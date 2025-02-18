Плей-офф ближе — соперники всё сильнее! Егора Дёмина ждёт самая сложная неделя в США

Осталось всего пять матчей в регулярном чемпионате студенческой американской лиги NCAA для университета Бригама Янга (BYU), за который выступает наш молодой талант Егор Дёмин. Прошлая неделя для россиянина и его команды выдалась отменной, но эта может стать определяющей с точки зрения результата и места в таблице. С кем же Дёмину и его партнёрам предстоит сыграть?

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Прежде чем мы перейдём к ближайшим соперникам, сначала давайте вспомним, как Егор проявил себя в последних двух победных матчах. Игра с университетом Западной Вирджинии получилась отменной. В ней было всё: интрига до самого конца, яркие моменты и, конечно же, отменное выступление нашего таланта — 16 очков, три подбора, две передачи и один перехват. Дёмин всё лучше чувствует себя в качестве главной опции нападения. В той встрече он реализовал 6 из 12 бросков с игры, а его учебное заведение одержало победу со счётом 73:69.

С Канзасским государственным университетом игра получилась полегче — BYU с первых минут действовал лучше и в итоге уверенно выиграл с результатом 80:65. В этом матче Дёмин больше выступал в качестве организатора атак, набрав пять очков, восемь передач и один подбор. Россиянин отлично находил снайперов, которые в тот вечер точно «стреляли» в цель. Университет Бригама Янга прервал серию из двух поражений, ответив двумя победами кряду.

Анонс ближайших матчей BYU Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Завтра, 19 февраля, команда с Дёминым во главе сыграет с Казанским университетом (Kansas Jayhawks). Эта команда является одной из самых известных в NCAA — в XXI веке она лишь раз не пробилась в «Мартовское безумие» (в 2020 году), при этом 14 лет кряду учебное заведение становилось чемпионом конференции BIG12 — одной из сильнейших в лиге. За этот университет играли Уилт Чемберлен, Джо Джо Уайт, Дэнни Мэннинг, Пол Пирс, Эндрю Уиггинс, Джоэл Эмбиид и другие знаковые для НБА баскетболисты. Думаю, всем уже и так понятно, что соперник очень серьёзный.

На данный момент Канзасский университет находится на 23-й строчке национального рейтинга NCAA — топ-25 лучших команд лиги, а ведь до двух поражений кряду и вовсе был на 17-м месте. Команда обладает идентичным с BYU результатом в играх конференции — восемь побед при шести поражениях, а также в целом по сезону — 17-8. Подопечные Билла Селфа чередуют удачные результаты с неудачными на протяжении восьми встреч кряду. В противостоянии с университетом Дёмина «Канзас Джейхоукс» должна ждать победа, если следовать данной закономерности, однако под конец регулярного чемпионата случиться может всё что угодно.

Егор Дёмин (третий номер) в составе BYU Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Ещё одним соперником Дёмина и компании станет тот, с кем уже BYU встречался совсем недавно — университет Аризоны (Arizona Wildcats). Встреча для россиянина и его команды завершилась не лучшим образом — поражение со счётом 74:85. Егор показал себя неплохо, набрав 16 очков, три подбора и три передачи, но из 20 бросков цели достигли лишь семь (35%). Аризона была на порядок лучше, хоть и играла на выезде. Теперь же «дикие коты» будут выступать при поддержке домашних трибун. Мало кто верит в успех подопечных Кевина Янга. Например, по данным ESPN Analytics, BYU имеет всего 20,7% на победу во встрече с данным оппонентом, который занимает 19-ю строчку в национальном рейтинге NCAA.

Два соперника из топ-25 лучших команд NCAA — вот это проверка для команды во главе с Дёминым! Если с Канзасом BYU ещё не играл в этом сезоне, то Аризона уже преподала урок россиянину и его партнёрам. На очереди самая сложная игровая неделя для нашего таланта в США. Егору кровь из носу необходимо показывать себя в матчах с топ-соперниками, потому что именно по ним его будут судить аналитики и скауты, которые следят за НБА. Проявит себя в ближайших встречах и точно закрепится в десятке лучших на драфте НБА 2025 года. В последнее время Дёмин радует своей игрой, но такой серьёзной проверки ещё не было. К тому же если россиянин вместе с напарниками желают оказаться в «Мартовском безумии», то необходимо улучшать свои результаты под конец сезона.

До драфта НБА — 2025 осталось: