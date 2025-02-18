История обожает храбрецов. Но хватит ли «Голден Стэйт» духа снова войти в неё?

Дрэймонд Грин — мастер громких высказываний. Но на звёздном уикенде НБА он превзошёл самого себя. Форвард «Голден Стэйт» без тени сомнения бросил вызов всей лиге, заявив, что его команда возьмёт чемпионство в этом сезоне. Такое заявление вызвало немало скепсиса, ведь сейчас «Уорриорз» барахтаются где-то в середине таблицы Западной конференции. Но Грин даже не думает сомневаться в своих словах. По его версии, недавний обмен Джимми Батлера — именно тот козырь, который перевернёт всю игру.

Переход Джимми Батлера взорвал инфополе в феврале, став одной из главных тем для обсуждения. После Луки Дончича, естественно. «Голден Стэйт» долго охотился за усилением перед дедлайном и даже пытался вернуть Кевина Дюранта. Но когда сделка с Кей Ди накрылась, клуб мгновенно переключился на Батлера, который уже успел разругаться с «Майами». В итоге «Уорриорз» провернули сделку без серьёзных потерь и быстро встроили Батлера в систему Стива Керра. Результат? В первых четырёх матчах он выдавал по 21,3 очка, 7,0 подбора и 5,3 передачи в среднем, а команда взяла три победы из четырёх.

Но разве можно судить о чемпионских амбициях на основе пары удачных матчей? Да, Батлер усилил «Голден Стэйт», однако команда всё ещё плетётся на границе зоны плей-ин. А впереди — клубы, которые выглядят куда увереннее — «Денвер», «Оклахома» и «Миннесота». Даже если «Уорриорз» каким-то чудом проскочат в плей-офф, минуя плей-ин, хватит ли им огня, чтобы выстоять против таких соперников, как «Клипперс» или «Финикс»?

НБА не раз видела, как дерзкие слова превращались в легенды. Вспомните 1986 год, конкурс трёхочковых на звёздном уикенде: Ларри Бёрд зашёл в раздевалку к соперникам и спокойно бросил: «Ну что, кто тут сегодня займёт второе место?» Он вышел, выиграл, даже не сняв тренировочную куртку, и вписал своё бахвальство в историю баскетбольного фольклора.

Патрик Юинг и Ларри Бёрд, Олимпиада-1992 Фото: Getty Images

Но история знает и обратную сторону медали. В 1995 году Патрик Юинг с уверенностью пообещал победу «Нью-Йорку» в серии плей-офф с «Индианой». Итог? Команда проиграла, а сам Юинг не реализовал решающий бросок в ключевой момент. Его громкие слова лишь добавили давления, с которым «Никс» так и не смогли справиться.

Грин явно из тех, кто верит, что слова способны поджечь команду. Но не забегает ли он вперёд? Да, приход Батлера усилил состав, однако этого пока недостаточно, чтобы назвать «Голден Стэйт» главным претендентом на титул. Судьба команды всё ещё висит на форме Стефа Карри и здоровье самого Грина, который уже пропускал матчи из-за травм.

В ближайшие недели станет очевидно, сможет ли «Голден Стэйт» подкрепить слова своего лидера раздевалки делом. До конца регулярки времени ещё хватает — либо команда подтвердит свои чемпионские амбиции, либо развенчает их окончательно. А пока дерзкий прогноз Грина остаётся всего лишь громкими словами.