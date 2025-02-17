Мы видели разные форматы Единой лиги. Но какой из них — безупречный?

На фоне НБА наш Матч всех звёзд выглядит неплохо, но есть куда стремиться.

На фоне НБА, где прошёл очередной звёздный уикенд, который не понравился зрителям, в Единой лиге ВТБ состоялось очередное довольно успешное мероприятие. У кого-то могут возникнуть вопросы к эстетической части праздника в этом году, но в плане зрелищности всё прошло вполне удачно. В североамериканском варианте бо́льшую часть эфирного времени занимали не баскетбольные матчи, а церемонии, юмористические гэги и странные конкурсы (я про челлендж Mr. Beast).

В Единой лиге всё прошло за один день — насыщенно, плотно, практически без пауз. Сначала была первая четверть, потом конкурс трёхочковых, вторая десятиминутка, данк-контест в большом перерыве, а затем зрители досматривали игру. По динамике всё было на высоте, особенно по сравнению с заокеанскими коллегами в этом году.

Сцена в русском стиле на Матче всех звёзд 2025 года Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Концепция Матча всех звёзд Единой лиги заключалась в русском стиле. На трибунах были персонажи русских сказок, игроки предстали в древнерусских костюмах, во время музыкального представления летала жар-птица, а сцену представляла большая изба. Единая лига явно попыталась прочувствовать момент и современные тенденции в обществе, где патриотизм и идентичность вновь стали важными словами в непростые времена.

Исходя из концепции, был введён формат противостояния: команда «Хозяев», состоящая только из российских игроков, против коллектива «Гостей», в котором выступают лучшие легионеры лиги. Интриги в матче так и не случилось — отечественные игроки во второй половине встречи уверенно разобрались с соперниками, создав большой задел, так что клатч-тайма зрители не увидели.

Показалось, что россияне выиграли просто за счёт большего старания и отличного командного взаимодействия. Как и предполагалось: наши игроки в среднем более работоспособны, чем звёздные легионеры, да и многие из них знают друг друга ещё с юношеских лет. Противостоять этому должны яркие индивидуальные иностранные таланты, но этого оказалось недостаточно. Да и легионеры, что уж там, сейчас у нас чуть слабее, чем это было ещё пять-семь лет назад.

Сергей Карасёв на первом Матче всех звёзд Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Какие форматы были раньше? Первый Матч всех звёзд состоялся в 2017 году, где встречались «Звёзды России» и «Звёзды мира». Интересный факт: в тот год было введено ограничение по позициям (по шесть человек в задней и передней линиях), и не разрешалось выбирать более двух представителей из одной команды. Видимо, чтобы половина участников не была из ЦСКА.

В последующие годы формат оставался прежним, хотя вышеупомянутые ограничения отменили, а система отбора звёзд менялась. Всё работало отлично: не один матч завершался великолепной концовкой, порой даже с овертаймом. Всё изменилось в 2023 году, когда ряд легионеров уехали из России из-за политической обстановки. Теперь противостояли друг другу «Новая школа» (до 29 лет) и «Старая школа» (от 30 лет и старше). Встреча получилась интригующей, но лига продолжила экспериментировать.

Хавьер Паскуаль на Матче всех звёзд 2024 года Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В прошлом году Единая лига подсмотрела у НБА формат драфта, только вместо суперзвёзд выбирали игроков главные тренеры Хавьер Паскуаль и Эмил Райкович. Не скажу, что это была лучшая идея. Суть драфта в том, что интересно наблюдать, как сами игроки выбирают других баскетболистов, среди которых есть их нынешние партнёры по команде, бывшие сотоварищи, соперники, конкуренты.

Драфты в НБА между Леброном и Дюрантом, Леброном и Яннисом до сих пор иногда хочется пересматривать. Там столько смешных и интересных моментов, особенно когда Кевин категорически отказывался выбирать Джеймса Хардена, который недавно запросил обмен из «Бруклина» и отправился в «Филадельфию». Джеймс и ведущие даже не пытались сдерживать подколы и смех.

Вот это классно, живо и интересно. Но НБА отказалась от подобных форматов, как и от многого другого, что могло стать скандальным, слегка токсичным или неприятным для кого-то. Очень зря.

Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо во время драфта Матча всех звёзд 2023 года Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Какой же формат лучший для Единой лиги? Я бы сказал, что можно оставить всё как есть — катастрофы не будет. Единственное, иногда создаётся ощущение, что легионеры выступают как на чужом празднике: вся арена болеет за россиян, и иностранцам неловко стараться выиграть, ведь они чётко понимают, что находятся в гостях.

Идея драфта очень интересна, если она будет проводиться в прямом эфире, но только самими игроками. В Единой лиге градус драмы и внутренних склок куда ниже, чем в НБА, но всё равно это может быть весьма увлекательно. К тому же такой формат откроет зрителям звёзд с более человеческой стороны.

В любом случае Единой лиге удаётся создавать настоящий праздник, что удивительно на фоне происходящего в НБА и других лигах с подобными мероприятиями. Надеюсь, что, когда наши клубы вернутся в Европу, а уровень легионеров вырастет, звёздность и зрелищность Матча всех звёзд станут ещё сильнее.