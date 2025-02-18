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Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА, вошедший в топ-10 лучших бомбардиров в трёх разных командах: уникальная статистика

Очередное доказательство того, что Леброн Джеймс — уникальный
Артемий Берстенев
Очередное доказательство уникальности Леброна
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Ну кто ещё мог бы так подтвердить свою исключительность, как он?

Легенды лиги не раз переходили из команды в команду, но никто из них не смог удержать такой баланс, как Леброн Джеймс. Да, Шакил О'Нил брал титулы с «Лейкерс» и «Майами», но остальное — лишь блёклые эпизоды. Карим Абдул-Джаббар блистал в «Милуоки» и «Лейкерс», однако третьей команде так и не стал нужен. Уилт Чемберлен, Кевин Дюрант, Чарльз Баркли — все они пробовали себя в разных франшизах, но их огонь стабильно горел лишь в одной-двух командах. А вот Леброн сумел сделать то, что другим оказалось не по зубам.

Леброн Джеймс Подробнее

Джеймс продолжает переписывать историю, создавая рекорды, которые, возможно, никто и никогда не сможет повторить. Недавно он ворвался в топ-10 лучших бомбардиров «Лейкерс», став единственным игроком в НБА, который вошёл в десятку по очкам сразу в трёх разных командах. Его цифры говорят сами за себя: 23 119 очков за «Кливленд», 7919 за «Майами» и уже 10 603 – за «Лейкерс». Это больше, чем цифры — это яркая печать его величия и безупречного лидерства, которое он приносит в любую команду.

Леброн не просто держал уровень — он переписал историю сразу трёх франшиз. В «Кливленде» Джеймс стал лицом клуба, вытащил его в четыре финала и подарил городу первое заветное чемпионство в 2016-м. В «Майами» он доказал, что умеет быть командным игроком среди звёзд, и забрал два титула подряд. А в «Лейкерс» форвард одним движением стёр разговоры о возрасте, вернув культовый клуб на трон уже на второй год своего правления.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Фишка этого достижения — в его безумной универсальности. Леброн всегда был в разных условиях, с разными тренерами и в разных системах, но неизменно оставался королём площадки. В «Кливленде» он тащил в одиночку, в «Майами» научился сиять в созвездии, а в «Лейкерс» переизобрёл себя, став ещё опаснее и гибче. Где бы он ни играл, Леброн всегда оставался номером один.

Этот рекорд — из тех, что ещё долго будут недосягаемыми. В современной НБА, где всё вертится вокруг краткосрочных контрактов и вечной текучки игроков, войти в топ-10 бомбардиров одной команды — уже вызов. Сделать это в двух — космос. Но залететь в этот элитный список сразу у трёх франшиз? Это уровень, на который никто и близко не поднимался.

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