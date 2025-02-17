Пьяный, вооружённый и агрессивный. Тренер НБА сделал худший выбор в ночи

Ассистент главного тренера «Далласа» Даррелл Армстронг жёстко оскандалился. В воскресенье, 16 февраля, полиция задержала 56-летнего специалиста по обвинению в нападении с оружием. По версии следствия, в разгар конфликта Армстронг ударил женщину пистолетом, затем зарядил его и якобы пригрозил ей расправой. Вскоре тренер оказался на свободе, заплатив внушительный залог в $ 35 тыс.

Согласно полицейскому отчёту, всё разгорелось ранним субботним утром в одном из жилых комплексов Далласа. Пострадавшая спряталась в машине у дома, ожидая приезда полиции. На месте офицеры заметили у женщины след от удара на щеке, а свидетель рассказал, что Армстронг был пьян и вёл себя крайне агрессивно. Вишенка на торте? В документах указано, что причиной конфликта стали подозрения тренера в неверности.

Адвокат Армстронга Ларри Тейлор предпочёл не распыляться на лишние слова, заявив, что его команда проводит своё расследование и пока не комментирует ситуацию, пока все детали не всплывут на поверхность. Впрочем, он не забыл напомнить, что его клиент уже многие годы считается уважаемой фигурой в баскетбольных кругах города.

Даррелл Армстронг Фото: Elsa/Getty Images

«Маверикс» не стали тянуть с реакцией и быстро отправили Армстронга в вынужденный отпуск. В своём заявлении клуб чётко дал понять, что любые обвинения такого рода воспринимаются всерьёз, и пообещал действовать строго в рамках закона.

Для Даррелла Армстронга, который с 2009 года был частью штаба «Маверикс», этот скандал может стать мощным ударом по его карьере. В НБА он провёл 14 сезонов, удостоился титулов «Лучший шестой игрок» и «Самый прогрессирующий игрок» в 1999 году, а в 2006-м дошёл до финала с «Далласом». Но теперь его будущее в клубе висит на волоске — всё решит ход расследования. Пока «Даллас» воздерживается от резких заявлений.