раньше?
— Безусловно, мне всегда хотелось попасть на Матч всех звёзд. Однако я смотрел на вещи реалистично и объективно оценивал свои возможности. В этом году моя статистика немного лучше, чем в предыдущем сезоне. Именно поэтому я считаю, что заслуженно оказался здесь. В предыдущие годы, возможно, это было бы настоящим прорывом.

Александр Гудумак

Александр Гудумак

Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Давайте поговорим о Единой лиге. Насколько сложно менять команду в разгар сезона?
— У меня уже был подобный опыт. Однажды я сменил команду во время сезона, переехав сначала из Нижнего Новгорода, а затем в Южно-Сахалинск. Тогда у меня не было двух детей (смеётся), но сейчас, конечно, бытовые моменты создают свои сложности. Тем не менее я очень благодарен за предоставленную возможность. Конечно, жаль, что обстоятельства сложились таким образом для баскетбольного клуба «Самара», однако для меня это определённо шаг вперёд. Что касается переезда, в бытовом плане, безусловно, возникли трудности. Но с баскетбольной стороны у меня было время адаптироваться: я провёл две недели на тренировках, прежде чем сыграть первую игру за новую команду, и особых сложностей не возникло.

— Как быстро вы нашли общий язык с Андреем Владимировичем Ведищевым? Как прошла притирка?
— По приезде в Краснодар мы поговорили, и он рассказал, что ожидает от меня, поставив вполне выполнимые задачи. Поэтому с притиркой никаких сложностей не возникло.

— Вы обсуждали вашу роль и функционал? Что он ожидал от вас при переходе?
— Он в первую очередь рекомендовал мне активно общаться с игроками, особенно с российскими, поскольку состав достаточно молодой, особенно россияне. Будучи постарше, я, возможно, обладаю нужным опытом. Кроме того, в плане баскетбола он просил добавить больше жёсткости и агрессии на обеих сторонах площадки.

— Когда вы приходили в команду, какие у вас были ожидания?
— Фундаментально я, конечно, ни о каких конкретных цифрах не думал. Мне хочется показывать стабильную игру и быть полезным — независимо от того, сколько очков я наберу или как это отразится на моей статистике. Главное для меня — быть опорой для команды и тренера, а также побеждать в каждом матче. Ведь я впервые оказался в команде топ-уровня, которая ставит перед собой цель стать чемпионом. Это настоящий вызов, и я сделаю всё возможное, чтобы с ним справиться.

— Какие, по вашему мнению, сильные стороны у «Локомотива»?
— К сожалению, сейчас нас преследует череда травм, и мы ожидаем усиления состава. Однако если говорить о сильных сторонах, то наше нападение заслуживает особого упоминания. Мы являемся одной из самых результативных команд, что уже доказано матчами с топовыми соперниками, например, когда нам удалось набрать 117 очков с «Зенитом». Когда мы уверенно двигаем мяч, а лидеры, такие как Кливленд и Миллер, стабильно показывают себя, плюс к ним добавляется пара российских игроков — мы становимся грозным соперником для любой команды.

— А если исключить влияние травм, есть ли у команды аспекты, которые можно улучшить?
— Мне кажется, нам не хватает стабильности и, возможно, ментальной готовности. Мы играем на высшем уровне против ЦСКА и «Зенита», но затем результаты в матчах с «Самарой» или «Пармой» оставляют желать лучшего. Например, «Пари НН», приехавшему вдевятером без иностранцев, мы умудрились проиграть. Я считаю, нам необходимо пересмотреть ментальный настрой и готовиться к каждому матчу более ответственно.

Александр Гудумак

Александр Гудумак

Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Андрей Ведищев при переходе говорил с вами о чемпионских амбициях?
— Нет, этот вопрос особо не обсуждался. Мне кажется, для всех очевидно, что команда ставит перед собой самые высокие цели. Внутри коллектива мы активно общаемся, стремимся к тому, чтобы стать чемпионами.

— У Андрея Ведищева богатый опыт в баскетболе, но в качестве тренера он проводит свой первый сезон. Как он вам в этой роли? Есть ли у него уже свой стиль?
— Да. Знаете, я считаю, что у него есть большое преимущество по сравнению с тренерами, с которыми я работал ранее — ему гораздо проще находить общий язык с игроками. Раньше в плане дисциплины случались ситуации, когда игроки спорили с тренерами, выражая недовольство словами или жестами, а здесь всё, что он говорит, выполняется.

— Как вы оцениваете своё пребывание в «Самаре» в этом сезоне?
— Честно говоря, сезон складывался для меня лично и для команды довольно успешно. У нас были большие амбиции — мы боролись за попадание в топ-6. Конечно, были и провальные игры, но ту часть сезона я определённо могу зачислить в актив.

— А насколько сложно игрокам выполнять свою работу, когда вмешиваются внешние факторы? Новости, информация в СМИ. Как с этим справляться?
— Нас призывали оставаться профессионалами, выполнять свою работу и не отвлекаться: приходить на тренировку, отключать голову и думать только о баскетболе. Но, в конце концов, все мы люди, у каждого свои проблемы и обязанности — у многих игроков есть семьи, дети, и постоянные слухи, которые появляются в интернете, неизбежно отвлекают и пагубно влияют на общее настроение.

— А от кого исходила информация, кто был голосом для команды по этой внештатной ситуации?
— К нам приходил Камо Сергеевич Погосян, стараясь заверить, что ситуация нормализуется и всё стабилизируется. На одном из матчей с ЦСКА, когда мы играли в Москве, губернатор [Вячеслав Федорищев] зашёл в раздевалку после игры и также уверил, что в скором будущем всё наладится. Тренер Дражен Анзулович пытался приободрить нас. На мой взгляд, он работал до последнего дня максимально, отдавая всю свою энергию работе.

— Вам в «Самаре» сказали искать новую команду или вы сами приняли это решение?
— Это было обоюдное решение. И клуб, и я извлекли из этого выгоду. К сожалению, в этой ситуации пострадали только болельщики «Самары». Для меня же возможность попасть в команду из топ-4 — это важный шаг, а клуб, возможно, избавился от ряда будущих проблем. Вот так сложилось.

— Были ли другие команды, которые интересовались вами?
— Конкретных предложений не поступало. Хотя я знаю, что некоторые клубы проявляли интерес. Но из топ-4 единственным, кто заинтересовался, был «Локомотив».

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