«Могу позволить себе эксперименты и несу ответственность за это». Откровенный Ведищев

К «Локомотиву-Кубань» внимание было приковано ещё до старта нового сезона: перестановки в составе, но куда интереснее — в тренерском штабе. Александра Секулича сменил президент клуба Андрей Ведищев, который до этого не имел опыта работы главным тренером. В предсезонных матчах у «Локо» получалось далеко не всё, и было непонятно, как команда проявит себя в официальных встречах. Однако опасения оказались напрасными: кубанцы при Ведищеве выдали лучший старт в своей истории, а также обновили клубный рекорд по набранным очкам за один матч. Ведищев стал лучшим российским тренером и закономерно — наставником одной из команд на Матче всех звёзд, приведя её к победе. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев пообщался с президентом и по совместительству главным тренером «Локомотива-Кубань».

— В начале сезона вы говорили, что ближе к Новому году станет понятно, на что «Локомотив» сможет претендовать в этом сезоне. На что же ваша команда претендует?

— Моё мнение — мы в этом сезоне точно можем претендовать на медали. Вторыми и третьими уже были. Наша цель — чемпионство.

— Вы отработали главным тренером уже 3/4 регулярного чемпионата. Как оцените свою работу за этот период?

— Сложно оценивать самого себя. Но думаю, что мы на правильном пути. Я пытаюсь менять психологию игроков, объединить всех одной целью. А оценивать мою работу надо будет по итогам сезона.

— При вас команда выдала лучший старт в своей истории, а также обновила клубный рекорд по набранным очкам за один матч. Благодаря чему так удалось начать чемпионат?

— Благодаря тому, что мы сумели собрать команду в правильные сроки и достаточно неплохо подготовились к чемпионату. На предсезонный сбор приехали все, включая легионеров. Только наши сборники отсутствовали на функциональной части предсезонки и не подготовились в полной мере по кондициям. Остальная же команда прошла все этапы подготовки. Во многом именно с этим и связан наш удачный старт. Но вообще, я думаю, что все эти рекорды больше имеют значение для тех, кто занимается статистикой. Это, конечно, приятно и в чём-то важно, однако это не главное.

— После девяти побед подряд последовала серия из трёх поражений. Что нужно в такой ситуации сделать тренеру, чтобы этот период не затянулся?

— Три поражения подряд — так бывает. После того как мы выиграли девять игр, у нас был очень сложный матч на выезде с ЦСКА, где мы проиграли на последних секундах. Потом последовал домашний матч с «Зенитом», где мы играли достаточно неплохо и могли победить, если бы попали открытые броски. Наверное, это где-то сыграло с нами злую шутку — в следующей встрече с «Пармой», командой, которая отлично укомплектована и, по моему мнению, входит в топ-6 лиги, игроки почему-то решили, что домашняя арена сама по себе гарантирует нам какое-то преимущество, не смогли должным образом настроиться и в итоге были наказаны. После этого мы серьёзно поговорили, разобрали свои ошибки, и следующие матчи шли уже по другому сценарию.

— Как оцените подписание Александра Гудумака по ходу сезона?

— Гудумак — ценное подписание для нас. В русской части ростера нам был очень нужен опытный игрок. Второе — это его универсальность, Саша может играть на позиции тяжёлого форварда и центрового. У него есть и другие важные качества: характер, трудовая этика. Так что он отлично влился в команду.

Андрей Ведищев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— В этом сезоне своим прогрессом очень удивляет Кирилл Темиров. Вы согласны с такой оценкой? Может, кто-то ещё превосходит изначальные ожидания?

— Если оценивать в общем, то, наверное, я согласен, что Темиров — один из самых прогрессирующих в «Локо». Но мне кажется, что у нас все ребята прибавляют сегодня. Например, Елатонцев. Пока ему не хватает инициативы в нападении, однако по сравнению с прошлым сезоном он выглядит значительно сильнее и увереннее. Кирилл способен на большее.

Я надеюсь, что Андрей Мартюк ещё покажет свой потенциал в оставшейся, самой главной части сезона. Антон Квитковских периодически демонстрирует хороший уровень, только пока ему, к сожалению, не хватает стабильности. Есть такие ребята, как Дмитрий Узинский, которые играют не сильно заметную, но очень важную роль, делают всё то, что нужно для того, чтобы команда побеждала.

Хорошо прогрессируют Всеволод Ищенко с Михаилом Ведищевым. Ищенко до травмы выходил у нас в стартовой пятёрке. Михаил на дефицитной позиции первого номера ярко проявил себя во многих матчах. В последних играх неплохо выглядит Данил Шеянов, мы рассчитываем на него на решающем этапе чемпионата. Думаю, эти игроки — будущее российского баскетбола. На Михаила мы рассчитываем уже в ближайших матчах.

Восстановления Ищенко ждём ближе к плей-офф. А вообще, я надеюсь, что после этого сезона все наши игроки станут сильнее и увереннее.

— Не могу не спросить про вашего старшего сына Захара. Почему «Локо» не предложил ему новый контракт? Как оцените его сезон в новой команде?

— У Захара свой путь, он провёл в «Локомотиве» два полноценных сезона в основе и принял решение идти дальше своей дорогой. На тот момент, когда он принимал это решение, тренером нашей команды был Александр Секулич. К сожалению, с ним у Захара отношения не сложились — к концу сезона он окончательно выпал из ротации, не попадал в заявку даже в моменты, когда у нас было 10 человек в составе. Видимо, поэтому Захар решил сменить обстановку.

Его выбор пал на «Енисей», и поначалу ничего не предполагало, что там у него что-то не получится, но из-за травмы пальца Захар пропустил всю предсезонку, а потом, как я понимаю, главный тренер «Енисея» сделал ставку на других ребят.

Сейчас Захар решил перейти в приморское «Динамо». Это команда с амбициями, действующий чемпион Суперлиги. Надеюсь, там у него всё получится. Я верю в Захара и в его потенциал.

— Как отреагировали, когда узнали, что «Зенит» подписал Окаро Уайта? Уайт, Щербенёв — не боитесь, что в плей-офф, если доведётся встретиться с «Зенитом», они будут сверхмотивированны? Правило «бывших» очень часто работает.

— Мы точно не боимся никого. Слово «бояться» — не для «Локомотива». Я думаю, мы мотивированны ничуть не меньше, чем «Зенит».

Окаро Уайт — классный игрок, настоящий профессионал, отличный парень. Те два сезона, когда он выступал в «Локо», были хорошим временем для нас — мы играли в финале, выиграв в полуфинале у ЦСКА, на следующий год играли семиматчевую серию с УНИКСом, где всё решилось на последних секундах. Есть что вспомнить, и Окаро был одним из лидеров команды.

Про Щербенёва я говорил уже много раз — Саша сделал свой выбор и играет сегодня в другом клубе. Сейчас мы расцениваем обоих как одних из игроков наших соперников.

— Вы в своём первом же сезоне возглавили команду на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Как об этом узнали и какие эмоции испытали?

— Удивление (смеётся). Но лига сделала такой выбор, и я очень рад, что мне удалось в своём дебютном сезоне удостоиться этой чести, да ещё и одержать победу. Я понимаю, что это больше шоу, чем важный матч в карьере тренера, но поработать с лучшими российскими игроками лиги — это престижно. Матч звёзд добавил мне опыта, эмоций и воспоминаний в будущем, поэтому я очень ценю это приглашение и был рад предоставленной возможности.

Андрей Ведищев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— За счёт чего удалось переломить ход Матча всех звёзд во второй четверти и создать отрыв в третьей?

— В Матчах звёзд игра обычно идёт волнами: где-то ты забил, где-то соперник действует более активно. Когда мы отстали на 11 очков, я попросил команду не отпускать соперника далеко. Мы немного включились в защите, стали играть внимательнее, и, конечно, сказался опыт парней, их понимание игры. К тому же удалось нащупать игровые сочетания, вторую половину мы играли, по сути, неизменными пятёрками. Ребята почувствовали друг друга — за счёт этого и удалось оторваться в третьей четверти. А дальше справиться с прессингом было уже делом мастерства и опыта. Очень рад, что мы в итоге победили.

— Насколько отличается руководство командой, которая полностью составлена из звёзд, от работы в клубе?

— Во-первых, надо помнить, что Матч звёзд — прежде всего для болельщиков, а не для результата. Второе — для тренера огромное удовольствие руководить игроками, которые понимают баскетбол, знают, где сыграть индивидуально, а где на команду, где какое решение принять. Ты просто наслаждаешься игрой и немного подсказываешь. В то время как в клубе есть опытные игроки, но есть и молодёжь, каких-то ребят надо сыгрывать, у кого-то разное понимание игры.

— Какой матч на данный момент стал самым запоминающимся для вас в качестве главного тренера и почему?

— Ярких игр с нашим участием, на самом деле, уже было достаточно много. Больше всего мне понравился наш матч с «Зенитом», когда мы забили 117 очков сопернику, который умеет хорошо защищаться, к тому же у него дома.

Также думаю, что украшением чемпионата стал наш предыдущий матч с ЦСКА. В этом матче было всё, за что мы любим игру: результативность, интрига, бросок на победу на последних секундах.

Вообще, каждая из трёх наших выездных побед над командами из топ-4 стоит особняком. У каждой был свой сценарий, и я рад, что мы в этих матчах сыграли именно так, как планировали: организованно, командно, с правильной энергией. Думаю, на данный момент это лучшие по качеству матчи, которые я выиграл в качестве тренера.

— Если бы вернуть время назад — не передумали бы возглавлять команду? Где-то внутри не жалеете об этом решении? Наверняка у вас стало меньше свободного времени, добавились непростые переезды.

— Нет, не передумал бы. Жалею только, что не стал тренером раньше (смеётся). Я знал, на что шёл.

Конечно, свободного времени стало гораздо меньше. Да, переезды непростые. Но я полжизни провёл разъездах, и в ту пору, когда был игроком, они, возможно, были даже ещё более дискомфортными, чем сейчас. Хотя у «Локомотива» в последние два сезона путешествия действительно очень сложные. Но человек привыкает ко всему. Я рад, что с командой. И мы вместе преодолеваем все эти трудности.

— Что сложнее всего вам далось на новом посту?

— Перестраиваться на другой ритм жизни, новое расписание дня. Как тренер ты должен очень много анализировать, быть погруженным в тактические схемы. Думать, как в зависимости от соперника менять нашу тактику, как персонально работать с тем или иным игроком.

Андрей Ведищев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Изменилось ли в вас что-то внутри спустя это время работы главным тренером? Может быть, на жизнь как-то по-другому начали смотреть?

— По-другому на жизнь, наверное, нет. Стал смотреть по-другому на команду, на процессы, которые происходят внутри неё. Раньше как президент я больше опирался на мнение спортивного директора, главного тренера, тренерского штаба. Но каждый человек видит ситуацию под своим углом. И сейчас, когда постоянно нахожусь с командой, стал гораздо лучше понимать все процессы. И управлять теперь мне стало проще.

Команда — это люди. У всех свои характеры, своё видение себя в игре. Все по-разному относятся к своей карьере, к минутам на площадке. Чтобы построить боеспособную команду, которая готова выиграть чемпионат, нужно объединить всех общей целью. Именно с этим мне пришлось поработать в первую очередь. Сейчас видно, как ребята меняются в лучшую сторону, становятся ментально сильнее, и я этому очень рад.

— Как считаете, у вас как у тренера уже какой-то свой стиль выработался?

— Не знаю, какой-то стиль наверняка есть, но мне сложно сейчас сказать, мы ведь даже ещё в плей-офф не играли. Я многое делегирую своему тренерскому штабу, мои ассистенты помогают мне вести тренировочный процесс, точечно выполняют важные задачи при подготовке команды. Конечно, основной вектор определяет главный тренер — в плане выбора тактики, использования игроков и с точки зрения психологии. Тем не менее весь тренерский штаб делает одно дело и объединён одним желанием, одной целью — вот что по-настоящему важно.

— Какую самую неожиданную обратную связь по своей работе получали? От коллег, от других баскетболистов, вообще от кого-то не из мира баскетбола?

— Оценок я слышал много, но не придаю им какого-то серьёзного значения. Для меня важно, где мы окажемся в конце этого сезона и сможем ли достичь главной цели.

Многие спрашивают, как вообще может быть, что президент стал тренером и команда при этом выигрывает матчи у серьёзных соперников. Баскетбол — вся моя жизнь, я в этом виде спорта с девяти лет, если считать мои первые тренировки. Сначала был игроком, потом спортивным функционером, президентом клуба. Решение стать тренером было для меня как неожиданным, так и взвешенно-ожидаемым. В какой-то момент я чётко осознал, что достигать максимального результата и при этом развивать резерв может только тот, кто много лет посвятил выстраиванию этой системы. Приглашённого специалиста результат на длинной дистанции волнует в последнюю очередь — и это нормально. А я, будучи одновременно и главным тренером, и президентом, могу позволить себе эксперименты — давать игровое время талантливой молодёжи, резервистам — и несу ответственность за результат.

Сейчас понимаю, что рано или поздно я бы всё равно к этому решению пришёл. Я много общался с разными тренерами, вникал в их рассуждения, точку зрения и психологию, делал какие-то свои выводы.

— Вы, безусловно, приковали к себе внимание всей баскетбольной общественности. Не хотели бы потом написать книгу о своем пути, о тренерстве? Или, может, снять фильм?

— Возможно. А почему нет? Подумаю об этом, когда появится свободное время (улыбается). Много есть чего вспомнить и рассказать. На самом деле, будет интересно. Насчёт фильма не знаю, но про книгу точно подумаю.

Состав «Локо-2» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Поговорим о других командах структуры «Локомотива». Молодёжка в этом сезоне идёт на восьмом месте — не совсем то, чего ждут от чемпиона позапрошлого сезона. Как думаете, с чем это связано?

— Во-первых, мы значительно омолодили команду. Многие из тех, кто по возрасту ещё может играть в Единой молодёжной лиге ВТБ, у нас играют уже в Суперлиге. В молодёжку мы отправили много талантливых ребят помладше. Наверное, с этим переходом мы немножко опоздали, можно было сделать это на год или даже на два раньше. Ребята ещё продолжают адаптироваться, не всё происходит быстро, именно с этим в первую очередь связаны нынешние результаты «Локо-2».

Второе — и я постоянно говорю об этом тренерам академии — максимальный результат приходит тогда, когда ты имеешь представление и видишь, как выстроить правильный процесс и готовить игроков индивидуально. Ты не можешь плохо тренировать и при этом выигрывать что-то. Всё идёт вместе, всё связано.

Я знаю, что в некоторых командах нашей вертикали есть объективные проблемы с составом, где-то результаты связаны с омоложением, где-то тренерам надо работать более качественно, более детально. Будем смотреть и анализировать по итогам сезона. В этом сезоне у нас в академии появился спортивный директор молодёжных проектов Илья Кузнецов. Мне нравятся его подход, отношение к делу. Единственное — ему пока что не хватает опыта, но это естественно. Я с оптимизмом смотрю в будущее нашей академии. И уверен, что мы продолжим воспитывать будущих звёзд для российского баскетбола.

— Команда Суперлиги «СШОР-Локомотив-Кубань» в этом сезоне, наоборот, идёт сильно выше графика предыдущих лет. За счёт чего?

— Мне кажется, эта команда способна попасть в плей-офф, и, более того, даже попробовать побороться за медали Суперлиги в этом сезоне. Другое дело, что у них получился не очень удачный старт, хотя на предсезонке всё выглядело достаточно успешно и хорошо. В межсезонье мы добавили двух опытных игроков на ключевые позиции первого и пятого номеров — Артёма Чеваренкова и Алимджана Федюшина. Они дали нашей молодёжи уверенность в своих силах.

Потом неудачный старт, несколько игр было проиграно на последних минутах, секундах, однако постепенно команда нащупала свою игру, имела огромные шансы выйти в «Финал четырёх» Кубка России, но, к сожалению, не получилось. В целом такое выступление СШОР я связываю с назначением требовательного и опытного тренера [Милоша Павичевича] и с добавлением двух игроков с большим опытом выступлений в Суперлиге.

Смогут ли они попасть в плей-офф, во многом будет зависеть от того, в каком составе команда подойдёт к решающим матчам, успеют ли восстановиться травмированные игроки.

— Нет ли соблазна дать «СШОР-Локомотиву» несколько игроков основы, чтобы им проще было решить эту задачу?

— Нет. Это со стороны кажется, что всё так просто: отдал, они там сыграли, потом вернулись и играют тут. На самом деле это полная смена фокуса, внимания — всё меняется. Да, мы иногда двигаем игроков. Если находимся дома, то стараемся дать сыграть тем ребятам, которые играют меньше или только вернулись после травм, чтобы они в Суперлиге вернули себе уверенность в действиях.

Но это очень сложная история. У нас другой график тренировок, другая подготовка к матчам. Если вспомнить наше недавнее поражение от «Пари НН», то перед той игрой у нас было восемь человек на тренировках, так как часть ребят после ЦСКА улетела на ответный кубковый матч СШОР в Екатеринбург. Ещё кто-то был травмирован, и у основы не было возможности отрабатывать игровые взаимодействия «пять на пять». Потом игроки вернулись — кто-то со спадом физической формы из-за перелётов, кто-то с микротравмами. В общем, к матчу с «Нижним» мы нормально не подготовились, и результат немедленно сказался на первой команде.

Поэтому сейчас, чем ближе плей-офф Единой лиги ВТБ, тем реже мы будем отдавать кого-то СШОР. Для нас на первом месте результаты основы, а у команды Суперлиги есть свой состав, и у молодых ребят появился отличный шанс проявить себя.

— «Локо-2008», «Локо-2009» и «Локо-2010» уже обеспечили себе места в финальных раундах первенства России по своим возрастам, притом 2008 и 2010 годы пока не потерпели ни единого поражения. Это всё благодаря появлению вашего Молодёжного тренировочного центра?

— Думаю, это совокупность факторов. У нас была достаточно хорошая селекция на возрастах 2009-2010 годов, особенно по 2010-му — это одна из лучших команд, которая собрана сегодня в академии.

Естественно, при наличии такой спортивной инфраструктуры, которая создана в «Локомотиве», проводить селекцию проще. Условия, которые мы можем дать ребятам, у нас на сегодня одни из лучших в России. Мы имеем возможность, не выходя на улицу, организовать полный тренировочный цикл вместе с проживанием, питанием, медициной. Это очень сильно влияет на восстановление, на отдых и на учёбу в том числе. Когда ребята получают такие условия жизни, у них уже есть небольшое преимущество. А дальше всё в их руках.

Я на самом деле вообще считаю, что «Локомотив» должен готовить не только игроков, но и тренеров. Методики тренировок, график подготовки к играм — самые важные базовые вещи должны быть системными. И по утверждённой системе должны работать все тренеры в нашей академии, при этом повышая свою квалификацию.